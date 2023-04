https://sputniknews.lat/20230420/biden-conversa-con-macron-sobre-su-polemico-viaje-a-china-que-fue-lo-que-hablaron-1138426204.html

Biden conversa con Macron sobre su polémico viaje a China: ¿qué fue lo que hablaron?

"El presidente Joseph R. Biden Jr habló hoy con el presidente Emmanuel Macron de Francia (...) Después de su conversación del 4 de abril, los dos líderes discutieron el reciente viaje del presidente Macron a la República Popular de China y sus esfuerzos continuos para promover la prosperidad, la seguridad, los valores compartidos y el orden internacional basado en reglas en la región del Indo-Pacífico", se lee en el comunicado.Según la Casa Blanca, ambos gobernantes reafirmaron la importancia de "mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". Sin embargo, la postura de Macron a favor de la "política de una sola China" contradice la posición que Washington ha mantenido históricamente en torno a esta isla rebelde, que vive en tensión con China desde hace décadas. "La posición de Francia sobre la cuestión de Taiwán es invariable y está en consonancia con el enfoque común europeo. Estamos a favor del statu quo, esa constante política no ha cambiado. Apoyamos la política de una sola China y la búsqueda de una solución pacífica en Taiwán", dijo Emmanuel Macron en un discurso divulgado en la cuenta de Twitter del Palacio del Elíseo.Durante su encuentro con Xi Jinping, el presidente de Francia aseguró que la Unión Europea (UE) debe tener una mayor autonomía en materia de seguridad y defensa, y no depender tanto de Washington. Asimismo, consideró que Europa no debe "quedar atrapada en crisis que no son suyas", en referencia a las discusiones entre China y Estados Unidos por Taiwán. En los últimos meses, las tensiones en el estrecho de Taiwán han aumentado debido a los ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Ejército taiwanés. Además, la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán en agosto de 2022, agravó la situación.Esos hechos fueron interpretados por Pekín como una provocación a su estabilidad, pues promueve ideas separatistas en Taipéi y va en contra de la política de "una sola China", según el Gobierno de Xi Jinping. Durante la llamada entre Biden y Macron, también se abordó el tema del conflicto en Ucrania y ambos líderes reiteraron el apoyo de sus naciones a Kiev.

