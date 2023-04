¿Cuál es la agenda del Comando Sur de EEUU en Chile?

https://sputniknews.lat/20230421/cual-es-la-agenda-del-comando-sur-de-eeuu-en-chile-1138490926.html

La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EEUU, arribó a Chile este 18 de abril luego de visitar Argentina para reunirse con líderes locales y abordar temas de seguridad nacional. Richardson, de gira en Sudamérica, inició sus actividades en el país reuniéndose con la embajadora estadounidense en Santiago, Bernadette Meehan, y tuvo encuentros bilaterales con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y otras autoridades políticas y castrenses.Esta visita "se da en un contexto en el que los temas internacionales no están en la pauta de discusión de los medios de comunicación ni de la población chilena en general", indicó el analista. La seguridad es el tema prioritario," principalmente por el aumento de delitos de alta connotación social", expresó. Ello es reforzado por los medios de comunicación hegemónicos, "que excluyen asuntos internacionales importantes como la reciente visita a Chile del presidente colombiano, Gustavo Petro", puntualizó.El litio como asunto centralCon respecto a las implicaciones de esta visita sobre la soberanía del país, "está en discusión la política nacional del litio", dijo. Justamente, "esta oficial del Pentágono ha dado declaraciones a ese respecto que pueden ser interpretadas como un interés de la potencia del norte de hacerse con esos recursos naturales", sostuvo. El Gobierno "está definiendo cuál va a ser la forma de esta política, pero claramente ya ha señalado que va a ser a través del control del Estado", concluyó Candia.Se intensifican los flujos migratorios a través del Tapón de DariénEl tema de los migrantes en Centroamérica es "triste y alarmante, por lo que urge tomar medidas", sostuvo a Sputnik el periodista Leo Grinspan.Los Gobiernos de Panamá, Colombia y EEUU llegaron en Ciudad de Panamá a un compromiso trilateral para acabar en dos meses con la migración irregular a través del llamado Tapón de Darién, una estrecha zona intricada que une Centroamérica con América del Sur. Al respecto, "el tema de la migración ha sido un asunto que ha tomado por sorpresa al país", indicó el periodista. Este paso ilegal "se ha convertido en un dolor de cabeza, tanto para Colombia como Panamá", expresó.En este marco, "Panamá ha dispuesto la creación de albergues en los que reciben a los migrantes que llegan desde la selva, proveyendo asistencia médica y alimentación", dijo. Sobre la cooperación internacional al respecto, "se han puesto en marcha una serie de medidas para que Panamá y Colombia puedan llegar a un punto en común y dar soluciones", explicó. No obstante, "Colombia no ve este problema como propio y no se ha dedicado a proveer de salud y alimentos a los migrantes", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la problemática en torno a la intensificación de las relaciones transnacionales.Teatro uruguayoEn el cierre del programa de M24 nos contactamos con el director teatral Damián Barrera, con quien dialogamos sobre la obra Señor M, la cual se va a presentar del 29 de abril al 21 de mayo en el Teatro Stella de Montevideo.

