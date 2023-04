https://sputniknews.lat/20230423/joe-t-hodo-el-comico-que-se-autoproclama-el-primer-presidente-gringo-de-mexico--video-1138521084.html

Joe T. Hodo, el cómico que se autoproclama el primer presidente 'gringo' de México | Video

Joe T. Hodo, el cómico que se autoproclama el primer presidente 'gringo' de México | Video

Joe T. Hodo es un personaje creado por el documentalista Gregory Berger. En sus videos es un villano y parodia a los empresarios norteamericanos que quieren... 23.04.2023

Sputnik habla con quien afirma hacer una especie de periodismo de comedia con el que busca evidenciar a los grupos de poder que se sienten dueños de México.Por décadas, los Gobiernos de México fueron impuestos por Washington, "hasta que llegó el comunismo", por eso, este 'gringo', con su partido 'Güero', quiere acabar con los intermediarios y que EEUU tome el poder directamente. ¿Lo logrará?"Para restaurar mi México, tenemos que juntar fuerzas. Nosotros los verdaderos amos de México y ustedes, los fieles perros blancos que nosotros hemos puesto en el poder, para administrarlo", dice Joe T. Hodo al parafrasear un spot de Lily Téllez, la senadora derechista que aspira a la presidencia mexicana vía las elecciones de 2024. "¡Gracias, Lily Téllez, por ser tan entrona a mi proyecto para mantener a México bajo mi control! Mañana te deposito", escribió el personaje burlesco en un tuit.Cómo y cuándo nace este gringo expansionistaEl cómico gringo que "busca gobernar a los mexicanos" nació en 2013. Su creador, el académico y documentalista neoyorquino Gregory Berger, naturalizado mexicano, explicó a Sputnik que Joe. T. Hodo está inspirado en los industriales texanos que se esmeran en defender sus intereses a costa de lo que sea, y representa también a las élites estadounidenses que se asumen dueñas del mundo."No es posible ser gringo en este país sin llevar sobre la espalda siglos de historia, de heridas abiertas, de daños que todavía están pendientes por pagar. En el transcurso de trabajar en México tuve momentos muy cómicos formados por esta larga historia compleja. Así que pensé: '¿por qué no empiezo a poner frente a la cámara esa comedia histórica de errores, de encuentros y desencuentros?'", expresa el también actor.Comedia al servicio de movimientos socialesA pesar de lo irritante que parezca, ese empresario blanco con chaleco, corbata de bolo y sombrero típico de la cultura western, que en algunos momentos aparece a cuadro con una banda tricolor que lo acredita como "presidente legítimo de México", juega un papel solidario con algunas causas sociales de los mexicanos.Para Berger, "la comunicación es un elemento muy poco atendido para los movimientos sociales" y "lo importante es saber qué tipo de comunicación va a ser efectiva para apoyarlos".Bajo esta lógica, el público puede ver a Joe T. Hodo como el villano que quiere destruir una zona arqueológica en el estado mexicano de Morelos porque descubrió que debajo de esas "ruinas" hay una jugosa reserva de oro. En esa expedición, Joe preguntará a algunos vecinos qué tipo de cáncer prefieren padecer cuando comience a verter químicos que dañen el ambiente y la salud. Al final, las cosas no le salen como quiere, pues el pueblo se da cuenta de sus malvados planes y lo escolta de regreso a su natal Texas. "Hacer este tipo de comunicación con la esperanza de que contribuya en algo". Algo similar ocurrió con la brigada antincendios del pueblo de Ocotepec —también en Morelos, México—, que lucha como puede para salvar sus recursos de los cada vez más constantes incendios forestales."Eso fue una producción increíble porque justamente planeamos el video con el Comisariado de Bienes Comunales. Tuvimos el guion listo, pero tuvimos que esperar un incendio. Tristemente sabíamos que iba a pasar porque pasan muchos incendios en la época de calor", explica el artista. Cuando la ficción se vuelve realidadPero las andanzas de Joe T. Hodo no solo han servido para exponer las desventajas de algunos pueblos respecto a las ambiciones de las grandes trasnacionales, también han permitido el desahogo de la derecha mexicana, quienes, para sorpresa de Berger, no se dieron cuenta de que "solo es un chiste sobre gringos".En noviembre de 2020, Joe T. Hodo se coló en un mitin del Frente Nacional anti-AMLO, un movimiento de derecha impulsado por algunos empresarios y sectores conservadores de México, para buscar la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.La anécdota no termina ahí. Berger pensó que todos se darían cuenta de su broma cuando empezara a hablar. Pero esto no ocurrió. "Aunque el gringo es el máximo símbolo de esa prepotencia e imposición, Joe también tiene mucho en común justamente con esas fuerzas políticas empresariales [en México] que siempre se han creído dueños de la información, dueños de la industria, dueños de la política, dueños de todo y que llegan y se imponen […] La ficción y la realidad tienen a veces un margen muy gris y Joe T. Hodo existe justamente para mostrar eso", reflexiona.Hay que tomarnos en serio las amenazas de EEUUEl creador de Joe T. Hodo considera que México no debe desestimar las voces de algunos congresistas republicanos en Estados Unidos que han propuesto "bombardear" o intervenir militarmente el territorio mexicano, supuestamente para contrarrestar a los cárteles de la droga luego de que avanzara su propuesta de considerarlos grupos terroristas."Sí pasa, y más en la situación actual en que estamos, donde el mundo está regresando a otra Guerra Fría. Creo que en ese contexto es muy importante hacer lo posible por no ser peón de nadie", opina Berger.El también profesor en la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Morelos destacó las diferencias que se han marcado en la relación México-Estados Unidos con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador."Ha habido un cambio. Tiene mucho que un presidente de México no pone una línea, como hizo apenas cuando envió [a su canciller] Marcelo Ebrard a Estados Unidos a hablar con todos los cónsules mexicanos porque los señalamientos de invasión de parte de los republicanos sí fueron muy graves", pondera.También celebró el hecho de que este Gobierno pusiera fin a la cooperación militar directa respecto a la llamada guerra contra las drogas en México, que ha dejado más muertes que resultados favorables para los mexicanos.

