https://sputniknews.lat/20230425/estados-unidos-ha-coadyuvado-a-debilitar-a-las-instituciones-internacionales-1138596740.html

"Estados Unidos ha coadyuvado a debilitar a las instituciones internacionales"

"Estados Unidos ha coadyuvado a debilitar a las instituciones internacionales"

En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el multilateralismo efectivo y la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el... 25.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-25T03:42+0000

2023-04-25T03:42+0000

2023-04-25T04:04+0000

internacional

eeuu

serguéi lavrov

afganistán

yemen

francia

onu

al qaeda

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107551/80/1075518005_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_1b25e0c8fa8123f3014b6d8eeecbe904.jpg

"En un intento desesperado por afirmar su dominio castigando a los que se muestran reacios, Estados Unidos se ha lanzado a destruir la globalización que durante años ha sido alabada como el bien supremo de toda la humanidad, al servicio del sistema multilateral de la economía mundial", declaró el funcionario diplomático del Kremlin.Para la especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala, en Suecia, María Cristina Rosas González, desde hace tiempo, Estados Unidos ha venido actuando de manera unilateral ante diversas situaciones críticas que se han producido en el mundo, socavando el orden institucional y atentando contra los mecanismos que, tiempo atrás, el propio país angloparlante contribuyó a crear."Sabemos que existe el Consejo de Seguridad de la ONU, que es la entidad primigenia para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; pero Estados Unidos, por ejemplo, en 2003 decidió pasar por alto al Consejo e invadir Irak", dijo la doctora en relaciones internacionales en entrevista con Sputnik.Algo que, según la experta, representa un ejemplo de una acción unilateral de Washington, que provocó no solo un enorme sufrimiento al pueblo iraquí, sino también "generó un vacío de poder que permitió (...) que los que formaban parte de la Guardia Republicana de Sadam Husein se organizaran para crear ISIS [Estado Islámico, en español, organización proscrita en Rusia y otros países]", apuntó. Pasando por alto la ONU desde 2003Estados Unidos ha trabajado desde el 2003 prácticamente sin la ONU, afirma la experta, pues en ese entonces la Casa Blanca quería que el Consejo de Seguridad —cuyos miembros permanentes son Rusia, China, Reino Unido, Francia y Estados Unidos—aprobara una resolución para invadir Irak."Francia fue en ese caso el país que amenazó con vetar, y por supuesto Rusia también se opuso, China se opuso, incluso México en aquel tiempo y Chile —estábamos como miembros electos del Consejo de Seguridad— se opusieron, entonces Estados Unidos, al ver que no iba a tener éxito al presentar su resolución, decidió no presentarla y hacer la guerra", asevera Rosas González.En consecuencia, desde hace 20 años la ONU se ha visto debilitada, lo que supone una pérdida de institucionalidad para enfrentar los grandes desafíos que encara la humanidad, explica la internacionalista. Desde el momento en el que "Estados Unidos decide hacerle la guerra a Irak, lo que hemos visto es que los grandes problemas que enfrenta el mundo se han tenido que gestionar fuera de Naciones Unidas (...), lo de Siria ha sido fuera de Naciones Unidas y otros problemas que se han presentado en el mundo no están siendo solventados por Naciones Unidas", aseveró la internacionalista.Un caso más reciente es que, sin el beneplácito del Consejo de Seguridad, recuerda la experta, Estados Unidos optó por aplicar sanciones unilaterales en contra de Moscú, le exigió a sus aliados que hicieran lo mismo y ahora "tenemos a Canadá, a Japón, a la Unión Europea, aplicando sanciones unilaterales contra Rusia que muchos consideran ilegítimas porque no tienen el aval de Naciones Unidas", distingue Rosas González.Rusia, China: países más empoderadosMedio Oriente, según la experta, tampoco es una región donde Estados Unidos podía decidir las cosas.Finalmente, la internacionalista señaló que, de manera histórica, Estados Unidos ha guardado silencio ante regímenes que convienen a sus intereses, aun cuando estos cometan actos que atentan contra la democracia y soberanía de los pueblos. Pero cuando se trata de países que "operan en contra de los intereses de Estados Unidos, Washington los condena, los critica, los ubica como Estados bribones, Estados parias".En ese sentido, el apoyo de Washington a Ucrania responde a la intención de EEUU de limitar el poder de Rusia, pondera la analista."Estados Unidos quiere acotar el poder de Rusia y una forma de [hacerlo] es teniendo un régimen en Ucrania, un régimen prooccidental como el de (Volodímir) Zelenski, que ha hablado de ingresar a la Unión Europea o de buscar la membresía en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)", señaló. Desde su punto de vista, para Washington este régimen ucraniano resulta apropiado para los intereses que mantiene la OTAN "en términos de agotar la influencia de Rusia" en esa parte del mundo.

https://sputniknews.lat/20230424/lavrov-eeuu-se-dedica-a-destruir-la-globalizacion-alabada-como-bien-supremo-del-mundo-1138569030.html

https://sputniknews.lat/20230323/la-invasion-de-estados-unidos-a-irak-fue-una-guerra-perdida-1137253985.html

https://sputniknews.lat/20230417/el-rol-de-eeuu-en-ucrania-el-presidente-biden-le-esta-mintiendo-al-pueblo-estadounidense-1138230993.html

eeuu

afganistán

yemen

francia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

eeuu, serguéi lavrov, afganistán, yemen, francia, onu, al qaeda, política, seguridad, 💬 opinión y análisis, otan, 📰 ampliación de la otan, ucrania, rusia, consejo de seguridad de la onu