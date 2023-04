https://sputniknews.lat/20230426/seul-y-washington-buscan-reafirmar-los-lazos-pese-al-escandalo-de-los-documentos-del-pentagono-1138663278.html

Seúl y Washington buscan reafirmar los lazos pese al escándalo de los documentos del Pentágono

Seúl y Washington buscan reafirmar los lazos pese al escándalo de los documentos del Pentágono

Coincidiendo con un año simbólico en el que se conmemora el 70 aniversario del establecimiento de la alianza entre Washington y Seúl, el presidente surcoreano... 26.04.2023, Sputnik Mundo

Esto es la primera visita a Estados Unidos del mandatario surcoreano en unos 12 años que se produce en medio de la incomodidad provocada por las recientes filtraciones del Ministerio de Defensa de EEUU. Este 26 de abril Yoon Suk-yeol prevé reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.El primer día de la visita incluyó un recorrido por el Centro Goddard de Vuelos Espaciales en compañía de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Poco antes de eso, ambos países firmaron una declaración conjunta sobre cooperación en comunicaciones y navegación espaciales.Según el líder surcoreano, su acción conjunta "servirá de trampolín para llevar la cooperación espacial entre nuestros dos aliados al siguiente nivel de una alianza espacial". Ese mismo día, General Motors y la surcoreana Samsung SDI dieron a conocer un acuerdo para construir una planta de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos, valorada en 3.000 millones de dólares.La jornada concluyó con una ceremonia de colocación de coronas en el Monumento Conmemorativo de la Guerra de Corea, en la que Yoon y su esposa estuvieron acompañados por Joe Biden y la primera dama de EEUU, Jill Biden.Grandes resultadosSin embargo, EEUU había insinuado que se anunciarían "importantes resultados" durante la parte formal de la visita, el 26 de abril, cuando Yoon se reúna con el presidente Joe Biden. La reunión irá seguida de una rueda de prensa conjunta en la Rosaleda de la Casa Blanca, según el programa oficial. Además, los congresistas habían invitado al mandatario surcoreano a dirigirse al Congreso el 27 de abril.Añadió que Biden "reforzará y mejorará nuestros compromisos de disuasión ampliada con Corea del Sur respecto a la amenaza que supone Corea del Norte".De hecho, la visita se produce en un momento en el que Corea del Norte está avanzando en su programa de armamento nuclear, destacado por la reciente prueba del misil balístico intercontinental Hwansong-18. El homólogo surcoreano de Sullivan, Kim Tae-hyo, expresó antes del viaje de Yoon la urgencia de tomar medidas para evitar la amenaza nuclear."Hay varias cosas que se han llevado a cabo en el último año en términos de intercambio de información, planificación y ejecución. Tenemos que tomar medidas para organizar estas cosas de manera que cualquiera pueda entender fácilmente, en una visión de conjunto, cómo se implementa y desarrolla", dijo el asesor surcoreano a los periodistas.Repercusiones de las filtraciones del PentágonoSe espera que los presidentes surcoreano y estadounidense discutan la situación en Ucrania. No obstante, las recientes filtraciones de documentos clasificados del Pentágono que revelan que la inteligencia estadounidense espió a aliados como Seúl enturbian la reunión.El conflicto en Ucrania se ha convertido en un asunto controvertido entre los dos países, dada la negativa de Corea del Sur a alinearse con la intención de Washington de suministrar continuamente armas al régimen de Kiev. Un funcionario surcoreano declaró a mediados de abril que Seúl no proporcionaría armas a Ucrania a favor de la estabilidad en las relaciones con Rusia. En referencia a las "filtraciones de inteligencia", Yoon, en una entrevista emitida el 25 de abril, afirmó que las recientes filtraciones del Pentágono no afectarán a la "confianza" entre Estados Unidos y Corea del Sur.La filtración de documentos militares estadounidenses de alto secreto mostraba cómo Corea del Sur luchaba por equilibrar la presión de sus aliados occidentales para ayudar a Ucrania a obtener ayuda militar con su propia política de mantenerse al margen del conflicto. Los archivos del Pentágono proporcionaban detalles delicados sobre multitud de temas de seguridad, como Ucrania, China y Oriente Próximo.Desde que Moscú inició su operación militar especial en Ucrania en de febrero de 2022 para defender la población de Donbás del genocidio del régimen de Kiev. Por su parte, los países occidentales han estado suministrando a Kiev diversos tipos de sistemas de armamento, incluidos misiles de defensa antiaérea, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, tanques, artillería autopropulsada y cañones antiaéreos.Moscú advirtió a Seúl, uno de los principales países productores de municiones, de que el envío de ayuda militar a Ucrania repercutirá negativamente en las relaciones ruso-surcoreanas.

