Cabeza a cabeza: Paraguay elige presidente en una elección cerrada y atípica

El país elige entre dos modelos de país, en una instancia que no tendrá segunda vuelta y se prevé con empate técnico. En otro orden, el Gobierno de Perú declaró el Estado de emergencia en departamentos fronterizos, a raíz de la inmigración irregular. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El domingo 30 de abril, Paraguay elige a su próximo presidente en unas elecciones previstas como reñidas.Los comicios tienen como principales contendores al candidato oficialista Santiago Peña (Asociación Nacional Republicana, ANR o Partido Colorado) y al opositor Efraín Alegre, representante de la Concertación para un Nuevo Paraguay.Además de jefe de Estado, el país sudamericano elegirá 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados. No hay segunda vuelta, por lo que el aspirante con más votos sucederá a Mario Abdo Benítez.El entrevistado se refirió a ciertas encuestas "creíbles" a tener en cuenta, en un país donde esos estudios han perdido credibilidad. (...) Se habla de un empate técnico", afirmó.Peña, candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), cercano al expresidente Horacio Cartes (2013-2018) —actual jefe del Partido Colorado—, se ha visto afectado en la campaña.Esto debido a que Cartes es investigado por EEUU por presuntos hechos de corrupción. "La medida de Washington debilitó a esta fuerza política. A Cartes los bancos no quisieron darle préstamos y obtener créditos le ha resultado un problema", señaló Colmán Gutiérrez.A criterio del periodista, esta imagen internacional no afecta a los votantes fieles al Partido Colorado. Sin embargo, impacta en los electores "más independientes".La política exterior paraguaya puede mostrar algunos cambios significativos de acuerdo con el resultado electoral.Colmán Gutiérrez explicó que las relaciones históricas de Asunción con Taiwán, y la posibilidad de establecer vínculos con China, podrían cambiar de manera sustancial según el ganador de la elección.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la disposición de Brasil a evaluar la utilización del sistema de pagos ruso MIR, según declaró una fuente de la cancillería a Sputnik.MIR es un sistema de pagos ruso ideado en 2014 tras las primeras sanciones de Occidente.Hasta el momento, las tarjetas MIR se pueden utilizar en nueve países, entre ellos Vietnam, Corea del Sur, Armenia y Bielorrusia. Cuba espera completar la implementación del sistema durante 2023.Sputnik conversó con el economista Pedro Páez, exministro de política Económica de Ecuador.En otro orden, el Gobierno de Perú declaró el Estado de emergencia en los departamentos fronterizos, a raíz de la inmigración irregular.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

