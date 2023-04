https://sputniknews.lat/20230428/comienza-la-veda-electoral-en-paraguay-de-cara-a-los-comicios-presidenciales-de-este-30-de-abril-1138783913.html

Efraín Alegre, candidato de la opositora Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay, celebró un multitudinario acto en la ciudad de Capiatá, a unos 20 kilómetros de la capital, enfocando su discurso en la lucha contra la corrupción y la mafia. El líder de la oposición paraguaya hizo referencia al sicario John Jairo Arias Tascón, alias Pinina y denominado Chili en una serie dedicada al extinto líder del cartel de la ciudad colombiana de Medellín. Santiago Peña, de 44 años, considerado delfín del exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), es el candidato del oficialista Partido Colorado (derecha), que gobierna Paraguay desde hace siete décadas, con una única interrupción entre 2008 y 2012. Cambio Desde temprano la gente comenzó a llegar al Club 2 de febrero, en Capiatá, portando pancartas y banderas con rojo, blanco y azul, los colores de Paraguay, que la Concertación usa como símbolo junto al lema de la oposición: "El cambio ya llega". "Cambio", esa fue la palabra más mencionada por los asistentes a Sputnik. "Apostamos al cambio, por la salud, por los jóvenes que no pueden estudiar, todo eso implica luchar por un cambio en Paraguay", dijo Eligio Ramírez, militante de 38 años del Partido Liberal Radical Auténtico (centro) a esta agencia. Añadió que en todas las elecciones militó por el cambio, pero esta vez tiene "esperanza". Por su parte, Ricardo, de 65 años, se expresó en la misma línea: "Queremos un cambio para el país, esto ya no da más, el sistema de 70 años ya no da más", dijo, en referencia a las siete décadas de gobiernos del Partido Colorado. "Después tenemos que ir a Constituyente para cambiar la estructura que montaron, son una elite de 500 familias que están destrozando a este país desde hace 70 años", añadió. Antonia, una jubilada docente, dijo que hay mucha injusticia en su país por la hegemonía del Partido Colorado. Particularmente afirmó que se necesita un cambio en la educación porque quienes toman las decisiones hoy "no conocen, no manejan lo que son programas de estudio y eso lleva al fracaso". "Se van, se van y nunca volverán", coreaban los líderes de la concertación desde el escenario junto a las cerca de 30.000 personas que colmaron el estadio, en referencia a los colorados. "El domingo, el 30 de abril, voy a ser presidente de todos los paraguayos y paraguayas, vamos a ganar juntos, vamos a vencer a la mafia", concluyó Alegre. El candidato dijo gran parte de su discurso en guaraní, y reclamó a su principal contrincante de este domingo, Peña, que él "no habla el idioma de la gente". Voto a voto Mientras, en un multitudinario acto de cierre en Asunción, el candidato oficialista expresó su confianza en un triunfo en las urnas este domingo, y exhortó a sus seguidores a luchar voto a voto en las horas que restan. El candidato estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Pedro Alliana. Los paraguayos acudirán este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Mario Abdo Benítez y que gobierne el país entre 2023 y 2028.

