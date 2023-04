Gran avance de la economía y la industria de Rusia

https://sputniknews.lat/20230428/gran-avance-de-la-economia-y-la-industria-de-rusia-1138793411.html

octavo mandamiento

rusia

vladímir putin

recep tayyip erdogan

planta nuclear

paraguay

elecciones

Gran avance de la economía y la industria de RusiaEste jueves el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, celebraron una videoconferencia para marcar la entrega de combustible nuclear de fabricación rusa a la unidad 1 de la central nuclear de Akkuyu de Turquía. Putin calificó la planta como un proyecto crucial para que Rusia y Turquía desarrollen sus lazos económicos y de vecindad.Asimismo, también este jueves Putin anunció una inversión de hasta 1 billón de rublos [más de 12.260 millones de dólares] en el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados de diferentes tipos. En este contexto, la agencia Blooomberg informa que la producción industrial en Rusia, impulsada por la actividad del sector militar, registró su primer avance en los últimos 12 meses con un incremento del 1,2% interanual en el mes de marzo. Una cifra que supera las estimaciones de los economistas encuestados por la agencia que esperaban un descenso del 1,4 %.La UE exige cerrar RT Balkan y Sputnik Serbia como medios del KremlinHace poco más de un año, las emisiones del canal estatal ruso RT, así como las actividades de nuestra agencia Sputnik, quedaron prohibidas en el territorio de la Unión Europea. La medida se adoptó so pretexto de que son "medios del Kremlin" que difunden propaganda y no información, a diferencia de los principales medios occidentales que desde luego son "independientes y objetivos".Esta vez se convirtieron en el blanco de ataque por parte de la Unión Europea, RT Balkan y Sputnik Serbia. Este miércoles, la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo aprobó un informe del eurodiputado eslovaco Vladimir Bilcik quien critica a Serbia por no sumarse a las sanciones de la UE contra Moscú y exige a Belgrado el cierre de los canales rusos.Paraguay: entre cambio y continuidadEl pueblo paraguayo acude a las urnas para elegir a su nuevo presidente, sus gobernadores y un nuevo parlamento. Las encuestas marcan una fuerte polarización entre el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y el de la Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre. Estos comicios podrían volver a interrumpir la hegemonía colorada, e incluso cambiar la manera en que Paraguay se relaciona con el resto del mundo: restaurar la relación con Venezuela y abandonar la relación con Taiwán para reconocer a la República Popular China, son algunos de los cambios que podrían venir.Leonardo Rubín, periodista, candidato a senador por la Concertación y excandidato a vicepresidente en 2018, explicó el posible cambio en la política exterior porque "el MERCOSUR necesita que Paraguay también tenga relaciones con China. Acá, gran parte del establishment también quiere ya relaciones. Algunos lo dicen abiertamente, otros lo dicen en los pasillos".México realizará un encuentro de solidaridad con CubaEl Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba realizará su XXVII Encuentro Nacional para expresar su apoyo a la isla frente al bloqueo económico ilegal que ha establecido EEUU contra la nación caribeña. Dicho encuentro, que tendrá lugar los días 29 y 30 de abril en la Ciudad de México.La politóloga Tamara Barra Monzón, militante del Movimiento de Solidaridad con Cuba, señala que es importante dar a conocer una perspectiva distinta a la información que difunden los medios tradicionales, por lo cual quieren centrarse en el público joven. "Una mesa muy importante para nosotros, la que tiene mayor peso, es la juventud. Nosotros estamos interesados en que la gente joven, las nuevas generaciones, estén metidos y conozcan de todo lo que significa Cuba y su revolución".Orgullo ecuatoriano: joven cantante alcanza segundo puesto en competencia musical en RusiaLos festivales de música son una parte importante de la escena musical rusa, y muchos artistas internacionales se presentan anualmente en Rusia. Este año en uno de esos concursos realizado en la ciudad de Tula, una ecuatoriana se hizo con el segundo lugar del podio, robándose los aplausos y elogios del jurado y del público presente.Karen Sosa, la ganadora del segundo lugar de dicho concurso musical, expresa: "Para mí fue una verdadera sorpresa obtener el segundo lugar, teniendo en cuenta el nivel del concurso y del jurado presente, todo de muy alto nivel, al igual que fue una sorpresa para el público, el jurado y los organizadores, que una persona extranjera se hiciera con este segundo puesto. Recibí muchos elogios y palabras de aliento. Me siento muy feliz por todo ello".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

