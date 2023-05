https://sputniknews.lat/20230503/eeuu-y-mexico-negociaciones-por-la-crisis-migrante-ineficacia-y-desinformacion-1138983613.html

EEUU y México: negociaciones por la crisis migrante, ineficacia y desinformación

Las autoridades de ambos países buscan avanzar en medidas para controlar la situación en la frontera. En otro orden, Rusia denunció un ataque terrorista de Ucrania contra el presidente Putin. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Los gobiernos de EEUU y México buscan nuevas vías de control fronterizo ante el esperado incremento de migrantes que tendrá lugar la semana próxima.El jueves 11 de mayo caducará una restricción legal impuesta en 2020 por Washington, durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), en el marco de la pandemia del COVID-19.La orden, conocida como Título 42, permite al Ejecutivo estadounidense rechazar de forma expedita a indocumentados de su frontera por supuesta amenaza sanitaria.A criterio del entrevistado, estas personas creen que, por el hecho de que se supere el Título 42, se les dará permiso a ingresar a EEUU."No es así. El cambio es que las personas no tendrán que esperar en México para obtener un asilo. Pero estarán retenidas en EEUU. No se les ha dicho que vengan porque se les darán papeles de residencia o trabajo", sostuvo Peña."La desinformación es muy grande. Estos migrantes no tendrán protección en ninguno de estos países norteamericanos en cuestión", agregó.La asesora de Seguridad Nacional de EEUU, Liz Sherwood-Randall, se reunió con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y concretó un plan de cinco puntos.El acuerdo estableció que México seguirá aceptando migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean rechazados en la frontera.A esto se suman hasta 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que tengan familia en EEUU y podrán optar por vivir y trabajar allí.El apoyo de México resulta crucial para que la Casa Blanca mantenga el control sobre la frontera sur.El Gobierno de Joe Biden anunció que 1.500 tropas en activo se desplegarán en el sur para prestar apoyo administrativo al país vecino.De acuerdo con el analista, el envío de militares a la frontera solo evidencia "la falta de un plan" para atender a las personas que llegarán en los próximos días.Ahora que este país se sumó al plan, las autoridades creen poder gestionar la sobrecarga y otros posibles problemas que puedan surgir."Ninguna Administración [de EEUU], ni demócrata ni republicana, se ha interesado en la crisis de migrantes. EEUU ha enviado dinero a los países de donde parten estas personas para controlar el problema", indicó el entrevistado.Es el caso de Guatemala, pero este dinero "fue utilizado en otras cosas, se perdió. Se conoce que la corrupción en el Gobierno de Alejandro Giammattei es grande. Ese apoyo no existió".Un número récord de migrantes ha llegado a la frontera sur de EEUU bajo el Gobierno de Biden, alcanzando dos máximos consecutivos en 2021 y 2022.Más de 2,3 millones de personas fueron detenidas en 2022. Y en lo que va del año fiscal 2023, iniciado en octubre, más de 1,2 millones han sido arrestados por autoridades migratorias.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la postura de Rusia de "no negociar con Ucrania", en relación con la crisis en este país, luego de su ataque contra el Kremlin.En otro orden, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2018-2022) aseguró que no se vacunó contra el COVID-19 y que no manipuló su cartilla sanitaria.La Policía Federal registró su residencia, en tanto detuvo a varias personas en una investigación sobre si ayudantes personales del expresidente modificaron sus cartillas de vacunación para fingir estar inmunizados y así poder ingresar en EEUU.Conversamos con Clayton Cunha Filho, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

