AMLO presume pruebas de que el fentanilo viene de China y enviará otra carta a Xi Jinping

AMLO presume pruebas de que el fentanilo viene de China y enviará otra carta a Xi Jinping

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que su Administración tiene pruebas de que el fentanilo podría ser originario de China. 05.05.2023, Sputnik Mundo

En abril de este año, el mandatario latinoamericano envió una carta a su par chino, Xi Jinping, donde le pidió trabajar de manera conjunta en el combate contra este opiáceo. El Gobierno de China respondió a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Mao Ning, que no existe tráfico de ese estupefaciente entre las naciones, pero que apoya a México en defender su soberanía ante Estados Unidos.Ante ello, López Obrador dio a conocer que mandará otra misiva a su homólogo chino, Xi Jinping, exponiendo lo acontecido y pidiendo que las autoridades de la nación asiática impidan el traslado de este opiáceo."Que solo se permita que salga fentanilo utilizado con fines médicos, que no es el caso que se detectó", apuntó.Los detalles del casoEn el mismo evento, el secretario de Marina en México, José Rafael Ojeda, detalló que el cargamento contiene 600 bultos de más de 30 kilos, cada uno con un elemento llamado resina de combustibles."Hubo cierta duda. Los perros marcaron algo y nos juntamos en el laboratorio que tenemos nosotros —que es de alta especialidad y dedicado a detectar sustancias ilícitas—, el laboratorio que tiene la aduana y el de Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios]. Nos pusimos de acuerdo los tres. El trabajo se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo. Es algo muy serio", declaró.Tras varios exámenes, se detectó que el cargamento estaba contaminado con fentanilo y metanfetaminas."Viene de China, del puerto de Qingdao, y pasó por Corea del Sur. De ahí [se dirigió] a Lázaro Cárdenas", precisó el funcionario.Más tarde, Ojeda añadió que el contenedor se cargó en Qingdao, pero que desconocen cómo fue trasladado a Busan, en territorio surcoreano."Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen [los cargamentos]. Pediremos a los Gobiernos que nos ayuden [a detectar esto]", aseveró.Desde hace meses, algunos políticos estadounidenses acusaron a México de no hacer lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto ha sido rechazado por López Obrador, quien solicitó a EEUU que coopere más para resolver el problema e incluso criticó las políticas de salud pública de ese país.A ello se suma que el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, afirmó que gran parte de los precursores del fentanilo son originarios de China, información que ha sido rechazada por el Gobierno del país asiático.

