https://sputniknews.lat/20230406/china-le-responde-a-amlo-apoyamos-a-mexico-en-la-defensa-de-su-independencia-y-autonomia-1137816573.html

China le responde a AMLO: "Apoyamos a México en la defensa de su independencia y autonomía"

China le responde a AMLO: "Apoyamos a México en la defensa de su independencia y autonomía"

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviara una carta a su homólogo chino Xi Jinping, en donde solicitó su ayuda para controlar... 06.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-06T17:33+0000

2023-04-06T17:33+0000

2023-04-06T17:33+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

china

eeuu

fentanilo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/0a/1136703191_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a49f5459feba3637e5740045759be323.jpg

"No existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los dos países tenemos un canal fluido de cooperación antinarcóticos y las autoridades competentes de los dos países mantienen una buena comunicación", sentenció la funcionaria china al ser cuestionada sobre el escrito enviado por el Gobierno mexicano. En la carta que López Obrador envió a Xi Jinping, el presidente latinoamericano indicó que "algunos legisladores" estadounidenses han culpado a México del alto consumo de fentanilo que se registra en EEUU y que, de acuerdo con cifras oficiales, tan solo en 2021 cobró la vida de más de 70.000 personas. "Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo salen de los puertos chinos, a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia", se lee en la misiva enviada por el mandatario mexicano. Al respecto, Mao Ning indicó que el Gobierno chino ha adoptado una postura firme en la lucha contra las drogas y agregó que el país está dispuesto a fortalecer la cooperación bilateral antinarcóticos con otros países, incluido México. Sin embargo, la portavoz del Ministerio chino indicó que de los tres países en cuestión, es Estados Unidos el que tiene el desafío más agudo, pues la raíz del alto índice de adicción y muerte a causa del fentanilo se encuentra en el propio país norteamericano. "La causa raíz de la sobredosis se encuentra en los propios Estados Unidos. El problema es completamente made in USA. Estados Unidos necesita enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la regulación interna y reducir la demanda. No puede recaer en la mala costumbre de dejar que otros tomen la píldora cuando está enfermo". ¿Qué está pasando entre México y EEUU? El pasado 30 de marzo, y tras una larga lista de dimes y diretes entre republicanos y autoridades mexicanas, el senador estadounidense Lindsey Graham presentó formalmente su idea, a la que bautizó como Iniciativa Narcos y la cual tiene como eje la propuesta de catalogar a los cárteles del narcotráfico mexicano como células terroristas. De acuerdo con los parlamentarios del Partido Republicano, al designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, el Gobierno estadounidense tendría autoridad para enjuiciar a las personas por tráfico de drogas y de personas.Además, detallaron, EEUU podría usar la jurisdicción extraterritorial para atacar y enjuiciar a ciudadanos extranjeros involucrados con cárteles mexicanos u otras organizaciones criminales transnacionales.En diversas ocasiones, el Gobierno de México ha dejado en claro su rechazo hacia esta idea de los republicanos y aún más hacia la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de EEUU entren a territorio mexicano bajo el argumento de cooperación contra el crimen organizado.

https://sputniknews.lat/20230405/amlo-no-estoy-de-acuerdo-con-lo-que-le-estan-haciendo-al-expresidente-trump-1137764055.html

https://sputniknews.lat/20230404/amlo-envia-una-carta-a-xi-jinping-para-trabajar-en-el-combate-contra-el-fentanilo-1137713291.html

https://sputniknews.lat/20230330/graham-presenta-su-iniciativa-narcos-para-catalogar-a-los-carteles-mexicanos-como-terroristas-1137500059.html

méxico

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, china, eeuu, fentanilo