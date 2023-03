https://sputniknews.lat/20230329/criticas-de-eeuu-contra-mexico-sobre-el-narcotrafico-en-el-pais-son-para-desprestigiar-a-amlo-1137487302.html

Críticas de EEUU contra México sobre el narcotráfico en el país "son para desprestigiar a AMLO"

Críticas de EEUU contra México sobre el narcotráfico en el país "son para desprestigiar a AMLO"

Durante las últimas semanas, tanto legisladores republicanos como funcionarios de primer nivel del Gobierno de Estados Unidos han considerado que los cárteles... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T22:33+0000

2023-03-29T22:33+0000

2023-03-29T22:33+0000

internacional

alejandro mayorkas

eeuu

méxico

narcotráfico

guerra contra el narcotráfico en méxico

narcotráfico, amenaza global

andrés manuel lópez obrador

lindsey graham

florida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/16/1136102704_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8777f972f05c82f9d6a35c7439aeff6.jpg

Senadores como Lindsey Graham y John Kennedy presentaron un proyecto de ley para declarar a estos grupos de delincuencia organizada en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). A esto se suman los comentarios de los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, del gabinete de Joe Biden, quienes consideraron ante el Congreso de su país que el narcotráfico está presente en México al grado de controlar varias partes.Para el especialista en relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Carlos Manuel López Alvarado, esta es una manera de denostar los esfuerzos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate al tráfico de drogas, y una clara muestra del distanciamiento entre ambas naciones.A esta visión en materia de salud se suman otras acciones que ha realizado el político mexicano, como su famosa frase "Abrazos, no balazos", que contempla el perdón a criminales no violentos, es decir, quienes no han sido procesados por robo u homicidio."¿Por qué tenemos que trasladarnos al ámbito de la salud pública? Porque la violencia para erradicar a los grupos criminales organizados que operan [bajo esa premisa] jamás finalizará. La violencia no acaba con la violencia", asegura López Alvarado.Para el especialista, las medidas de la Administración de López Obrador hablan "de una forma diferente de conceptualizar el problema [del consumo y tráfico de drogas]".Elecciones en 2024: otro factor medular en la discusiónEn entrevista para este medio, la coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Aribel Contreras, señala que la relación entre EEUU y México siempre ha tenido altibajos, pero que los recientes comentarios de funcionarios y políticos de Washington son parte de los "dimes y diretes" previos a las elecciones en ambas naciones."A veces estos temas no solo son de México o Estados Unidos. A veces responden a presiones de legisladores o de otros actores políticos que utilizan el tema migratorio o de seguridad nacional, pero para fines electorales. Si analizamos sobre todo a los senadores republicanos que le han dado batalla a Alejandro Mayorkas y Antony Blinken, esto responde más a un tema de sus aspiraciones en las elecciones de año 2024 en Estados Unidos, más que en realidad en la relación con México. La verdad es que no sorprende", puntualiza.En este tenor, el especialista de la UNAM López Alvarado agrega que el Partido Republicano norteamericano está tomando ventaja de este discurso, ya que para ellos debe existir siempre un enemigo a vencer.La experta en asuntos internacionales, en tanto, destaca que, en esta línea, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es del ala republicana, se está posicionando para ser el candidato de su partido en los comicios presidenciales."Muy posiblemente los republicanos van a recuperar la Casa Blanca, así que quien quede en el lado de México [tras las elecciones en este país] seguramente tendrá que estar lidiando con Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que pareciera uno de los favoritos para hacer el candidato a los republicanos, ya inclusive por encima de Donald Trump, que está enfrentando una infinidad de broncas legales", menciona Contreras.Mientras tanto, López Alvarado ahonda en otros tópicos que son relevantes para EEUU, como la seguridad y la guerra.¿Qué pasa con la amenaza de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas?Acerca de los comentarios tanto de legisladores como de funcionarios como Blinken sobre analizar la posibilidad de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, Contreras expone que no le conviene a EEUU, ya que abriría una brecha más profunda en su relación no solo con México, sino con otras naciones."Estados Unidos tiene que saber muy bien qué batallas elegir, porque llega un punto que se convierte en malabarista político, pero ya no les da la agenda. Ya bastante tienen que estar lidiando con su propia inflación, con la crisis bancaria que inició por Silicon Valley Bank y con tantos frentes con China y el tema de Ucrania", pondera la especialista. "Creo que abrir un boquete con México, que es uno de sus principales socios comerciales y un gran vecino, me parece que es mucho más estrategia política para la agenda doméstica que en realidad una acción que vayan a emprender en cuestión de política exterior", cierra.

https://sputniknews.lat/20230329/amlo-cuestiona-al-legislador-republicano-graham-que-me-diga-si-se-consume-o-no-fentanilo-en-eeuu-1137480086.html

https://sputniknews.lat/20230329/mayorkas-secunda-a-blinken-y-senala-que-varios-carteles-de-la-droga-controlan-partes-de-mexico--1137454760.html

https://sputniknews.lat/20230322/es-realmente-viable-que-eeuu-catalogue-como-terrorismo-al-crimen-organizado-en-mexico-1137201784.html

eeuu

méxico

florida

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

alejandro mayorkas, eeuu, méxico, narcotráfico, guerra contra el narcotráfico en méxico, narcotráfico, amenaza global, andrés manuel lópez obrador, lindsey graham, florida, casa blanca, drogas, seguridad, política, gobierno de estados unidos