Quién es quién en el nuevo mapa de la oposición paraguaya

El triunfo de Santiago Peña en las elecciones de Paraguay rediseña también el mapa de la oposición. Con las dos nuevas senadoras Soledad Núñez y Kattya...

Las elecciones del 30 de abril no solo significaron el ascenso del colorado Santiago Peña a la presidencia sino que también abrieron un nuevo mapa político en que la oposición tendrá nuevos rostros de referencia.Mientras Peña alcanzó el ejecutivo paraguayo con el 42,7% de los votos, el opositor mejor ubicado acabó siendo Efraín Alegre, candidato por la Concertación para un Nuevo Paraguay, que se quedó con el segundo lugar mediante el 27,4% de los sufragios. Sin embargo, Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, se coló en la tercera posición con un sorprendente 22,9%.Pero Peña no solo tendrá a los contendientes que no ganaron en las elecciones como futuros opositores. También puede cumplir este rol el propio presidente saliente Mario Abdo, que si bien también pertenece al mismo Partido Colorado que Peña, integra una vertiente opuesta en la interna de esa fuerza política.En efecto, al tiempo que Peña es leal al expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y su sector Honor Colorado, Abdo aparece desde hace tiempo como el líder de una facción contrapuesta entre los colorados.Efraín AlegreConocida su derrota, Alegre emplazó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a abrir las actas de las distintas circunscripciones electorales para dirimir un supuesto fraude electoral en perjuicio de su candidatura, amenazando con recurrir a instancias de transparencia pública si eso no sucedía.De todos modos, el rol opositor de Alegre ha comenzado a ser cuestionado en el seno de su propio partido, el tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Dirigentes liberales extienden voces que piden su renuncia a la presidencia del partido, luego de ser derrotado en su tercera elección presidencial consecutiva y no lograr convocar al electorado extrapartidario."La tesis de Einstein de (que) si esperás algo diferente, no vuelvas a hacer lo mismo. Vamos a tener que pagar el costo en los próximos cinco años, creo que Efraín en algún momento se tiene que mirar al espejo y darse cuenta que los plazos ya caducaron y que, si aun le queda un vestigio de cariño a su partido, debería dar un paso al costado", opinó el senador liberal Fernando Silva Facetti al medio local Hoy.El PLRA, incluso, no respaldó formalmente la denuncia de presunto fraude del aspirante derrotado. "Como habitualmente lo hace él [Alegre], habla en nombre propio, pero el partido hace rato no se reúne", agregó el diputado liberal Celso Kennedy.Paraguayo CubasUna situación algo más seria es la de Paraguayo Cubas. El opositor por derecha al presidente electo ha convocado a manifestantes frente al edificio del TSJE desde que se declaró electo a Peña, tras lo cual fue detenido y se mantiene en prisión preventiva por perturbación al orden público y otras causas pendientes.Si bien haber sido apresado pone un manto de incertidumbre sobre el futuro político del excandidato, sigue siendo el líder político de un partido que por primera vez ingresó al arlamento con cinco senadores y cuatro diputados.Soledad NúñezOtro de los principales y renovados rostros que tendrá la oposición es el de la excandidata a la vicepresidencia por la Concertación para un Nuevo Paraguay, Soledad Núñez.La ingeniera civil de 40 años afirmó que la oposición tiene la necesidad de "construir una unidad más allá de los egos sectarios" ante un Partido Colorado que "en los números no creció, solo mantuvo un piso"."Vemos que Santiago Peña tuvo la misma cantidad de votos que Mario Abdo Benítez cinco años después, o sea, ellos tienen un piso muy alto, mantuvieron su electorado, pero nosotros fuimos divididos", lamentó en opiniones recogidas por el medio El Nacional.Núñez agregó que la "falta de cohesión" se tradujo en la derrota electoral, a la vez que opinó que Efraín Alegre, "ya no se va a volver a candidatear". Mientras que, "una mayoría de los paraguayos le dijo no a la ANR —Asociación Nacional Republicana, el nombre oficial del Partido Colorado— y ese es el mensaje duro que tendrán que administrar", manifestó a El Independiente.Kattya GonzálezLa hasta ahora diputada por el partido de centroizquierda Encuentro Nacional consiguió una banca en el Senado gracias a acompañar la candidatura de Alegre en la Concertación. Sin embargo, no dudó en marcar sus diferencias pasados los comicios, coincidiendo en que "si no se retira, nos retiramos otros".Entrevistada por el medio ABC, la senadora electa ya remarcó la necesidad de "generar consensos para reformas impostergables".Mario AbdoA pesar de integrar el Partido Colorado, el presidente saliente es un claro opositor al sector cartista al cual pertenece el presidente electo.Si bien no aspiró a ningún cargo electivo en el parlamento, en las últimas semanas el aún mandatario paraguayo manifestó su intención de convertirse en senador vitalicio, una figura prevista por la constitución pero aún no reglamentada por el legislativo.Según explicó a la Agencia de Información Paraguaya (Agencia IP), Abdo busca ostentar ese cargo para "seguir aportando al debate de los intereses públicos y nacionales". La intención del mandatario fue confirmada jefe del gabinete civil, Hernán Huttemann, que destacó que la importancia de que "toda la experiencia que adquirieron los expresidentes durante su mandato pueda volcarse al debate público, mediante la labor legislativa que ellos asuman, si es que este proyecto de ley es aprobado".

