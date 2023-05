https://sputniknews.lat/20230511/caida-del-dolar-recesion-y-otras-consecuencias-por-el-impago-de-la-deuda-de-estados-unidos-1139318831.html

Caída del dólar, recesión y otras consecuencias por el impago de la deuda de Estados Unidos

Como señala el experto, Biden está considerando la posibilidad de acogerse a la 14 Enmienda de la Constitución de EEUU, que permite que la Administración presidencial asuma el control total del sistema financiero de la deuda nacional sin la participación del Congreso. La enmienda aún no se ha invocado jamás. Su aplicación significa que se cumplirán todas las obligaciones del Gobierno federal. Pero la situación se desarrollará de la esfera financiera a la político-jurídica, con consecuencias imprevisibles, hasta el juicio y la destitución presidencial, advierte Vasíliev.El economista añade que años de experiencia han demostrado que es posible alcanzar un compromiso sobre el techo de la deuda. Hasta ahora no ha habido ni un solo caso en el que esto no haya sucedido. Como aclara el analista, habrá ciertas concesiones, pero se fijará un nuevo techo de la deuda."La deuda pública estadounidense no es exactamente deuda convencional. EEUU no pide dinero prestado, sino que vende bonos, es una de las herramientas más seguras para preservar los fondos libres [dinero]. Y todos los que tienen dinero libre los compran: China, Japón, países productores de petróleo, bancos, particulares. El tipo de interés es bajo, pero la fiabilidad es alta", manifestó el experto. La destacada analista de Freedom Finance Global, Natalia Milchakova, cree que la probabilidad de un impago de la deuda pública estadounidense es muy baja y cercana a cero. Al mismo tiempo, la posibilidad de que esto ocurra no es nula. En los últimos 10 años, la deuda nacional estadounidense ha crecido anualmente una media del 6%. Natalia señala que en algún momento este proceso tendrá que detenerse, porque el gasto público cada vez mayor en EEUU requiere más préstamos.Recordó que un precedente de este tipo tuvo lugar en 1979, pero fue efímero y estuvo relacionado con un error técnico, cuyas consecuencias se eliminaron rápidamente y la economía mundial no se vio afectada por el suceso.Las consecuencias para Japón, China y otros A finales de 2022, Japón era el mayor tenedor mundial de deuda pública estadounidense y poseía más de 1,8 billones de dólares en bonos del Estado de EEUU, es decir, el 3,7% del total de la deuda pública estadounidense. La experta cree que si Washington incumple el pago de la deuda pública, los precios de los bonos del Estado se desplomarán, y en todo el mundo comenzará la huida en pánico de los activos de riesgo. Agregó que el capital de los bonos de riesgo de Estados Unidos y de otros países fluirá hacia el dólar si el impago resulta ser técnico y el problema se resuelve rápidamente. Pero, si Washington se niega a pagar el servicio de la deuda, empezarán los problemas para el dólar, que podría desplomarse."La economía estadounidense podría caer en una recesión prolongada, lo que afectaría negativamente a las economías de los principales socios comerciales de EEUU: China y Japón. En consecuencia, esperaríamos una ralentización significativa y posiblemente una desaceleración de la economía mundial. Sin embargo, creemos que este escenario es muy improbable", concluyó Natalia Milchakova.Anteriormente, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que un posible default de EEUU en caso de fracaso de las negociaciones sobre el aumento del techo de la deuda tendría consecuencias desastrosas para la economía de Estados Unidos. Biden ni siquiera descartó que si no se resuelve la situación pudiera negarse a asistir a la Cumbre del G7 que se celebrará en Hiroshima del 19 al 21 de mayo. Sin embargo, tras una reunión el 10 de mayo con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitchell McConnell, para discutir salidas a la crisis, Biden afirmó que su ausencia en la Cumbre del G7 era poco probable.Un análisis del Departamento del Tesoro estadounidense y la Oficina Presupuestaria del Congreso señala el impacto de alcanzar el techo de deuda nacional de 31,38 billones de dólares. Destaca que si la economía de EEUU se enfrenta a un impago a corto plazo, el número de puestos de trabajo se reducirá en 200.000-500.000, el PIB caerá un 0,3%-0,6% y el desempleo aumentará un 0,1%-0,3%. La situación no es catastrófica. Sin embargo, en caso de un impago completo, el número de puestos de trabajo podría caer en 8,3 millones, el PIB anualizado caería un 6,1%, el desempleo aumentaría un 5% y el mercado de valores caería un 45%. Esto anularía los éxitos de la Administración del presidente Biden.Por su parte, la titular del Departamento del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, advirtió de que la falta de decisión del Congreso sobre el techo de la deuda podría provocar una crisis constitucional y conducir a un impago ya en junio.

