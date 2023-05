https://sputniknews.lat/20230511/pagar-los-errores-del-pasado-california-se-quedaria-en-quiebra-por-reparaciones-al-racismo-1139301518.html

Pagar los errores del pasado: California "se quedaría en quiebra" por reparaciones al racismo

Pagar los errores del pasado: California "se quedaría en quiebra" por reparaciones al racismo

Los migrantes forman una histórica parte crucial en el crecimiento de Estados Unidos. Pese a ello, la sociedad y el Gobierno estadounidenses no los consideran... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T00:56+0000

2023-05-11T00:56+0000

2023-05-11T00:56+0000

racismo

discriminación

eeuu

internacional

política

seguridad

california

panteras negras

donald trump

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139294252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_846065b6edef7cee7f7a55c19a38e514.jpg

Esto es a raíz de que, durante los últimos años, algunos estados de EEUU han propuesto indemnizar a la comunidad negra que reside en el país, esto por los diversos actos de discriminación, racismo y xenofobia a los que ha sido expuesta a lo largo de la historia.De manera reciente, un comité en California aprobó solicitar al Gobierno local que se otorgue dinero a las personas afectadas. Parte de las recomendaciones preliminares estipula que, en total, las reparaciones sumarían 800.000 millones de dólares.La también profesora de Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que, en el caso de los negros o afrodescendientes, hubo algunos grupos que buscaron protegerlos, como el partido Panteras Negras, que en la década de 1960 marcó un hito en la historia de EEUU y de este grupo. Ellos hablaban inglés e impulsaban la lucha por los derechos humanos y políticos, cohesionando sus intereses."Pero esto no ocurre con los latinos. Estas políticas de protección no se hacen para ellos", precisa Carbajal.En esto coincide la analista internacional de la Universidad Finis Terrae (Chile) Ana Vanessa Cárdenas."La población migrante, aunque se sabe que tienen trabajos a veces mal remunerados, ya han podido gozar, especialmente los de estatus regular, a una justicia más enfocada al respeto a los derechos humanos y no han tenido el mismo tiempo y tema de discriminación racial [que los negros y afroamericanos]. El tema, en este caso, es el estatus migratorio en el que se encuentran. Los vuelve una población muy vulnerable", expone en entrevista para este medio.Un vistazo al pasadoEl peso de la comunidad negra frente a la migrante —en especial la latina— en la historia de Estados Unidos ha sido delimitado por su andar en esa nación. Aunque existía la 15 enmienda de la constitución de EEUU, que les otorgaba el derecho al voto desde 1870, la lucha sigue en pie.Por ejemplo, el acceso al sufragio se dio a inicios de la década de 1970 "con el Acta de Protección del voto que, por cierto, esa excepción se anuló desde 2013, cuando la Corte Suprema estadounidense dijo, en pocas palabras, que ya no había racismo, al menos en el sur", señala en una charla para Sputnik el especialista en temas internacionales Miguel Valenzuela.A esto se suman, de acuerdo con Cárdenas y Carbajal, aspectos como la violencia policial, persecuciones, limitaciones para acceder a la educación, al trabajo y a los medios de transporte, mismos que mellaron durante décadas su desenvolvimiento y oportunidades para tener una mejor calidad de vida en el territorio estadounidense."Hoy muchas de esas generaciones que viven en la pobreza es producto o tienen como motivo la discriminación, la esclavitud, que no se ha podido superar y que, finalmente, los tiene en una situación precaria, de desventaja, y por eso California, en esta ocasión, busca compensar el daño que ha tenido impacto en más de una generación", subraya la académica de la Universidad Finis Terrae.Pero, además de la comunidad negra, el también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM destaca que, si bien se han hecho reparaciones para sus integrantes, EEUU sí ha realizado acciones para indemnizar a otras minorías."Hubo reparaciones para los japoneses americanos que fueron tratados de manera lamentable durante la Segunda Guerra Mundial: 120.000 fueron apresados y vivían prácticamente en centros de concentración. A finales de la década de 1990 ocurrió lo mismo para los nativos americanos. Esas reparaciones han sido, en parte, en dinero, pero por lo regular incluyen una disculpa pública. En caso de los nativos, también tierras y el reconocimiento jurídico de algunas tribus", expone.No obstante, Valenzuela dice que la iniciativa de California, sumada a las indemnizaciones que se han realizado a lo largo de la historia de EEUU y en general, suelen ser polémicas, ya que hay personas que se oponen a pagar, por lo que ellos consideran errores del pasado.En la querella actual, "aunque es una demanda contra el Estado, quien acaba pagándolo es el individuo. Eso es evidente porque el Estado per se no tiene recursos; los obtiene a través de la recaudación de impuestos".Racismo y discriminación persistentes en el siglo XXILos tres especialistas concuerdan en que el gran problema en EEUU, a pesar de las reparaciones de daños a ciertas comunidades —en este caso, la de raza negra— es que el racismo y discriminación perduran contra cualquier sector que sea distinto, como los migrantes latinos. Y los hechos lo demuestran con denuncias de abuso policial y el movimiento Black Lives Matter, por nombrar algunos.¿Qué hacer ante esto y, en mayor medida, tras los comicios de 2024 en Estados Unidos, cuando la nación renueve su presidencia? Carbajal comenta que una manera es evitando los discursos de odio, especialmente aquellos que vengan de actores políticos, esto en referencia a los alegatos que el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) profería contra las minorías del país norteamericano, como los mexicanos o musulmanes."A través del discurso también se pueden revertir estos ataques. Es muy importante hacer este hincapié sobre la gran importancia que tienen los mensajes de los políticos para bien o para mal", apunta.Mientras que Cárdenas considera que, tras las elecciones para decidir quién ocupará la Casa Blanca tras la actual gestión de Joe Bien, las deportaciones, en el caso de los migrantes, y la presión para que no lleguen por la frontera con México, continuarán."Aunque se abran las nuevas estaciones migratorias en Colombia y Guatemala, hay que ver la letra chiquita para revisar qué requerimientos piden porque, si van a ser igual de estrictos que cuando se amplió el Título 42 (...), vamos a seguir viendo que la mayoría optará por la vía irregular", estima.

https://sputniknews.lat/20230509/economia-cultura-y-mas-asi-es-como-los-migrantes-de-latinoamerica-han-impulsado-a-eeuu-1139211332.html

https://sputniknews.lat/20230510/unos-150000-migrantes-esperan-en-la-frontera-el-fin-de-las-restricciones-para-ingresar-a-eeuu-1139296738.html

https://sputniknews.lat/20230508/california-propone-reparaciones-contra-el-racismo-a-afroamericanos-por-800000-millones-de-dolares-1139214324.html

https://sputniknews.lat/20230507/mas-racismo-en-eeuu-piden-justicia-para-el-imitador-de-michael-jackson-estrangulado--videos-1139144555.html

https://sputniknews.lat/20210320/racismo-en-auge-por-que-para-los-asiaticos-es-cada-vez-mas-peligroso-vivir-en-eeuu-1110217969.html

eeuu

california

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

racismo, discriminación, eeuu, política, seguridad, california, panteras negras, donald trump, casa blanca