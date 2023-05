https://sputniknews.lat/20230511/turquia-siria-un-arreglo-que-expulsa-cada-vez-mas-a-eeuu-de-oriente-medio-1139339120.html

Turquía-Siria: ¿un arreglo que expulsa cada vez más a EEUU de Oriente Medio?

octavo mandamiento

Reunión ministerial a cuatro bandas en Moscú, un nuevo paso hacia el arreglo en SiriaEl cónclave, en el que participaron los ministros de Exteriores de Siria, Turquía, Irán y Rusia, ha marcado una nueva pauta en la búsqueda de vías de arreglo de la situación en la República Árabe Siria, agravada sobre todo por unas tensas relaciones turco-sirias. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, calificó como "importante" el encuentro con sus homólogos de Irán, Hossein Amir Abdollahian, Siria, Faisal Mekdad, y Turquía, Mevlut Cavusoglu, para normalizar las relaciones sirio-turcas.Congresistas de EEUU quieren que Biden explique la procedencia de 10 millones de dólares para su familiaEEUU conoce un nuevo escándalo de corrupción que involucra al presidente, Joe Biden, y su familia. Así, la Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, que se interesó por la procedencia de más de 10 millones de dólares que recibió la familia Biden desde el exterior durante su vicepresidencia, obtuvo miles de páginas de registros financieros que permitieron arrojar luz sobre "el tráfico de influencias y los esquemas empresariales de la familia Biden" y revelar cómo "utilizaron complicadas transacciones para ocultar los pagos de ciudadanos extranjeros", según el comunicado oficial del ente.Economía de Occidente hacia una debacle desbocadaEn una reunión de los responsables financieros del G7 en la ciudad japonesa de Niigata, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo que una de sus prioridades sería recalcar la importancia de resolver la disputa por la deuda nacional en la mayor economía del mundo. En rueda de prensa, la funcionaria admitió que "una suspensión de pagos es francamente impensable. EEUU nunca debe suspender pagos. Supondría una catástrofe".En este contexto, este miércoles el expresidente de EEUU Donald Trump, ha afirmado que los republicanos deben mantenerse firmes en las conversaciones con los demócratas sobre el techo de la deuda de EEUU y declarar el incumplimiento de las obligaciones de endeudamiento si no obtienen el consentimiento sobre recortes presupuestarios.Lasso se defenderá en el juicio políticoEl ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, aseguró que el presidente, Guillermo Lasso, acudirá a la Asamblea Nacional a defenderse en el proceso de juicio político. Hasta ahora, Lasso desconocía el proceso por considerarlo ilegítimo. La Asamblea aprobó la realización del debate sobre la acusación de peculado contra el mandatario, que tendrá lugar la próxima semana.Pamela Aguirre, asambleísta ecuatoriana por Unión por la Esperanza, describió la situación del presidente Lasso indicando que "no tiene ningún tipo de apoyo popular, no ha cumplido sus promesas de campaña, está inmerso en escándalos de narcotráfico, de corrupción, pero sobre todo, ha demostrado una incapacidad muy grande para gobernar. Es una esperanza para el país que él se vaya."Vicepresidente de Uribe acusado de estar vinculado con paramilitaresEl antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] Salvatore Mancuso declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP], que el exvicepresidente colombiano Francisco Santos, influyó en el grupo ilegal para crear en Bogotá un bloque paramilitar llamado ‘Bloque capital’. La petición de Santos se produjo aun antes de asumir su cargo en el ejecutivo de Álvaro Uribe Vélez de los comicios de 2002.El comunicador social y magíster en Negociaciones Económicas John Alexander Lastra, apuntó que "los militares jugaron una parte fundamental, el paramilitarismo fue un apéndice de las Fuerzas Armadas, así a ellos no les guste. Pero es que queda demostrado, son varias las declaraciones que nos conducen al mismo punto frente al tema militar".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

