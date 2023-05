https://sputniknews.lat/20230516/amlo-insiste-en-dialogar-con-china-en-combate-contra-el-fentanilo-queremos-llegar-a-un-acuerdo-1139538234.html

AMLO insiste en dialogar con China por combate contra el fentanilo: "Queremos llegar a un acuerdo"

AMLO insiste en dialogar con China por combate contra el fentanilo: "Queremos llegar a un acuerdo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que mantiene la intención de establecer comunicación con el Gobierno chino para combatir el tráfico... 16.05.2023, Sputnik Mundo

En conferencia de prensa, el mandatario latinoamericano expuso que, tras el decomiso de la droga en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, océano Pacífico, se estableció un diálogo con la Administración de su par, Xi Jinping, a través de la embajada china en territorio mexicano.López Obrador hizo hincapié en que el Gobierno chino puede ayudar en la materia, de manera responsable y actuando en pro de la amistad y cooperación que prevalece entre ambas naciones. Los antecedentesDesde hace meses, algunos políticos estadounidenses acusaron a México de no hacer lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico activos en su territorio. Esto ha sido rechazado por López Obrador, quien solicitó a EEUU que coopere más para resolver el problema e incluso criticó las políticas de salud pública de ese país.A ello se suma que el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, afirmó que gran parte de los precursores del fentanilo que inunda las calles norteamericanas son originarios de China, información que ha sido rechazada por el Gobierno del país asiático.En abril de este año, el mandatario latinoamericano envió una carta a su par chino, Xi Jinping, donde le pidió trabajar de manera conjunta en el combate contra este opiáceo, altamente adictivo.El Gobierno de China respondió a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Mao Ning, que no existe tráfico de ese estupefaciente entre las naciones, pero que apoya a México en defender su soberanía ante EEUU.El 5 de mayo, el presidente de México dio a conocer el decomiso de un cargamento contaminado con fentanilo y metanfetaminas en Michoacán.Ante ello, dio a conocer que mandará otra misiva a Xi exponiendo lo acontecido y pidiendo que las autoridades de la nación asiática impidan el traslado de este opiáceo. "Que solo se permita que salga fentanilo utilizado con fines médicos, que no es el caso que se detectó", apuntó.

