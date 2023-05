https://sputniknews.lat/20230516/las-estrellas-sudamericanas-que-el-futbol-europeo-le-nego-al-mundial-sub-20-1139504587.html

Las estrellas sudamericanas que el fútbol europeo le negó al Mundial Sub-20

El torneo más importante de la categoría, a disputarse en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio de 2023, no contará con algunas de las principales... 16.05.2023, Sputnik Mundo

El fútbol sudamericano lamenta la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de mudar el calendario de competencias Sub-20 de junio, como ha sido habitual en las últimas ediciones, a mayo.Los clubes europeos continúan en diversas competencias deportivas, por lo que se muestran reticentes a ceder a sus jugadores a sus respectivas selecciones para disputar el Mundial de Fútbol Sub-20 en Argentina, entre el 20 de mayo y el 11 de junio.Así es como las selecciones sudamericanas, e incluso algunas europeas, como Francia e Inglaterra, no contarán con algunas de sus principales figuras. Además el torneo no se disputa en el marco de las llamadas "fechas FIFA", por lo que los clubes no se encuentran obligados a prestar a sus futbolistas.Argentina lamentará la baja de la estrella del Manchester United inglés Alejandro Garnacho, quien no pudo disputar el torneo sudamericano clasificatorio al certamen en enero de 2023 en Ecuador. Además, fueron desafectados de la convocatoria Facundo Buonanotte, del Brighton & Hove Albion, de la Premier League de Inglaterra, y Nicolás Paz, del Real Madrid español.Algunos clubes brasileños imitaron el camino de sus similares europeos y decidieron no ceder a sus jugadores al certamen mundialista, debido a que recién en la primera semana de mayo comenzó el torneo de primera división o Serie A [Brasileirao] del fútbol local.Por ello Brasil resignará la presencia de la principal figura de su selección en el torneo clasificatorio de Ecuador, Vítor Roque, del Atlético Paranaense de Curitiba. Otros ausentes serán Pedrinho, de Corinthians; Endrick, de Palmeiras, y Vinícius Tobías, del Real Madrid de España.El club madrileño también frustró la participación en el Mundial de la principal figura del seleccionado uruguayo, el delantero Álvaro Rodríguez, quien no fue cedido por el equipo blanco.Similar situación vive la selección de Colombia, que no contará con la presencia del jugador Jhon Jader Durán, del Aston Villa inglés.

