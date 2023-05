https://sputniknews.lat/20230518/la-historia-de-salvatore-mancuso-el-ex-paramilitar-que-vuelve-al-foco-1139583685.html

La historia de Salvatore Mancuso, el ex paramilitar que vuelve al foco

La historia de Salvatore Mancuso, el ex paramilitar que vuelve al foco

En el marco de sus declaraciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia reveló la participación de... 18.05.2023, Sputnik Mundo

El exparamilitar Salvatore Mancuso rindió declaración entre el 10 y el 16 de mayo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional que investiga y juzga los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país sudamericano.Mancuso, que fue comandante del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —organización paramilitar, contraguerrillera y narcotraficante que operó en territorio colombiano en las décadas de 1990 y 2000—, presentó sus enfoques por videoconferencia ante la JEP desde una prisión de Atlanta, Georgia, al sur de EEUU, donde permanece detenido desde 2008.El exlíder de las AUC reconoció su participación en las masacres en Mapiripán, departamento del Meta (centro) en 1997, con un saldo de 49 civiles asesinados; El Aro (Antioquia, noroeste), donde hubo 15 víctimas civiles, y la masacre de El Salado (Bolívar, norte) en el 2000, que arrojó un saldo de 100 civiles asesinados.Las confesiones del ex paramilitarAnte la JEP, Mancuso reconoció el rol que tuvo el Ejército de Colombia en la financiación y entrenamiento de los grupos paramilitares para combatir el avance de guerrilleros en el país.En la audiencia refirió los nexos de la política colombiana con el paramilitarismo, luego de reconocer el financiamiento por parte de las AUC de las candidaturas de los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010).El ex paramilitar reveló que el ex vicepresidente de la administración uribista, Francisco Santos Calderón, habría pedido a las AUC la conformación de un bloque paramilitar para actuar en Bogotá.Mancuso indicó que hubo planes para que las AUC mataran a diversos dirigentes políticos, como el actual presidente Gustavo Petro y quien fuera embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Gustavo Gallón; así como líderes sociales, sindicales y periodistas. El exlíder de las autodefensas confesó además la existencia de fosas comunes en la frontera colombo-venezolana.No obstante, entre las novedades de su declaración, omitidas en sus presentaciones anteriores, tras su desmovilización en 2005, se encuentran los nexos entre el paramilitarismo y el empresariado colombiano y multinacional.Mancuso acusó a grupos empresariales de apoyar el paramilitarismo y financiar a las AUC: el grupo Gnecco Cerchar, empresarios ganaderos e inmobiliarios del Caribe colombiano; William Vélez Sierra, empresario del rubro energético; los directorios de la cervecera Bavaria, refrescos Postobón y la multinacional Coca-Cola; la minera de carbón estadounidense Drummond y la termoeléctrica privada Termotasajero.Quién es Salvatore MancusoSalvatore Mancuso Gómez, alias Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, nació un 17 de agosto de 1964 en Montería, departamento de Córdoba, en el seno de una familia conformada por un inmigrante italiano y una monteriana.Luego de estudiar ingeniería y administración agropecuaria en Bogotá, se consolidó como hacendado de su Córdoba natal.En la década de 1990 integró el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, junto al reconocido comandante paramilitar Carlos Castaño.En 1997, luego de la conformación federada de los distintos focos paramilitares articulados en las AUC, pasó a tener un rol preponderante en la estructura contrainsurgente recién creada a nivel nacional.Mancuso describió su participación en las AUC como una respuesta a la ineficacia del Estado colombiano en la protección de los intereses de los latifundistas del país ante la presencia y las "agresiones de la guerrilla".Su nombre se vincula a la conformación y conducción de al menos ocho grupos o bloques paramilitares relacionados al narcotráfico y a distintas masacres, sobre las que el propio Mancuso aceptó su participación.El excomandante de las AUC se sometió al proceso de paz impulsado por el expresidente Uribe, conocido como Ley de Justicia y Paz de 2005. Sobre él pesaba una orden de extradición del Gobierno de EEUU emitida en 2004 por delitos relacionados al narcotráfico. Fue detenido el 16 de agosto de 2006 junto a 14 jefes paramilitares.La Justicia colombiana finalmente decidió extraditar a Mancuso a EEUU, donde cumple condena en una prisión federal de máxima seguridad de Atlanta, Georgia, desde 2008.

