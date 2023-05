https://sputniknews.lat/20230518/la-principal-amenaza-para-la-estabilidad-economica-mundial-es-eeuu-1139589934.html

"La principal amenaza para la estabilidad económica mundial es EEUU"

"La principal amenaza para la estabilidad económica mundial es EEUU"

Dos artículos publicados por un prestigioso diario en el mismo día señalan que la posibilidad de un default y la reciente crisis bancaria, además de la... 18.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-18T04:38+0000

2023-05-18T04:38+0000

2023-05-18T04:41+0000

economía

eeuu

deuda

joe biden

📈 mercados y finanzas

📰 crisis bancaria (2023)

default

china

política

japón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/03/1138990418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c60a6c0c30b5b2355edfe8897ed79c47.jpg

Las notas, aparecidas ambas en el influyente medio estadounidense The New York Times este 17 de mayo, sugieren que el liderazgo global de EEUU bajo la presidencia de Joe Biden está perdiendo fuerza, dejando espacio para la expansión de la influencia china en el resto del mundo.Uno de los artículos, titulado "Para Biden, la crisis interna complica la diplomacia en el extranjero", asegura que la volatibilidad política y económica de EEUU es un riesgo para el resto de los países del mundo."El presidente Biden partió hacia Japón el miércoles para asistir a una reunión de los líderes de las siete principales democracias industriales que se reúnen cada año para tratar de mantener estable la economía mundial. Pero resulta que la principal amenaza potencial para la estabilidad económica mundial este año es Estados Unidos", indica el New York Times.El diario indica que el potencial default en el que podría caer EEUU en apenas dos semanas, tras fracasar en las negociaciones parlamentarias para aumentar el techo de la deuda, sumado a su reciente crisis bancaria —que terminó con la quiebra de 3 importantes bancos regionales—, así como también la creciente polarización política en el país que ha terminado en violencia, muestran a un país lejano de la solidez y fortaleza del pasado.El artículo cita los comentarios de Jane Harman, exrrepresentante demócrata de California que luego se desempeñó como presidenta del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson sobre la decadencia estadounidense. "Creo que nuestra mayor amenaza somos nosotros (...) Nuestro liderazgo en el mundo está siendo erosionado por nuestra disfunción interna", dice.Un EEUU "disfuncional y poco confiable"Otro artículo publicado en el mismo medio norteamericano gira en torno a las consecuencias y posibles lecturas geopolíticas de la cancelación de los viajes oficiales del presidente estadounidense a Australia y Papúa Nueva Guinea.El mandatario tenía previsto visitar ambos países esta semana después de la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) en Hiroshima, Japón, pero decidió a último momento suspender estos viajes para poder continuar negociando en persona con los líderes del Congreso de su país el aumento del límite de la deuda, con el objetivo de evitar un default."Lo que significa la cancelación, en los términos más amplios, es que la política interna de Estados Unidos está socavando su política exterior en un momento crucial, en una región crítica. Los analistas y diplomáticos advierten que los temores de un Estados Unidos disfuncional y poco confiable ahora se reavivarán en Asia y el Pacífico, donde Estados Unidos ha comenzado recientemente a generar impulso en sus esfuerzos para contrarrestar la influencia china", alerta el New York Times.Hal Brands, profesor de asuntos globales en la Universidad Johns Hopkins, es citado en la nota diciendo que esta cancelación reforzará las dudas persistentes sobre el poder de permanencia de Estados Unidos, algo que, estima, será aprovechado por China.De acuerdo al especialista, el mensaje del gigante asiático a los países de la región tras el plantón de Biden será: "No pueden contar con un país que ni siquiera puede realizar funciones básicas de gobierno".El New York Times señala que EEUU todavía debe demostrar en buena parte de la región que puede estar tan presente y ser tan productivo para ellos como lo es asociarse con China.

https://sputniknews.lat/20230503/se-avecina-un-default-en-eeuu-tanto-canada-como-mexico-serian-los-primeros-afectados-1138925508.html

https://sputniknews.lat/20230517/los-puntos-clave-de-la-cumbre-del-g7-de-2023-1139519215.html

https://sputniknews.lat/20230327/se-equivoco-biden-al-intentar-cercar-a-rusia-y-limitar-a-china--1137402235.html

eeuu

china

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, deuda, joe biden, 📈 mercados y finanzas, 📰 crisis bancaria (2023), default, china, política, japón, g7, new york times