https://sputniknews.lat/20230518/nuevo-secuestro-de-migrantes-vuelve-a-poner-el-foco-en-la-carretera-57-la-mas-peligrosa-de-mexico-1139577907.html

Nuevo secuestro de migrantes vuelve a poner el foco en la carretera 57, la más peligrosa de México

Nuevo secuestro de migrantes vuelve a poner el foco en la carretera 57, la más peligrosa de México

El tramo San Luis Potosí-Nuevo León de una de las vías más extensas del país es considerado uno de los más riesgosos por sus habituales asaltos a... 18.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-18T00:53+0000

2023-05-18T00:53+0000

2023-05-18T00:53+0000

internacional

san luis potosí

méxico

seguridad

inseguridad

inmigrantes

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/11/1139578698_0:47:596:382_1920x0_80_0_0_f7b8bab607fd762993d8cd4632b55934.jpg

Otra vez, la carretera 57 a la altura de la zona de la ciudad de Matehuala, al norte de México, vuelve a ser noticia por razones vinculadas al crimen organizado y la inseguridad.El pasado martes 16 de mayo comenzaron a surgir reportes de un presunto secuestro de 50 migrantes y dos chóferes de dos unidades que habían salido desde Chiapas a la frontera de Estados Unidos. Los atacantes serían aparentemente un grupo armado supuestamente vinculado al cártel del Golfo.La información fue confirmada horas después, primero por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y luego por la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, que informó que nueve de los migrantes secuestrados, la mayoría venezolanos, habían logrado escapar de sus captores y habían sido encontrados por agentes de la Fuerza Civil en la carretera que une Matehuala, San Luis Potosí, con Saltillo, Coahuila.Al día siguiente, este miércoles 17 de mayo, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió más información sobre el hecho y aseguró que la Guardia Nacional se encontraba trabajando para encontrar al resto de los migrantes desaparecidos."Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuela (...). Ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio, hay un despliegue de la Guardia Nacional, y esperemos rescatarlos", aseveró."Lamentablemente, se presenta que hay bandas que secuestran, por eso también [hacemos] el llamamiento a los hermanos migrantes para que no se dejen engañar, manipular, por los traficantes, por los coyotes, por los polleros", dijo AMLO.Un historial de violencia y robosEste ultimo hecho se suma a una larga lista de episodios criminales registrados en esa zona de la carretera 57, que cruza medio país, vinculados no solo a la inseguridad que viven los migrantes sino también a los numerosos asaltos que sufren los transportistas.El pasado 6 de abril, el secuestro de 35 migrantes entre San Luis Potosí y Guanajuato que habían alquilado una camioneta llegó a las primeras planas de los medios nacionales.Si bien las autoridades finalmente lograron rescatar a los viajantes en una zona desértica del norte de San Luis Potosí, cerca de Matehuala, se informó que los mismos habían contratado a un grupo de traficantes que tenían que transportarlos a la frontera de México con EEUU.Se trata de un fenómeno que se encuentra al alza, de acuerdo a las últimas cifras oficiales. El martes 16 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que durante abril se registraron 72 secuestros en México, siendo la mayoría de sus víctimas migrantes. La cifra arroja un aumento de 12 secuestros con respecto al mes de marzo, cuando se habían registrado 60 secuestros en el país, también la mayoría perpetrados contra migrantes.El aumento de secuestros y robos ha alertado también a políticos locales y las organizaciones empresariales. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien también fue gobernador del fronterizo Coahuila, pidió recientemente a las autoridades locales y federales que actúen de manera urgente, ya que, dijo, el crimen organizado se ha adueñado de la zona."La carretera 57 es la espina dorsal de la comunicación terrestre del país", dijo el legislador priista sobre la carretera que en sus 1.295 kilómetros atraviesa Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México. La importancia de esta vía, declaró, hace imprescindible garantizar el tránsito seguro de transportistas, migrantes y turistas.En un mismo tono, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) denunció el año pasado que la carretera 57, especialmente en territorio potosino, era la vía más peligrosa del país para sus agremiados.Según informó el consejero nacional de AMOTAC, Raúl Torres Mendoza, durante el año pasado 53 unidades de transportistas fueron víctimas de robos al desplazarse por la carretera 57, siete de ellas en San Luis Potosí.Torres Mendoza dijo que la falta de policías de caminos en la carretera era motivo del aumento de los robos y pidió que el Gobierno federal desplegase mayores elementos de seguridad para frenar el crimen en el corredor comercial más grande de México.En los últimos años, y para protestar por el imparable aumento de robos en la vía, la AMOTAC ha realizado una serie de bloqueos en algunas de las rutas por la que cruza la carretera 57, exigiendo mayor seguridad."Confunden presencia con influencia"Para Óscar Balderas, uno de los principales periodistas mexicanos en temas de seguridad y migración, el mayor problema es que el poderío de los grupos criminales que operan en los estados que atraviesan la carretera 57, principalmente en el norte del país, es demasiado grande comparado con los recursos del Estado."La apertura de bases de la Guardia Nacional que ha ocurrido en el último tiempo lamentablemente no está acompañada de un número suficiente de uniformados que puedan hacer frente al crimen organizado, que además tiene mejores y mayores armas que la Guardia Nacional, entonces lo que las autoridades prefieren es decirle a la gente que no salga de sus casas hasta que haya pasado lo peor", explica el comunicador a Sputnik.Para el especialista, el gobierno de López Obrador, que se ha destacado por emplear militares en tareas de seguridad pública, confunde presencia con influencia real, además de estimar que los tres cárteles (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo) que se disputan las zonas que atraviesan la carretera 57 en los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León controlan en la práctica esos territorios."Este traslado de recursos humanos y materiales que en efecto se ha llevado adelante en estas áreas calientes por parte del Gobierno mexicano no se ha traducido en una influencia real en la zona", critica. "Es muy común que la gente que vive allí cuente que pese a que se establecieron cuarteles y puestos de vigilancia de la Guardia Nacional, cuando ocurre una balacera o un narcobloqueo y ellos llaman a los números de emergencia, no responde nadie o simplemente les dicen que van a enviar una ayuda que nunca llega", concluye.

https://sputniknews.lat/20230517/nueva-tragedia-migrante-en-mexico-acusan-secuestro-de-50-migrantes-en-el-norte-del-pais-1139550701.html

https://sputniknews.lat/20230414/fiscalia-de-mexico-detiene-a-un-funcionario-de-migracion-tras-accidente-mortal-en-ciudad-juarez-1138128658.html

https://sputniknews.lat/20230310/detienen-a-5-presuntos-involucrados-en-el-secuestro-de-estadounidenses-en-mexico-1136701542.html

https://sputniknews.lat/20190624/el-secuestro-en-primera-persona-migrantes-cuentan-a-sputnik-su-aterradora-experiencia-en-mexico-1087756728.html

https://sputniknews.lat/20230510/desantis-los-carteles-mexicanos-tienen-mas-que-decir-sobre-la-frontera-sur-que-nuestro-gobierno-1139299465.html

san luis potosí

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

san luis potosí, méxico, seguridad, inseguridad, inmigrantes, andrés manuel lópez obrador, 💬 opinión y análisis