https://sputniknews.lat/20230519/comercio-turismo-y-cultura-afectarian-las-elecciones-en-turquia-el-vinculo-con-america-latina-1139488791.html

Comercio, turismo y cultura: ¿afectarían las elecciones en Turquía el vínculo con América Latina?

Comercio, turismo y cultura: ¿afectarían las elecciones en Turquía el vínculo con América Latina?

Los separa un gran océano y miles de kilómetros, pero la relación entre América Latina y Turquía es una de las más sólidas en la actualidad. Surgida después de... 19.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-19T01:34+0000

2023-05-19T01:34+0000

2023-05-19T01:34+0000

américa latina

turquía

política

💬 opinión y análisis

recep tayyip erdogan

kemal kilicdaroglu

muharrem ince

partido republicano del pueblo de turquía (chp)

ankara

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/12/1139621759_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_64c53611839de9e8d0bab917e3854199.jpg

Los comicios presidenciales y parlamentarios en Turquía se celebraron el 14 de mayo. En ellos contendieron el actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por la Alianza Popular —conformada por los partidos Justicia y Desarrollo y de Acción Nacionalista—; Kemal Kilicdaroglu, por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y Sinan Ogan, del bloque Ata Ittifaki. Aunque las elecciones se realizaron sin ningún contratiempo, los resultados —donde ninguno de los contendientes logró el 50% de los votos— llevaron a que el presidente del Consejo Supremo Electoral, Ahmet Yener, anunciara que se efectuará una segunda vuelta el 28 de mayo. El más cercano a rebasar la mitad del total de votos emitidos fue Erdogan, con 49,51% de los sufragios.Estos resultados pueden influir en el vínculo que hay entre Latinoamérica y Turquía, ya que, de acuerdo con el experto en temas internacionales Daniel Muñoz Torres, la mayor parte de ella se ha desarrollado durante el Gobierno de Erdogan.Por ejemplo, "México y Turquía forman parte del MIKTA [México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia], que es el conjunto de naciones consideradas como potencias emergentes para el siglo XXI", explica en entrevista con Sputnik Muñoz Torres, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, uno de los planteles profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "La idea sería que el cambio de Gobierno siga apostando a este grupo de interlocución para generar sinergias. Por el otro lado, debemos seguir apoyándonos mucho en buscar un mundo donde más naciones como [Ankara y las de América Latina] puedan emerger y ser mucho más competitivas ante las grandes economías mundiales (...) Aunque también podría un acercamiento de Turquía más hacia Europa, Rusia o China y que volvamos a pasar, junto con África y el sureste asiático, a segundo plano".Vínculo Turquía-América Latina"Cuando el Imperio Otomano [1299-1923] desaparece, se genera un gran éxodo de la población hacia América Latina. Por ejemplo, muchos libaneses y armenios, que habían formado parte del Imperio, se establecen en México, Brasil, Argentina y Colombia y se da ese primer vínculo. Ahora, los descendientes de esos primeros migrantes están totalmente integrados a nuestras sociedades, se estima que casi 10 millones de ellos", dice Muñoz Torres.Este vínculo se afianzó en la época de la Guerra Fría (1947-1991), especialmente porque ambas regiones, la turca y la latinoamericana, que eran subdesarrolladas, fueron puntos estratégicos en la pugna entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (URSS), ya que los dos bandos buscaban integrarlos hacia uno u otro lado. Posteriormente, esto los convirtió en puntos medulares a finales del siglo XX e inicios del XXI.Según el doctor en relaciones internacionales y ciencia política por la Universidad Koç (Turquía) Ariel González Levaggi, con la visita del entonces mandatario turco, Süleyman Demirel, a Brasil, Chile y Argentina en la década de 1990, se establecieron las bases para un proyecto conjunto, que derivó en 1998 en el Plan de Acción para América Latina y el Caribe."La crisis económico-financiera turca (y de su principal socio regional, Argentina) en 2001 frenaron el avance. Sin embargo, la consolidación política del JPD junto con un nuevo proceso de crecimiento económico en ambas partes abrió las puertas a un proceso de rápido acercamiento", estima González Levaggi. "En 2006 se declaró el Año de América Latina y el Caribe, y la Subsecretaría de Comercio Exterior diseñó una estrategia de expansión comercial hacia las Américas, que dio impulso a una serie de actividades como misiones comerciales, visitas oficiales y cooperación académica", en el que participó el entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan, precisa en su ensayo "Turquía y América Latina y el Caribe: entre el europeísmo y el eurasianismo".Turismo y culturaEn entrevista para Sputnik, la coordinadora de Asuntos Globales de la Universidad Iberoamericana, Aribel Contreras, comenta que otro aspecto a resaltar en la relación de la región latinoamericana con Turquía es el turismo.Actualmente, alrededor de un millón de personas viajan anualmente al territorio turco. "La conectividad entre Estambul y Ankara se ha intensificado en diferentes puntos de América Latina. Además, Turquía cuenta con un importante número de embajadas y consulados en diferentes países", precisa la especialista.Muñoz Torres, por su parte, rememora la llegada de aerolíneas como Turkish Airlines a suelo latinoamericano, lo que ayudó a que aún más personas conocieran el país intercontinental.En la relación entre Ankara y Latinoamérica se cuela un factor muy importante: la cultura. Esto se refleja, en parte, en el arribo de las telenovelas turcas al continente americano, especialmente a las naciones hispanoparlantes. "Las telenovelas turcas son vistas en México, en Brasil y en otros países de la región", subraya Contreras.En este mismo tenor, el experto de la UNAM agrega que existen similitudes entre ambas regiones culturales, por ejemplo en la apariencia física de los artistas o la manera en que profesan sus respectivas religiones."Demuestran que muchas de las formas de vida que tiene Turquía no son ajenas en América Latina. Creo que, al final, después de la distancia y del desconocimiento que se tenía en Latinoamérica sobre los latinos, y viceversa, en los últimos años hemos encontrado que existen parecidos y, sobre todo, grandes potenciales", explica Muñoz Torres.Ajustes a nivel mundialPara Contreras, los resultados de las elecciones turcas tendrán impacto en la relación del país con otras naciones en general. "Dependiendo de quién llegue al poder; con Erdogan sería más de lo mismo, es decir, jugando a doble pista, a la luz de la coyuntura que se vive por el conflicto en Ucrania. A eso se suma la relación compleja con Estados Unidos", apunta.Además, la especialista en temas internacionales resalta la intención del Gobierno turco de formar parte del bloque comercial de los BRICS —conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica—, que ha perdurado durante más de un lustro.Entre este panorama, hay que tomar en cuenta "el duro veto que (Turquía) le puso a Finlandia y Suecia, aunque ya accedió Finlandia, para su ingreso a la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]", agrega. Si Kilicdaroglu —también conocido como el "Gandhi turco"— obtuviera el triunfo, Contreras vislumbra cambios como retirar el veto a Suecia para que forme parte de la alianza atlantista, así como un acercamiento más estrecho con Europa."Pero continuaría con este desarrollo de tecnología militar que tanto caracteriza al país y que hoy en día lo posiciona en el lugar número 11 en el Índice de Poder Militar a nivel internacional. También seguirá buscando ser este actor geopolítico en la región y la continuación de las alianzas que ha tejido con diferentes socios; en esas cuestiones no veremos mayores cambios", reflexiona."Lo que sí es radical es que, de ganar el candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP) [Kemal Kiliçdaroglu], habrá un distanciamiento total con el Kremlin (...). Su apuesta es alejarse de Rusia y manejar una propuesta política mucho más progresista y alejada al Gobierno de Erdogan", expone la estudiosa del ámbito internacional.Los aliados de Turquía en América LatinaSin embargo, aunque Turquía ha ampliado su presencia en América Latina, teniendo a Argentina como principal aliado, en esta ecuación ingresó otra nación: Brasil. De la mano del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, Ankara y Brasilia avanzaban como naciones con una visión distinta ante la hegemonía de Estados Unidos."Uno de los ejemplos más importantes de dicha relación fue el Acuerdo Tripartito junto a Irán en 2010 para llevar adelante un canje de uranio iraní por combustible nuclear enriquecido en territorio turco, y evitar así una ronda de sanciones. Más allá del fracaso del acuerdo nuclear, Brasil fue el principal socio comercial y estratégico hasta 2013", con el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), agrega González Levaggi en su texto.Ante eso, Turquía comenzó a establecer contacto con México y prueba de ello fue la visita del entonces mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) al territorio turco. Debido a este viaje, se estableció una Comisión Binacional de alto nivel, donde los cancilleres de ambos países encabezaron los encuentros. No obstante, el acercamiento entre ambas naciones no se solidificó totalmente, ya que entre los proyectos estaba un tratado de libre comercio que, tras siete rondas de negociación, no prosperó.Pero Muñoz Torres indica que en la actualidad los principales aliados de Ankara en América Latina son Brasil, México, Argentina y Colombia.Cuestiones comercialesEn los últimos años, el intercambio entre Turquía y América Latina se ha dado a través de la cooperación e intercambio de bienes. Según el Instituto de Estadística de Turquía (TURKSTAT, por sus siglas en turco), Brasil es en la actualidad el principal socio comercial turco en Latinoamérica. Entre ambos comercializan especialmente semillas, frutas, granos y metales. Estos mismos elementos son intercambiados por Argentina (materias primas) y Chile (cobre) con Ankara. De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno de México, la principal venta de ese país norteamericano a Turquía en 2022 fue algodón sin cardar ni peinar (por 65 millones de dólares). Los principales orígenes de las ventas hacia Turquía fueron la Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa.Mientras tanto, la principal compra de México a Turquía en 2022 fue partes y accesorios de vehículos automotores (162 millones de dólares). Los principales destinos de las compras realizadas a Turquía fueron la Ciudad de México (674 millones de dólares), el Estado de México (241 millones de dólares) y Nuevo León (170 millones de dólares). En lo que se refiere a remesas, en el cuarto trimestre de 2022 México recibió 84.100 dólares en remesas desde Turquía, mientras que Turquía recibió 411.000 dólares en remesas desde la nación latinoamericana.

https://sputniknews.lat/20230514/los-resultados-de-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales-en-turquia-1139448204.html

https://sputniknews.lat/20230515/la-primera-ronda-de-las-elecciones-en-turquia-es-un-golpe-muy-tangible-para-la-oposicion-1139484060.html

https://sputniknews.lat/20220607/el-mercado-ruso-abierto-para-marcas-de-brasil-turquia-y-china-1126389265.html

https://sputniknews.lat/20230515/china-cooperara-con-turquia-para-mantener-buenas-relaciones-bilaterales-1139465085.html

https://sputniknews.lat/20230514/comienzan-las-elecciones-presidenciales-y-parlamentarias-en-turquia-1139444876.html

https://sputniknews.lat/20230125/el-robo-de-cobre-un-delito-que-crece-y-una-legislacion-insuficiente-en-chile-1135010679.html

turquía

ankara

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

turquía, política, 💬 opinión y análisis, recep tayyip erdogan, kemal kilicdaroglu, muharrem ince, partido republicano del pueblo de turquía (chp), ankara, méxico, otan, brics, kremlin