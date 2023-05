https://sputniknews.lat/20230520/gobernar-por-decreto-que-limites-legales-tendra-lasso-en-ecuador-1139651170.html

Gobernar por decreto: ¿qué límites legales tendrá Lasso en Ecuador?

Gobernar por decreto: ¿qué límites legales tendrá Lasso en Ecuador?

Disuelta la Asamblea Nacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, podrá gobernar por decreto durante seis meses, sin el control de un Parlamento. En... 20.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-20T04:10+0000

2023-05-20T04:10+0000

2023-05-20T04:10+0000

américa latina

guillermo lasso

ecuador

política

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/06/1137815912_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_fef3024ac35f5c5040d76d3301487be5.jpg

La disolución de la Asamblea Nacional decretada por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, abre un nuevo período de seis meses en el que, mientras se espera la convocatoria a nuevas elecciones generales, el mandatario podrá gobernar a través de decretos, sin un Poder Legislativo que deba aprobarlos.Sin embargo, Lasso tendrá ciertas limitantes previstas por la propia Constitución ecuatoriana, tal como recordó, en diálogo con Sputnik, el doctor en jurisprudencia y analista jurídico ecuatoriano, Augusto Tandazo. "Lo único que puede hacer es emitir decretos leyes de urgencia económica", aclaró el experto.Tandazo explicó que, durante esos seis meses, Lasso "no puede crear discusiones legales o crear normativas que no tengan que ver con lo económico". Por ese motivo, Tandazo consideró que los ecuatorianos deberán mantenerse "muy atentos" para evitar que "más de una reforma que quiera implementar el Gobierno se introduzca bajo el pretexto de una reforma económica".Aún así, todos los decretos emitidos por Lasso en este periodo deben "pasar primero por el filtro de la Corte Constitucional".La Constitución ecuatoriana también habilita, recordó el especialista, a que la nueva Asamblea Nacional que surja de las elecciones que se convoquen, pueda "derogar todo lo que haya dictado o parte de lo que haya dictado el presidente Lasso".Tandazo advirtió también sobre el papel que en esta nueva etapa están teniendo las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que respaldaron a Lasso y anunciaron un despliegue territorial para limitar protestas que consideren "violentas". Para el analista jurídico, las fuerzas castrenses "están actuando al margen de lo que dice la Constitución".El analista remarcó que, para poder desplegar las Fuerzas Armadas, Lasso debió haber aprobado un decreto de Estado de Excepción, algo que no se hizo.La muerte cruzada ¿mata a los juicios políticos?Si bien la Corte Constitucional parece haber dado el visto bueno a la aplicación que Lasso hizo de la "muerte cruzada", Tandazo considera que el organismo debería haber rechazado su aplicación porque, al aceptarlo, sienta un precedente negativo para el equilibrio de poderes en el país.En ese sentido, sostuvo que, al aprobar la disolución de la Asamblea Nacional, "se está consagrando un sistema mediante el cual ya no existiría en la práctica el juicio político al presidente de la República en la Constitución", por lo que el mecanismo constitucional se convertiría en "letra muerta".Tandazo subrayó que esto "va a boicotear la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional en el Ecuador" y señaló que, de no corregir el mecanismo, "a futuro no podría haber ninguna posibilidad de un juicio político al presidente".

https://sputniknews.lat/20230518/el-futuro-de-ecuador-cuando-seran-las-elecciones-y-quienes-pueden-presentarse-1139617803.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guillermo lasso, ecuador, política, 💬 opinión y análisis