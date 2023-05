https://sputniknews.lat/20230518/el-futuro-de-ecuador-cuando-seran-las-elecciones-y-quienes-pueden-presentarse-1139617803.html

El futuro de Ecuador: cuándo serán las elecciones y quiénes pueden presentarse

Las próximas elecciones en Ecuador podrían ser el 20 de agosto de este 2023, según especula el Consejo Nacional Electoral (CNE) en función del calendario...

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador, que tiene un plazo de siete días desde el 18 de mayo para confirmar la convocatoria a elecciones anticipadas, luego de que el presidente Lasso determinara la disolución de la Asamblea Nacional, adelantó que espera celebrar los comicios generales el próximo 20 de agosto. La instancia electoral definirá a las autoridades que completarán el periodo hasta 2025.De acuerdo a las autoridades electorales, aún debe aprobarse el cronograma para la convocatoria, por lo que la fecha para llevar adelante el proceso electoral todavía es tentativa. Los comicios deben desarrollarse en un plazo de 90 días para casos de excepcionalidad como la disolución de la Asamblea —30 días menos que el plazo para procesos ordinarios—, según lo establece la Ley Orgánica Electoral del país sudamericano.Para cumplir con los plazos, el organismo autónomo prevé ajustar los tiempos para las diferentes actividades contempladas en el proceso electoral, indicó al canal televisivo Ecuavisa el vicepresidente del CNE, Enrique Pita."Esta es una situación excepcional y la excepcionalidad nos obliga, en ciertos momentos, a tener que afectar ciertos tiempos. Las organizaciones políticas, por ejemplo, en todos los procesos de democracia interna, en la elección de candidaturas, en la inscripción de sus alianzas, van a tener que acelerar sus tiempos, de acuerdo a un cronograma muy ajustado que tenemos preparado", aseguró.Sin embargo, indicó que no se podrán afectar los plazos referentes a los recursos legales que pueden interponer los candidatos u organizaciones políticas en las diferentes instancias que existen ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. "Los derechos que tienen los políticos y las organización políticas no se van a tocar", aseguró el funcionario electoral, que indicó que sólo podrían acelerarse en este caso los tiempos con los que cuentan los organismos para dar respuesta a esas demandas.En caso de que la votación requiera de segunda vuelta, el CNE cuenta con 45 días para poder concretarla. La segunda cita electoral podría llevarse a cabo el 15 de octubre, según revelaron las autoridades del organismo electoral.Las nuevas autoridades del ejecutivo y de la Asamblea Nacional tomarán posesión de sus respectivos cargos dentro de los 15 días posteriores a la proclamación de los resultados electorales.Hasta entonces, el presidente Guillermo Lasso puede continuar al frente del Ejecutivo y expedir decretos, que deben contar con la aprobación de la Corte Constitucional.El mandatario aplicó el recurso constitucional de la muerte cruzada en el marco de un juicio político que transcurría en su contra por el delito de peculado. Lasso tenía la facultad de acogerse a la medida pese a estar sometido al juicio por parte de la Asamblea Nacional.¿Quiénes podrían ser candidatos para culminar el periodo?Lasso no tendría inhabilitaciones para presentarse a una reelección. Desde la presidencia del CNE confirmaron a medios ecuatorianos que el hoy mandatario de Ecuador no posee, hasta el momento, ningún impedimento para ser candidato en la próxima contienda electoral.Entre los candidatos confirmados que apuestan a la presidencia ecuatoriana se encuentra el exasambleísta de la Alianza Honestidad —que nuclea a partidos de centro derecha y centro izquierda— y expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional Fernando Villavicencio.Villavicencio aspira a la presidencia como líder del incipiente movimiento Gente Buena y promete poner foco en combatir la corrupción y el narcotráfico en el país. El exasambleísta es un periodista de profesión y activista político, además de ser conocido por haber denunciado el caso Sobornos 2012-2016, conocido como Arroz Verde, que involucró al expresidente Rafael Correa (2007-2017).Otro de los candidatos que se perfila hacia la contienda presidencial es Yaku Pérez, aspirante ya desde el 2021 por el movimiento indígena Pachakutik, cuando obtuvo el tercer puesto, con más de 1,5 millones de votos en la primera vuelta.Pérez, quien se encuentra alejado del Pachakutik y lidera el movimiento político Somos Agua, había anunciado una alianza en marzo con el dirigente del movimiento Democracia Sí y exministro correista Gustavo Larrea.En un video publicado en su cuenta de Twitter, el aspirante a presidente afirmó que "es el momento de construir la opción preferencial de los más humildes, de la gente honesta, de los empobrecidos, de los 18 millones de ecuatorianos, sin odios ni rencores".Uno de los candidatos que podría postularse, aunque aún no se confirma dentro del Partido Socialista Cristiano (PSC), es el exalcalde de Guayaquil y varias veces candidato a la Presidencia Jaime Nebot."El Partido Social Crisitano tiene en este momento al candidato más potente a la presidencia de la república, que es el abogado (Jaime) Nebot", dijo el exasambleísta Esteban Torres a La Posta.

