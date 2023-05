https://sputniknews.lat/20230523/ni-los-pueblos-del-g7-prefieren-al-g7-1139784270.html

Los líderes del G7 cuentan con poco apoyo dentro de sus propios países. China frena en seco al G7: Occidente quiere morir matando. Se define el calendario... 23.05.2023, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

hua chunying

g7

china

occidente

amenazas

China frena en seco al G7: Occidente quiere morir matandoLa portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, rechazó las declaraciones de algunos miembros del G7 de que Pekín representa "la amenaza mayor a la seguridad y prosperidad global" y advirtió que "si China es una amenaza, ¿entonces qué son algunos miembros del G7 que van a la guerra contra Estados soberanos, derrocan gobiernos extranjeros legítimos, abandonan tratados multilaterales y coaccionan a otros países para que rompan las cadenas de suministro?"En este contexto, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, afirmó que la entrega de cazas F–16 a Ucrania es una prioridad para Washington, en tanto que el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, rechazó cualquier plan de paz en Ucrania que no incluya la devolución a Kiev de sus territorios perdidos. Mientras, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas, que la adhesión de los países balcánicos a la Unión Europea es incompatible con unas relaciones estrechas con Rusia.Ni los pueblos del G7 prefieren al G7Si bien el grupo de las que solían ser las 7 economías más grandes dice tomar decisiones en nombre del planeta, cada vez representan menos a su población. Por un lado, los líderes del G7 cuentan con poco apoyo dentro de sus propios países, ninguno supera el 50% de aprobación en su gestión. Incluso, sólo el 21% de los estadounidenses considera que su país avanza en la dirección correcta.Por otro lado, cada vez más países buscan ingresar al BRICS, un organismo que no incluye a las potencias occidentales. Los líderes de estas naciones cuentan con una aprobación popular significativamente mayor a sus pares occidentales. El nacimiento de un nuevo mundo multipolar se refleja en que los países del BRICS han superado al G7, tanto en su aporte al PBI mundial, como en su aporte al crecimiento económico global.Se define el calendario electoral relámpago de EcuadorEl Consejo Nacional Electoral del Ecuador comenzó a definir el proceso electoral surgido de la "muerte cruzada", para los cargos de presidente, vicepresidente y asambleístas. Asimismo, resolvió unificar este proceso con una consulta ya programada sobre las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, para reducir los costos de organización.El magíster en comunicación política Amauri Chamorro señaló que ahora se vive "la necesidad de discutir [sobre] qué es lo que realmente está pasando en el país, pero el tema es que tenemos apenas tres meses para realmente encontrar un personaje, o una personaje, que pueda resolver los graves problemas económicos y de la democracia ecuatoriana".Perú aprueba moción para calificar a AMLO como persona no grataLa Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción de 'Persona no grata' contra el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste calificara a la presidenta peruana en funciones, Dina Boluarte, como "usurpadora" del poder.El Doctor y catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla de México Jesús Sosa Pérez, explica que esta medida del Gobierno peruano "se deriva porque el presidente [AMLO] no ha querido ceder la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico. […] La razón que él aduce es que la presidenta actual del Perú, Dina Boluarte, no es una presidenta que tenga legitimidad, y tampoco el Congreso".El racismo en el fútbol español: una realidad incómodaLos jugadores de color han sido objeto de insultos, gritos y cánticos racistas por parte de aficionados españoles extremistas durante décadas, lo que ha generado un ambiente hostil y poco inclusivo. Los más recientes ataques racistas contra el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. han vuelto a desatar la polémica en el mundo del fútbol.Thiago Arantes, corresponsal de UOL en España, señala que "para erradicar el racismo del fútbol español, primero hay que erradicarlo de la sociedad española, y es algo que no creo que sea posible en los próximos 15, 20 o 30 años. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer, [como aplicar] sanciones mucho más fuertes y ejemplarizantes [que] podrían causar un cambio realmente significativo".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

china

occidente

