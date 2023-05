https://sputniknews.lat/20230526/amlo-indica-que-habra-un-acuerdo-con-china-para-evitar-el-trafico-de-fentanilo--1139902342.html

AMLO anuncia que habrá un acuerdo con China para evitar el tráfico de fentanilo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su Gobierno y el de China están por establecer un acuerdo para evitar el tráfico de la materia... 26.05.2023, Sputnik Mundo

Luego de que un cargamento de materia prima para troquelar fentanilo fuera hallado en un cargamento que arribó a Michoacán procedente de China, el Gobierno del gigante asiático ya se encuentra investigando el caso y pronto habrá un acuerdo entre México y la nación asiática para evitar el trasiego de la sustancia, adelantó el presidente del país latinoamericano. De acuerdo con el mandatario mexicano, fue el Gobierno de EEUU el que le solicitó intervenir ante China para evitar el tráfico de fentanilo. "Me solicitaron que interviniéramos con China para que no se trasladara fentanilo a México, envíe una carta al presidente de China... Llevamos muy buena relación con el Gobierno de China como con otros gobiernos del mundo", agregó. ¿Qué está pasando entre EEUU, México y China?Desde hace meses, algunos políticos estadounidenses acusaron a México de no hacer lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico activos en su territorio. Esto ha sido rechazado por López Obrador, quien solicitó a EEUU que coopere más para resolver el problema e incluso criticó las políticas de salud pública de ese país.A ello se suma que el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, Todd Robinson, afirmó que gran parte de los precursores del fentanilo que inunda las calles norteamericanas son originarios de China, información que ha sido rechazada por el Gobierno del país asiático.En abril de este año, el mandatario latinoamericano envió una carta a su par chino, Xi Jinping, donde le pidió trabajar de manera conjunta en el combate contra este opiáceo, altamente adictivo.El Gobierno de China respondió a través de la portavoz del Ministerio de Exteriores del país, Mao Ning, que no existe tráfico de ese estupefaciente entre las naciones, pero que apoya a México en defender su soberanía ante EEUU.El 5 de mayo, el presidente de México dio a conocer el decomiso de un cargamento contaminado con fentanilo y metanfetaminas en Michoacán y envió otro escrito. Tan solo en 2021, la droga cobró la vida de más de 71.000 ciudadanos de EEUU, país que vive una crisis de salud ante los altos índices de consumo de esta sustancia.

