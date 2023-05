https://sputniknews.lat/20230530/canciller-de-mexico-no-pretendemos-escalar-el-conflicto-con-peru-1140003898.html

Canciller de México: "No pretendemos escalar el conflicto con Perú"

El canciller mexicano Marcelo Ebrard descartó que el conflicto diplomático entre México y Perú escale, aun cuando el Congreso del país sudamericano declaró... 30.05.2023, Sputnik Mundo

La política exterior mexicana siempre se ha caracterizado por la reconciliación y no tiene sentido que las diferencias entre ambas naciones debido a la destitución del exmandatario peruano Pedro Castillo suban de tono, aseguró el funcionario, quien aspira a la Presidencia de la República para las próximas elecciones de 2024. Sin embargo, Ebrard recalcó que es un hecho que "el presidente electo de Perú está preso" y que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos desde que Pedro Castillo fue encarcelado el 7 de diciembre.Sobre la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el funcionario federal informó que tiene que llegarse a un acuerdo entre todos los integrantes, ya que no se trata de una decisión exclusiva de México."Es Colombia, Chile, México, próximamente Singapur, entonces, el tema de Perú es que hay una interrupción en la vida política del país, una situación muy especial", comentó el encargado de la política exterior del país latinoamericano.Agregó que, a pesar de que recientemente Chile externó que es momento de resolver la situación, primero se tiene que llegar a un acuerdo entre todos los países que conforman la Alianza."Ahorita estamos en un paréntesis para ver cómo se resuelve por parte de las y los peruanos su situación, pero el punto es: el presidente electo de ese país está preso, entonces, no es cualquier cosa", puntualizó.Desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue destituido y detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Dina Boluarte, al que tildó de espurio.Por su parte, Boluarte, cuya desaprobación es del 76.9%, según cifras de CPI Research, acusó a López Obrador de injerencia y criticó que el mandatario mexicano se niegue a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.Sobre el tema de la alianza, López Obrador aseveró en su conferencia de prensa del 26 de mayo que podría entregar la presidencia de la misma a Chile, puesto que entregársela a Colombia es imposible, ya que Gustavo Petro también es persona non grata en territorio peruano.De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, entre diciembre y febrero, 61 personas fallecieron. De ese total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas y un policía murió presuntamente a manos de manifestantes.En las protestas, los ciudadanos exigían la salida de Boluarte y de los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones generales.

