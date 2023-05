https://sputniknews.lat/20230530/consensos-y-diferencias-en-la-cumbre-de-presidentes-sudamericanos-1140041839.html

Consensos y diferencias en la cumbre de presidentes sudamericanos

Lula da Silva, presidente de Brasil, país anfitrión de la reunión de mandatarios, pidió fortalecer instituciones regionales, en tanto el uruguayo Lacalle Pou criticó la propuesta. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En la apertura de la cumbre de presidentes de América del Sur, celebrada en Brasilia, Luiz Inácio Lula da Silva llamó a "resucitar" la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para avanzar en una integración "sin empezar de cero (...) no tenemos tiempo que perder".Lula definió a la Unasur como un "patrimonio colectivo, en vigor, y reflexionó sobre la necesidad de "retomar su proceso de construcción".El líder precisó, no obstante, que se debe "evaluar críticamente lo que no funcionó" y tener en cuenta esas lecciones.Lula propuso crear un Grupo de Alto Nivel, con representantes de cada país, con el fin de presentar una hoja de ruta para la integración en un plazo de 120 días.Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la Unasur, dijo a En Órbita que "el Gobierno de Brasil hoy [luego del impasse durante la gestión de Jair Bolsonaro] busca demostrar su preocupación sobre los temas de Sudamérica, con miras a reconstruir la integración".Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, cuestionó a las numerosas instituciones de integración regional —las cuales llegó a denominar como “clubes políticos"— y reclamó “acciones” concretas.Lula propuso a sus pares poner el ahorro regional al servicio del desarrollo, movilizando al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Fonplata, Banco del Sur y al Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES).El líder brasileño también bregó por crear una "unidad de referencia común para el comercio", con la meta de reducir la "dependencia de monedas extrarregionales", entre otras propuestas.El entrevistado destacó la realización de la cumbre luego de "ocho años de desintegración económica y fragmentación política entre las naciones sudamericanas"."Un primer esfuerzo [que surja de la cumbre] será en relación con la infraestructura, por ejemplo en actualizar la cartera de proyectos de impacto, reforzando la articulación de carreteras e hidrovías con los puertos", opinó Silva.Asimismo, el experto resaltó la importancia de "iniciar un mercado sudamericano de energía que brinde garantías y seguridad del recurso a la región, apoyando la transición energética".El exdirector de Asuntos Económicos de la Unasur recordó que, previo al encuentro, Lula se mostró favorable a un posible ingreso de Venezuela al grupo de los BRICS. Esta asociación comercial ya la forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—la carrera de aspirantes a la presidencia de Ecuador, de cara a las elecciones del 20 de agosto.El empresario bananero Álvaro Noboa y su hijo, Daniel Noboa Azín, anunciaron su candidatura a la presidencia.Por su parte, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, dijo que confirmara si va por la reelección, a su regreso de la cumbre presidencial de Brasil.Conversamos con Ángel Sotomayor, analista político de la plataforma digital KolectiVOZ,y con Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.En otro orden, Rusia atacó el mando general de la Inteligencia militar de Ucrania.La Cancillería sostuvo que Moscú "se reserva el derecho de adoptar las medidas más severas en represalia" a raíz del reciente atentado con drones en la capital rusa.El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Kiev "busca intimidar a los ciudadanos rusos al atacar instalaciones civiles".En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

