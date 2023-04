https://sputniknews.lat/20230415/la-unasur-se-revitaliza-de-la-mano-del-regreso-de-argentina-y-brasil-1138179612.html

La Unasur se revitaliza de la mano del regreso de Argentina y Brasil

Alimentado por la iniciativa de Lula da Silva y Alberto Fernández, el organismo respira aires de relanzamiento con vistas a la inserción en el tablero global... 15.04.2023, Sputnik Mundo

Auspiciando un clima de cambio de época, el retorno de Argentina y Brasil a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) impulsa el fortalecimiento del bloque regional tras cuatro años de relativa intrascendencia geopolítica. Ante un marco global de escalada de la tensión implícita entre Washington y Pekín, la alianza estratégica enfrenta sensibles desafíos de cara al futuro inmediato."Trabajar para la integración es un imperativo de supervivencia. En la medida en que tengamos volumen, tendremos más voz para afrontar las desmesuras del escenario global, que es insostenible", indica a Sputnik el embajador argentino en Chile y excanciller Rafael Bielsa.La urgencia que el diplomático identifica en la misión impulsada por su Gobierno halla sustento en el contexto de inestabilidad que afronta el subcontinente. "El Cono Sur está atravesando un momento de conflictos internos, como sucede en Perú, Colombia o Chile, por lo que la mirada de los presidentes está puesta en otro lado. Será un camino largo hasta llegar a adquirir el peso que tuvo hace unos años", expresa el analista internacional Eduardo Martínez a este medio.El eje identificado por el investigador, que se focaliza en el nivel de desaprobación que afrontan diversos líderes, es enmarcado por el excanciller en un contexto de tempestades institucionales que azotan a toda la región: "Los últimos años no fueron buenos para Latinoamérica. Hay una gran decadencia democrática y escepticismo con respecto a los gobiernos, y eso conspira contra el multilateralismo".El variopinto abanico ideológico que marca diferencias políticas entre ciertos países —por ejemplo, Argentina y Uruguay—, constituye el obstáculo a sortear para la concreción de una unidad regional: "El desafío es avanzar con visiones tan diferentes. Esta es una tarea titánica", advierte el excanciller.Claro está que muy distinto sería el escenario si Lula da Silva no hubiese ganado las elecciones ante su predecesor, Jair Bolsonaro. Según Bielsa, la victoria del fundador del Partido de los Trabajadores resulta un activo clave para la integración regional. "Su triunfo es una gran noticia. Lula ha sido la punta de lanza de una arremetida en el escenario de Brasil en términos singulares pero no colectivos. Hay que trabajar en ese aspecto", considera el embajador en Chile.Volver mejoresLa imperiosa necesidad de reconstruir el bloque no se presentaría de manera tan explícita de no haberse concretado la salida de Brasil y Argentina en 2019, durante los gobiernos de Jair Bolsonaro (2019-2023) y Mauricio Macri (2015-2019), respectivamente. Bielsa critica la decisión: "Todos los esfuerzos que se hicieron para construir la Unasur fueron echados por la borda por los gobiernos neoliberales, desde la agenda de actividades hasta los recursos humanos".Consultado por Sputnik, el excanciller de Macri, Jorge Faurie, plantea las razones que llevaron a su Gobierno a abandonar la alianza el 12 de abril de 2019.Bajo la perspectiva de Eduardo Martínez, la expresión de Faurie delata una falencia determinante en la lectura geopolítica del contexto regional. "Macri y Bolsonaro hicieron una mala lectura de la Unasur. Interpretaron que se trataba de una alianza de izquierda, cuando en realidad allí también participaba, por ejemplo, el Chile de [Sebastián] Piñera. Era una idea nacida desde la centroizquierda, pero que fue ejecutada por todos los gobiernos, porque todos la valoraron", argumenta el analista.Las consecuencias del apartamiento de dos de los países con mayor peso en el subcontinente, según Martínez, se palpan en el deterioro del peso geopolítico que sufrió el bloque."En su momento de gloria, la Unasur fue un sistema exitoso porque resolvía los conflictos sin depender de los grandes organismos internacionales. El problema es que tras la debacle de la Unasur quedaron en el organismo países sin representación, que no tenían tanto poder político", aclara el analista.Entre Goliat y GoliatLa disputa que subyace a las tensiones a nivel global responde a la implícita competencia entre Estados Unidos y China por el dominio del subcontinente. "Washington y Pekín están disputando este territorio en escenarios como el litio o el 5G. Hay una puja grande donde Latinoamérica quedó en medio de una batalla internacional", señala el investigador.Tal como quedó demostrado en las reuniones bilaterales de Fernández con Joe Biden y de Lula con Xi Jinping, la región pareciera estar apuntando a una "tercera posición" entre ambas potencias.Bajo la óptica del analista, "es sabio para países como Argentina y Brasil hablar con todos los jugadores para luego decidir. El problema es que, desde una situación de necesidad, uno puede no ser el más astuto. Está claro que en este momento la posición más favorable es la tercera vía".La dificultad para esa tercera vía planteada radica en si la región cuenta con los recursos necesarios para mediar entre los dos gigantes: las colosales inversiones en infraestructura financiadas por China y el insoslayable peso de la Casa Blanca en los organismos internacionales de crédito son prueba cabal de la cornisa por la cual debería transitar una posición ecuánime.En esta línea de razonamiento, Bielsa no cree "que sea sostenible la posibilidad de mantenerse centrado ante ambas potencias. La puja solo va a profundizar, y va a ser muy difícil tener políticas independientes sin alinearse con una de las dos. Si lográramos integrarnos de esa manera, sería un movimiento muy inteligente".El presumible riesgo de afrontar el nuevo tablero internacional sin una unidad regional consiste en la exposición a condicionamientos foráneos de profundas implicancias. Según Bielsa, "con desorden institucional, somos presa más fácil de Estados Unidos, que siempre practica una diplomacia agresiva, golpeando al díscolo donde más le duele".Sin embargo, la postura no es unánime. Tal como quedó plasmado en la salida de Argentina del bloque, el excanciller Faurie responde: "No necesitamos andar creando tantos mecanismos para decirles a China o Estados Unidos qué es lo que queremos. Creo que sería útil que simplemente hubiera una coordinación previa entre países de la región".

