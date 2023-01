Acuerdos económicos entre Argentina y Brasil: una apuesta por el desarrollo bilateral

https://sputniknews.lat/20230127/acuerdos-economicos-entre-argentina-y-brasil-una-apuesta-por-el-desarrollo-bilateral-1135101090.html

La VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) estuvo signada por el rol preponderante que asumió Brasil tras su regreso al bloque, catalizado por la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro puso de manifiesto el interés del flamante mandatario por profundizar el histórico lazo comercial que une al gigante sudamericano con la Argentina.El presidente Alberto Fernández y su par brasileño explicitaron en una declaración conjunta su búsqueda por "relanzar la alianza estratégica bilateral con la reactivación de varios espacios de cooperación y diálogo". Tal como remarcó en exclusiva ante Sputnik el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, el objetivo consiste en la consolidación de la CELAC y el relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).Son tres los anuncios centrales para el desarrollo de la relación bilateral:La pregunta que sobrevuela entre los analistas apunta a cómo se reflejará el paquete de medidas en la práctica. Concretamente, ¿qué impacto tendrán para Argentina los anuncios acordados?Destrabar el desarrolloLa especialista se refiere a la ampliación de la obra que hoy busca conectar al yacimiento de Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, con una extensión de 573 kilómetros. De concretarse la segunda fase del gasoducto, la construcción de 467 kilómetros adicionales llegaría hasta la provincia de Santa Fe (centro), y habilitaría la posibilidad de abastecer a grandes ejes urbanos e industrias del centro y norte del país, así como la oportunidad de exportar los excedentes a Chile y Brasil. Para esta instancia, el gigante sudamericano está dispuesto a financiar con 689 millones de dólares.La conclusión de la consultora es compartida entre los analistas. Según Hernán Letcher —economista y director del Centro de Economía Política (CEPA)— la construcción en cuestión "generará en el futuro muchos más dólares que los que cuesta hacerla. Pero lo cierto es que las divisas se necesitan hoy, y el hecho de que lo financie Brasil nos resuelve un capítulo central: no afecta a las reservas del Banco Central. Es absolutamente trascendente para la economía argentina".Del anuncio a la realidadEl impacto que generaría la concreción del gasoducto para traducir en exportaciones la explotación de Vaca Muerta —la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo a nivel mundial— es crucial para la macroeconomía argentina, que atraviesa una apremiante situación ligada a la escasez de divisas.El economista subraya la trascendencia de que se cumplan los plazos previstos, pues es fundamental terminarlo antes de que empiece el invierno austral, porque la demanda de energía importada se presenta en los meses de alto consumo de gas, entre junio y septiembre. "Si el proyecto se retrasara, no se daría semejante ahorro. Cada día cuenta", remarca.En este punto entra en juego el rol del acuerdo entre Fernández y Da Silva: la segunda etapa del gasoducto abre la puerta a la exportación de gas a Brasil y al mundo, que sufre el declive de la producción de Bolivia.La esperanza en númerosLa expectativa es por el potencial caudal de divisas que podrían ingresar al país: "considerando la volatilidad del precio internacional del gas, estimar un precio futuro es difícil. Pero podemos pensar en que las exportaciones rondarían los 1.000 o 1.500 millones de dólares anuales", apunta Graschinsky.Concretar el proyecto exportador repercutiría, incluso, en los niveles de producción de gas. Según Graschinsky, "lo que se busca es potenciar los mercados para exportar gas en verano —cuando acá no es consumido— manteniendo la producción relativamente estable. Porque lo que sucede hoy es que los responsables se ven forzados a cerrar la producción porque no tienen a quien vendérsela. El mercado brasileño es una clara oportunidad".La utopía de la independenciaOtro de los ejes centrales del acuerdo reside en el establecimiento de una moneda común para el intercambio comercial entre Brasil y Argentina. Tal como señaló en exclusiva para Sputnik el canciller de Honduras, Eduardo Reina García, la propuesta busca reducir la dependencia hacia monedas foráneas como el euro o el dólar."El acuerdo que rige actualmente indica que la relación comercial se realice en las monedas de estos países. Si bien este pacto existía desde 2008, por cuestiones técnicas no se concretaba: por ejemplo, al ser optativo, muchas empresas no se anotaban. Ahora se están corrigiendo estos puntos para potenciar la herramienta", afirma Letcher.Sin embargo, el consultor marca que el caso no seguiría el ejemplo de la moneda de la Unión Europea: "Veo muy lejana esa posibilidad. Los ministros de Economía se encargaron de mencionar que ninguno de los países perdería su moneda en los acuerdos mencionados. Además, el euro funcionó bien para Alemania y Francia, pero mal para Grecia: no vaya a ser que cualquier acuerdo en esa dirección termine generando que los países paguen el costo”, considera.Independientemente del formato de la moneda de convergencia, la voluntad de profundizar el intercambio bilateral resulta insoslayable: "El objetivo es recuperar la relación comercial entre Argentina y Brasil, que supo alcanzar un volumen de 40.000 millones de dólares, mientras que hoy se ubica en 28.000 millones", advierte el economista.

