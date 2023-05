https://sputniknews.lat/20230530/la-salinera-mas-grande-del-mundo-esta-en-mexico-cuales-son-sus-desafios--video-fotos-1140015638.html

La salinera más grande del mundo está en México: ¿cuáles son sus desafíos? | Video, fotos

La salinera más grande del mundo está en México: ¿cuáles son sus desafíos? | Video, fotos

En la región de Guerrero Negro, en el estado mexicano de Baja California Sur (norte), se encuentra la salinera más grande del mundo por su extensión, la cual... 30.05.2023, Sputnik Mundo

Luego de que las salinas de San Francisco, California, dejaron de abastecer sal en la Costa Oeste de Estados Unidos, un grupo de empresarios norteamericanos buscaron una región para iniciar la construcción de una salinera en México. Fue así como llegó Daniel K. Ludwing, presidente de National Bulk Carriers, y se instaló en suelo mexicano para crear Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA) el 7 de abril de 1954.Ludwing fue posicionado como el hombre más rico del mundo por la revista Forbes por la cantidad de empresas que tenía alrededor del mundo y era conocido como el millonario invisible que aseguraban era 100 veces más rico que Aristóteles Sócrates Onassis, pero 50 veces más discreto.Más tarde, el estadounidense vendió la salinera a la japonesa Mitsubishi y seis meses después Luis Echeverría, expresidente de México, compró el 25% de las acciones de Exportadora de Sal. La empresa japonesa venía de colapsar en un intento de salina en Australia y llegó a Guerrero Negro para administrar lo que sería una de las empresas más sólidas de sal en el planeta.Cuando el Gobierno mexicano compró el 25% de las acciones, los japoneses se reservaron la dirección de la empresa y, tras nacionalizarla, cedieron la administración al país latinoamericano. Mitsubishi pidió manejar la tesorería y colocar dos directores, uno adjunto y otro en la producción de la calidad de la sal y la facultad de vender.Todo se le concede a Mitsubishi a cambio de que vendiera el 26% de sus acciones, es por eso que de ahí viene su derecho de que solo ellos pueden vender la sal.Actualmente, la paraestatal esta dividida en 51% del Gobierno mexicano y 49% de inversión privada de Mitsubishi.De acuerdo con cifras actualizadas, ESSA produce ocho millones de sal al año, según los datos más actualizados. En años anteriores, llegó a producir 10 millones 500.000 toneladas, posicionando a México en el sexto lugar a nivel mundial de producción.En 2022, China se ubicó como el primer país productor de sal a nivel mundial, con una producción de 60 millones de toneladas métricas, seguido de la India y Estados Unidos, con 45 y 42 millones, respectivamente. En total, la extracción de sal en el mundo se situó en torno a los 290 millones en ese año, de acuerdo con el ranking de los principales países productores de sal a nivel internacional en 2022 del portal Statista.La paraestatal más grande de Latinoamérica, por extensión, vende básicamente a toda la cuenca del Pacífico, que abarca Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, Corea, China y en algún momento con Rusia, en 2013-2014.ESSA vende cinco tipos de sal diferente:El exceso de salmuera, un problemaSputnik visitó las instalaciones de ESSA y entrevistó a Adrián Villavicencio, subgerente del Departamento Control Salmuera de esta compañía.El directivo contó que, en 2021, el presidente López Obrador visitó las instalaciones y se enteró de la problemática que enfrenta la empresa: el exceso de salmuera y la falta de inversión para sustituir equipo.En aquella visita del mandatario mexicano, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y López Obrador se comprometieron a apoyar Exportadora de Sal."Vino, con el presidente ella; hicieron incluso un levantamiento a nivel municipio, había un proyecto de inversión municipal y por parte de Exportado de Sal", dijo Villavicencio.No hay tesoros de litioSobre el problema de la salmuera, Sputnik habló con Antonio Avilés Rocha, exdirector de Exportadora de Sal en 2021, a propósito de algunos rumores que indicaban que en la salmuera había litio acumulado.Avilés Rocha también afirma que conoció un estudio elaborado por el Servicio Geológico Mexicano, el cual indica que "no hay litio" en la salmuera."No todas las salmueras contienen litio. No todas porque depende cómo se conformen. Esa salmuera hace unos años era agua de mar”, dijo.Este mineral es conocido como "el oro blanco" debido a su utilización masiva para elaborar baterías para dispositivos electrónicos y autos eléctricos. Empresas como Tesla lo buscan con ahínco."El salar de Bolivia es 500 veces más grande que el de Guerrero Negro. Es muy difícil bajar la sal desde allá. No la pueden industrializar, pero es muy rica en litio. El litio no es un elemento químico puro: litio viene de litus, [que significa] piedra; quiere decir que es un elemento que se hace a partir de otros elementos encima de las piedras. Esa salmuera de Guerrero Negro no tiene litio; tiene muchísimo magnesio, bromuro de sodio, bromuro puro. Una serie de componentes que deben valer algo", abundó.

