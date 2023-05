https://sputniknews.lat/20230531/pobre-eeuu-la-culpa-siempre-es-del-otro-1140083863.html

Pobre EEUU: la culpa siempre es del otro

Pobre EEUU: la culpa siempre es del otro

Avanza el multilateralismo: crece el protagonismo de Medio OrienteEl presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha aseverado este martes que los desarrollos internacionales se están desplazando hacia el multilateralismo y subrayado que existen amplias y diversas oportunidades de cooperación entre los miembros de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia [CICA, por sus siglas en inglés].En este contexto, mantuvo una conversación telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien felicitó por su reelección. Raisi también señaló el papel efectivo de la cooperación regional entre Irán y Turquía para fortalecer la estabilidad y la seguridad de la región, y pidió acelerar la cooperación regional entre los dos países con el objetivo de satisfacer los intereses de los países de la zona.La culpa siempre es del otroEEUU no puede controlar la crisis de adicción al fentanilo que sufre su población, por lo que ha decidido aplicarle sanciones económicas a empresas e individuos chinos y mexicanos. Las autoridades norteamericanas buscan interrumpir el ciclo de producción de las pastillas de fentanilo, aún a costo de interrumpir cadenas de producción y el comercio con China.La vocera de la embajada china en Washington considera que esto "agrega obstáculos a la cooperación antinarcóticos entre China y los Estados Unidos". México logró acordar con China evitar el envío de esta droga y con Estados Unidos una mayor cooperación, pero insiste en que el tema no sea utilizado con fines políticos.Sudamérica apuesta a la integraciónLa Cumbre de presidentes sudamericanos en Brasil concluyó con la firma del Consenso de Brasilia, en el que los mandatarios se comprometen a profundizar los procesos regionales de integración económica y social. Es la primera cumbre, en años, a la que es invitado a participar el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro.México rechaza escalar un conflicto diplomático con PerúEl canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que su país no tiene la intención de aumentar las tensiones diplomáticas con el Gobierno peruano, que declaró 'persona non traga' al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. pero subrayó que no entregarán la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico a Lima.El politólogo mexicano Guenady Montoya resaltó al respecto que "el Gobierno de México, el cual fue electo con 30 millones de votos, tiene toda la calidad moral para denunciar estos acontecimientos, que como lo señaló Ebrard, le permite a denunciar estos acontecimientos, que han llevado a la violación de derechos humanos, y sobre todo a la imposición de un Gobierno ilegitimo".Cosmonauta ruso establecerá un nuevo récord de días en el espacio en su próxima misiónEl cosmonauta ruso Oleg Kononenko, quien volará en septiembre próximo a la Estación Espacial Internacional [EEI], sumará durante su nueva misión el récord de mil días en el espacio. Considerando que Kononenko, según datos del Centro de Preparación de Cosmonautas 'Gagarin', suma hasta el momento 736 días, 18 horas y 43 minutos de permanencia en el espacio, durante su próxima misión superará los mil días en el espacio.El récord lo ostenta actualmente otro ruso, Guennadi Pádalka, quien participó en cinco vuelos espaciales y suma 878 jornadas en el cosmos.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

