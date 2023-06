https://sputniknews.lat/20230602/el-alcalde-colombiano-que-gobierna-desde-la-distancia-para-proteger-su-vida-1140134102.html

El alcalde colombiano que gobierna desde la distancia para proteger su vida

El alcalde colombiano que gobierna desde la distancia para proteger su vida

La principal autoridad de Cartagena del Chairá, al suroccidente de Colombia, tuvo que salir del municipio por amenazas. Las disidencias de las FARC controlan... 02.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-02T02:26+0000

2023-06-02T02:26+0000

2023-06-02T02:26+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

💬 entrevistas

disidencia

política

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/01/1140134307_0:59:1620:970_1920x0_80_0_0_a6b8c1bdbc2f50d2918b6d4b99172116.jpg

Luego de ser elegido como alcalde de Cartagena del Chairá a finales de 2019 —municipio del suroccidente colombiano y uno de los que más ha sufrido del conflicto armado interno—, Molina recibió un mensaje que le hicieron llegar a través de la voz de un tercero: "Necesitamos un aporte económico si quiere gobernar. De lo contrario, asuma las consecuencias".La autoridad municipal se negó y desde entonces, por diferentes periodos, le ha sido imposible ejercer su cargo, sobre todo en los últimos meses, cuando el proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro —con el que busca negociar con grupos al margen de la ley a lo largo del territorio nacional y lograr una paz estable y duradera— ha ido sumando tropiezos.La situación de orden público es delicada en este pueblo, que no sobrepasa los 36.000 habitantes. Y todo por culpa de la disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llamada Estado Mayor Central (EMC), un grupo al margen de la ley que no se acogió al proceso de paz de 2016 con el Gobierno colombiano y que tiene en problemas al presidente Petro."Además de intimidar a los habitantes de mi municipio, exigen cifras de dinero a los comerciantes. A algunos les llegan a pedir 1 millón de pesos mensuales [unos 227 dólares] o el pago de 10.000 pesos [poco más de dos dólares] por cada cabeza de ganado que se tenga. La preocupación es enorme, sobre todo cuando se nota que el accionar de la Fuerza Pública ha disminuido", añade Molina.A la entrada de Cartagena del Chairá, a unos 680 kilómetros al sur de Bogotá, las disidencias montan retenes y, lista en mano, eligen quién puede seguir y quién tiene que devolverse. Los vehículos tienen que circular con los vidrios abajo para que puedan identificar quién va en el interior y los motociclistas no pueden usar cascos. Además, desde hace algunos meses, como si se tratara de una práctica estatal, carnetizaron a la población para tener un mayor control sobre quién entra y quién sale del territorio."Y, sumado a eso, ahora colocan publicidad, cual empresa de trabajo, invitando a los menores a que hagan parte de sus filas. Ubicaron una valla a unos cuantos metros del colegio. Ellos mandan. Controlan el comercio, el orden público y la circulación de las personas. Y eso que tenemos cerca dos batallones, uno del Ejército y otro de la Armada", agrega el alcalde.Molina también denuncia la precariedad del esquema de seguridad que le fue asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección. De hecho, reitera que cuenta con dos carros, uno de ellos en mal estado y la misma cantidad de escoltas. Su llamado a esta entidad no ha rendido frutos y por ende tuvo que desplazarse a la cabecera departamental (Florencia) para ejercer su trabajo a 121 kilómetros de distancia.Desconectar a Cartagena del Chairá del mundoAdemás del control que ejercen las disidencias, hace poco más de un mes empezaron con otra estrategia: aislar a Cartagena del Chairá del resto de Colombia. ¿Cómo? Atacando las torres de comunicación de operadores de telefonía e internet para evitar que haya señal en el pueblo. El 4 de mayo, la orden de este grupo fue apagar 20 antenas, de lo contrario las iban a destruir."El 80% de los habitantes quedó sin datos de celular e internet. Los hospitales, las escuelas, que necesitan del servicio para funcionar, quedaron aisladas. De ese nivel está el hostigamiento. Además, le han pedido a la empresa que las opera una cuota para dejar ingresar a los operarios a realizar el mantenimiento. Hace 15 días, como no hubo un pago, pusieron explosivos y volaron una", explica la autoridad municipal.Molina asegura que ha intentado comunicarse varias veces con el presidente Gustavo Petro, pero a la fecha no ha tenido respuesta. Y ha tocado la puerta del Ministerio de Defensa y otras entidades, como la Oficina del Alto Consejero de Paz, Danilo Rueda, con quien pudo hablar para exponerle sus preocupaciones."A estas alturas nadie quiere vivir en medio de la guerra. Y menos nosotros, que la hemos sufrido hace más de 50 años. Pensamos que con el Acuerdo de Paz de 2016 todo iba a cambiar, pero no. Ahora todo está igual que antes, incluso peor", apunta el alcalde. Molina repite que el Gobierno de Petro ha sido muy generoso con los grupos que se quieren acoger a la Paz Total y que por eso su accionar ha aumentado, sobre todo en el sur del país, al punto de ser ellos los que ejercen la función del Estado, pasando por encima de quienes han sido elegidos por voto popular."No puedo darle órdenes a la fuerza pública para que me proteja porque no está en mi jurisprudencia. No aumentan mi esquema de seguridad para que pueda trabajar tranquilo por mi pueblo. No tengo cómo proteger a mi gente. Así se pasó mi mandato. Y eso que hicimos muchas cosas, a pesar de todo, pero faltaron muchas más. Es triste que nuestra principal preocupación haya sido defender nuestra vida y no trabajar para mejorar la de los demás", concluye Molina, que será alcalde hasta finales de este 2023.

https://sputniknews.lat/20230523/ivan-mordisco-el-lider-de-las-disidencias-de-las-farc-que-vuelve-al-ruedo-en-colombia-1139786900.html

https://sputniknews.lat/20230516/el-puerto-colombiano-donde-se-diluye-la-paz-total-de-gustavo-petro-1139508381.html

https://sputniknews.lat/20230528/disidentes-de-las-farc-advierten-que-no-permitiran-campanas-en-elecciones-regionales-1139944716.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Camilo Amaya

Camilo Amaya

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya

colombia, gustavo petro, 💬 entrevistas, disidencia, política, seguridad