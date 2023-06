https://sputniknews.lat/20230602/la-india-espera-la-participacion-de-rusia-en-la-cumbre-de-lideres-del-g20-1140154048.html

La India espera la participación de Rusia en la cumbre de líderes del G20

La India espera la participación de Rusia en la cumbre de líderes del G20

NUEVA DELHI (Sputnik) — La India espera con interés la participación de Rusia en la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), que se celebrará en Nueva Delhi en... 02.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-02T16:01+0000

2023-06-02T16:01+0000

2023-06-02T16:01+0000

internacional

la india

dmitri peskov

política

seguridad

corte penal internacional (cpi)

g20

🌏 asia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/107429/23/1074292301_0:20:2789:1589_1920x0_80_0_0_43afda5a5340f470293c1f692851dd66.jpg

"Estamos presidiendo el G20 y esperamos que Rusia esté allí", afirmó Bagchi. Refiriéndose a la reacción de la India ante la orden de detención del presidente ruso, Vladímir Putin, dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), Bagchi señaló que Nueva Delhi no es parte del Estatuto de Roma. La India asumió la presidencia del G20 el pasado 1 de diciembre. El país presidirá el G20 por un año, hasta el 30 de noviembre de 2023. Durante su presidencia, la India tiene previsto celebrar más de 200 reuniones del G20 en todo el país. El pasado 17 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI), cuya jurisdicción Moscú no reconoce, emitió órdenes de arresto contra Putin y la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al reconocerlos presuntamente responsables del traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia. Los menores en realidad fueron evacuados a unos lugares seguros de las zonas de combate, donde sus vidas corrían peligro. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó al comentar la noticia que los dictámenes del CPI son nulos desde el punto de vista jurídico, y, además, señaló que Moscú califica de "indignante e inaceptable" el planteamiento del problema por el CPI. A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al comentar la "orden de arresto" expedida contra el presidente ruso, recordó que los altos cargos del Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal, que el CPI no puede abolir. También señaló que el CPI es un organismo en el que no participan muchos Estados, en particular Rusia, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Estados Unidos, Egipto, la India, Indonesia, Irán, Kazajistán y Turquía, en los que vive más de la mitad de la población de la Tierra.

https://sputniknews.lat/20230602/un-escudo-contra-las-sanciones-occidentales-la-moneda-comun-del-brics-podria-ser-la-solucion-1140144243.html

la india

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la india, dmitri peskov, política, seguridad, corte penal internacional (cpi), g20, 🌏 asia, rusia