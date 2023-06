El FBI llevará al Congreso de EEUU un informe sobre el caso de soborno de Joe Biden

https://sputniknews.lat/20230603/el-fbi-llevara-al-congreso-de-eeuu-un-informe-sobre-el-caso-de-soborno-de-joe-biden-1140186845.html

El 5 de junio, el Buró Federal de Investigación (FBI) presentará al Congreso un formulario FD-1023 que presuntamente incrimina al presidente de EEUU, Joe... 03.06.2023, Sputnik Mundo

El director del FBI, Christopher Wray, accedió a regañadientes a presentar el 5 de junio a los legisladores estadounidenses un documento de la investigación sobre la familia Biden que había sido solicitado, informa Just the News, un medio de comunicación estadounidense fundado por el galardonado periodista de investigación John Solomon.El ampliamente discutido formulario FD-1023 contiene supuestamente un reporte no corroborado proporcionado al FBI por un informante en junio de 2020 sobre la implicación de Joe Biden en un plan de soborno para modificar la política estadounidense a cambio de 5 millones de dólares durante su mandato como vicepresidente. El 31 de mayo, Wray informó al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, que el FBI no puede entregar el formulario en cuestión al Congreso de EEUU, pero podría permitir a Comer y a su homólogo, el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, ver el documento en persona en la sede del FBI. James Comer rechazó la propuesta, subrayando que "cualquier otra cosa que no sea proporcionar estos documentos al Comité de Supervisión de la Cámara no es coherente con la citación" y amenazó con acusar a Wray de desacato.Sin embargo, el medio estadounidense Just the News destacó que se llegaron a un acuerdo a última hora del 1 de junio para que el FBI llevara el documento al Capitolio y el presidente James Comer revisará la información el 5 de junio. El medio también solicitó un comentario del FBI, desde donde expresaron que "el director Wray propuso a proporcionar al presidente y al miembro del Comité la oportunidad de revisar la información que responde a la citación de una manera segura para acomodar al comité, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad de las fuentes y los secretos importantes de la investigación."Al mismo tiempo, el FBI advirtió en repetidas ocasiones a los legisladores estadounidenses de que los formularios FD-1023 son "utilizados por los agentes del FBI para registrar información no verificada de una fuente humana confidencial", añadiendo que documentar pruebas no significa que estén verificadas o sean creíbles.Según los parlamentarios de EEUU, el FBI antes se negó a reconocer que el formulario existía y se mostró reacio a cooperar con la comisión. La disputa entre los líderes del Congreso estadounidense y la agencia federal se produjo en medio de preocupaciones sobre el "trato preferencial" al hijo de Joe Biden, Hunter, que está siendo investigado por aparentes delitos fiscales desde al menos 2018.

