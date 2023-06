https://sputniknews.lat/20230603/que-hay-detras-de-las-contramedidas-de-eeuu-sobre-el-nuevo-start-y-quien-podria-perder-mas-1140189763.html

¿Qué hay detrás de las contramedidas de EEUU sobre el Nuevo START y quién podría perder más?

¿Qué hay detrás de las contramedidas de EEUU sobre el Nuevo START y quién podría perder más?

03.06.2023

El Departamento de Estado de EEUU anunció a principios de esta semana que a partir del 1 de junio dejaría de compartir con Rusia las notificaciones establecidas en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START).Los datos que EEUU planea retener incluyen actualizaciones sobre el estado o la ubicación de misiles y lanzadores sujetos a tratados, así como información telemétrica sobre los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM). También busca revocar las visas existentes para los inspectores del Nuevo Tratado START. ¿Por qué Estados Unidos ha recurrido a estas medidas ahora?"Porque Estados Unidos en realidad comenzó una guerra contra Rusia", sugirió el experto militar Vladislav Shuriguin. "Ahora está librando una guerra de poder con las manos de los ucranianos. Rompió todos los acuerdos que existían antes y que Estados Unidos no necesitaba: el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM), el Tratado de Cielos Abiertos y una serie de otros acuerdos, que de una forma u otra conformaron, en general, un solo paquete. [Estados Unidos] se dejó solo lo que es beneficioso para ellos, a saber, informar sobre el estado y la ubicación de nuestras fuerzas de misiles nucleares".La hoja informativa del Departamento de Estado afirmaba que las "contramedidas" antes mencionadas se habían adoptado en represalia por la suspensión temporal del tratado START por parte de Rusia.¿Cómo afectarán las contramedidas a Rusia y Estados Unidos?Las recientes contramedidas de Washington podrían tener consecuencias muy graves, según Shuriguin.No obstante, Rusia no se encontrará en una posición más desventajosa que los estadounidenses después de que se hayan cancelado las inspecciones y las transferencias de datos confidenciales, según Shuriguin."No les da ninguna ventaja", dijo. "Además, la geografía en sí misma, la dimensión, una característica de nuestro terreno, incluidas las regiones montañosas y boscosas, nos permite ocultar muy rápidamente nuestros sistemas, especialmente los sistemas de misiles móviles, que ahora son la base de nuestras fuerzas nucleares estratégicas, sobre el terreno. Así que Estados Unidos no podrá controlarlos y no sabrá dónde están"."Por supuesto, para nosotros también habrá un problema en este caso, con respecto a dónde se ubicarán los submarinos nucleares estadounidenses o dónde se ubicarán sus bombarderos estratégicos. También tendremos que averiguar esto con la ayuda de nuestra inteligencia y nuestros satélites. Pero, repito, para los estadounidenses esto es un problema mucho mayor, porque no tienen un componente móvil de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, que está poderosamente representado en Rusia. Antes de eso, según el tratado, no causó gran preocupación a los estadounidenses, porque estaba limitado por el tratado a ciertas áreas compactas, en las que estaba todo controlado por inspectores, y además, daban información constante sobre su ubicación, pero ahora es por todas partes."¿Por qué Rusia suspendió temporalmente el nuevo tratado START?"Hemos apelado repetidamente a los estadounidenses sobre este tema, pero han evitado resolver estos problemas de todas las formas posibles", continuó Shuriguin. "Y en consecuencia, en este caso, simplemente usaron solo la parte del acuerdo que era beneficiosa para ellos, obteniendo información estratégica sobre la posición de nuestras fuerzas nucleares estratégicas. De hecho, lo interpretaron y lo usaron sin ambigüedades en sus propios intereses. Esto, por supuesto, no nos convenía. Se los advertimos, y dado lo agravada que era la situación, simplemente nos salimos".El Nuevo START es un tratado de reducción de armas nucleares entre EEUU y Rusia que entró en vigor el 5 de febrero de 2011.El 21 de febrero de 2023, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que Rusia estaba "congelando" su participación en el Nuevo START. La suspensión se convirtió en ley el 28 de febrero. Sin embargo, no significó que Rusia rompiera el tratado: Moscú dejó en claro que continuaría cumpliendo con las restricciones cuantitativas sobre armas ofensivas estratégicas e intercambiaría notificaciones con Washington sobre lanzamientos de misiles balísticos.Durante su discurso de febrero ante la Asamblea Federal, Putin explicó la lógica detrás de la medida. Primero, citó los intentos de Washington de reformar el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, acordado por las principales potencias aliadas en Yalta en febrero de 1945.En segundo lugar, el presidente ruso se refirió a las retiradas unilaterales de Estados Unidos de importantes tratados de armas estratégicas; la ampliación de la OTAN hacia las fronteras de Rusia a partir de fines de la década de 1990 en clara violación de acuerdos verbales previos; así como el despliegue de instalaciones masivas de misiles balísticos en Europa bajo la apariencia de una ilusoria "amenaza nuclear" de Irán.En tercer lugar, Putin señaló el hecho de que EEUU no cumplió plenamente el principio de reciprocidad con respecto a las inspecciones mutuas de sitios nucleares establecidas por el Nuevo START.En cuarto lugar, el presidente ruso planteó la cuestión de por qué las otras dos potencias con armas nucleares de la OTAN, el Reino Unido y Francia, nunca se han visto incluidas en el Nuevo START.En quinto lugar, Putin expresó su profunda preocupación por la promesa de Occidente de imponer una derrota estratégica a Rusia, desangrarla y hacerla incapaz de emprender acciones militares activas en medio de la operación militar especial en curso en Ucrania.En suma, el presidente ruso explicó que las circunstancias antes mencionadas obligaron a Rusia a suspender temporalmente su participación en Nuevo START. Aún así, Putin dejó muy claro que Moscú está abierto al diálogo sobre el tema.¿Cómo depende el nuevo START de otros tratados entre EEUU y Rusia?Según Shuriguin, varios tratados de armas entre Moscú y Washington, incluido el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM) de 1972, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) de 1987 y el START I (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas) de 1991, de facto constituía un paquete con los acuerdos entrelazados.Además de eso, en 1992, Moscú y Washington firmaron el Tratado de Cielos Abiertos, un programa de vuelos de vigilancia aérea desarmados sobre todo el territorio de sus participantes, que entró en vigor en 2002.Juntos, los acuerdos contemplaban la reducción de la cantidad de misiles capaces de transportar una carga nuclear, limitaban la capacidad de Washington y Moscú para construir interceptores de misiles balísticos y establecían una vigilancia mutua. Como resultado, el paquete aseguró la paridad nuclear entre las naciones y evitó que cualquiera de los países intentara obtener una ventaja sobre el otro que pudiera alterar el equilibrio estratégico global.Sin embargo, tras el colapso de la URSS, Washington adoptó una postura triunfalista frente a la Federación Rusa y comenzó a desairar los acuerdos anteriores bajo varios pretextos.Por su parte, Moscú buscó preservar el equilibrio. Así, los legisladores rusos intentaron condicionar el START II (3 de enero de 1993) al mantenimiento del Tratado ABM que restringía el despliegue de armamentos defensivos estratégicos. Sin embargo, los legisladores estadounidenses se negaron a ratificar el Protocolo de Extensión y los Acuerdos de Demarcación ABM de 1997, mientras que en 2002 el presidente estadounidense George W. Bush rompió unilateralmente el tratado ABM.La retirada de Bush abrió la puerta al establecimiento por parte de la administración Obama de un complejo de defensa antimisiles Aegis Ashore en Europa, concretamente en Rumanía y Polonia. No obstante, Moscú no se dio por vencido: una de las disposiciones del Nuevo START (2011) establecía específicamente que Moscú se reservaba el derecho de retirarse del tratado si la defensa antimisiles de EEUU llega a la etapa de desarrollo en la que se convierte en una amenaza para la seguridad de Rusia.Sin embargo, en 2019, la administración Trump asestó otro golpe a la paridad estratégica nuclear entre Rusia y EEUU al retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Incluso trató de torcer la mano de Rusia amenazando con suspender New START. En 2020, Washington también se retiró del Tratado de Cielos Abiertos.Poco a poco, Occidente ha arruinado lo que se consideraba un equilibrio estratégico férreo entre las principales potencias nucleares establecido ladrillo a ladrillo durante e inmediatamente después de la era de la Guerra Fría.

