Una encuesta revela que cada vez hay más alemanes escépticos de la UE

Una encuesta revela que cada vez hay más alemanes escépticos de la UE

Cada vez menos alemanes consideran beneficiosa la pertenencia de su país a la Unión Europea (UE), según un sondeo publicado este 5 de junio, en el que el... 05.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-05T22:51+0000

2023-06-05T22:51+0000

2023-06-05T22:51+0000

internacional

política

alemania

unión europea

ucrania

ard

olaf scholz

La encuesta, encargada a la consultora Infratest dimap por la emisora ARD, reveló que el 27% de 1.302 posibles electores encuestados consideró que la pertenencia a la UE causa más problemas de los que ayuda a resolver, mientras que el 26% opinó que crea más ventajas, 14 puntos menos que en julio de 2020. Un 41% dijo que era una mezcla de ambas cosas.Dos tercios dijeron que la pertenencia a la UE ofrece más seguridad, 10 puntos menos que en mayo de 2019, y 56% aseguró que era económicamente beneficioso para Alemania permanecer en el eurozona, 22 puntos menos que hace cuatro años. Solo el 14% señaló que quería que el país abandonara la UE, mientras que el 79% rechazó la idea.Preguntados acerca de la situación en Ucrania, el 52% afirmó que quería que la nación del Este de Europa acabara incorporándose a la Unión Europea, seis puntos menos que en febrero de 2023, mientras que el 37% se pronunció en contra de su adhesión. Alrededor de la mitad de los encuestados dijeron que querían que el bloque europeo tuviera un ejército conjunto, nueve puntos menos que en mayo de 2019. Un 32% aseguró que no apoya ese proyecto.Al ser cuestionados sobre la posición geopolítica de Bruselas, el 53% afirmó creer que la comunidad internacional no tomaba en serio a la UE, cinco puntos más que en abril de 2014, mientras que cuatro de cada 10 alemanes dijeron que sí son consideradas las posturas políticas del bloque. Una amplia mayoría afirmó que la UE debería mantener o reforzar su cooperación con Estados Unidos, mientras que el 42% se pronunció a favor de seguir como hasta ahora o de estrechar los lazos con China.El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se han acerado a Pekín en reuniones de alto nivel para no aislar a sus países de uno de los gigantes comerciales del mundo. De hecho, en noviembre pasado, el líder alemán comentó que la comunidad internacional no puede aislar a China y pidió que Europa no sea arrastrada a un conflicto como en el siglo XX.Una encuesta realzada a finales del año pasado, también por Infratest dimap, indicó que el 69% de los alemanes está insatisfecho con el trabajo de los partidos de la coalición gobernante.

