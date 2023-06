Contra la injerencia: crece la resistencia mundial frente a la expansión de la OTAN

https://sputniknews.lat/20230606/contra-la-injerencia-crece-la-resistencia-mundial-frente-a-la-expansion-de-la-otan-1140276701.html

China protesta, en representación de países de Asia, contra la ampliación de la Alianza Militar Atlántica hacia el este. En tanto, la propia OTAN critica a Pekín y a Moscú por su presencia en América Latina. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El vocero del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó que la mayoría de las naciones asiáticas "rechazan la extensión de los tentáculos de la Alianza y no permitirán la repetición de guerras frías o calientes en su zona".Para el diplomático, un objetivo de la organización es "intervenir en asuntos regionales y provocar una confrontación de bloques".En tanto, el periódico británico The Financial Times informó que el presidente francés, Emmanuel Macron, no aprueba la instalación de una oficina de enlace de la OTAN en Tokio.A juicio del mandatario europeo, "lo más beneficioso para Occidente es no exacerbar las tensiones" con Pekín.Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que a la organización le preocupa "el aumento de la presencia rusa y china en el mundo, incluida América Latina".El entrevistado resaltó el tono de "amenaza injerencista" en las declaraciones de Stoltenberg. "Hay un ahondamiento del enfrentamiento entre, por un lado, el G7, y del otro lado el resto del mundo", apuntó el experto.Según Elbaum, lo que "más preocupa" a EEUU, la OTAN, al G7, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, "con su modelo neoliberal, es la autonomía creciente de los países que ven una posibilidad de reivindicación, por ejemplo ante la configuración de nuevos bloques, caso de la asociación comercial BRICS"."Hoy existe un desafío al G7 y a un orden mundial que se está resquebrajando", agregó el sociólogo.Según Elbaum, de ahora en más de la OTAN se pueden esperar diversas "presiones para intentar quebrar el centro del sur global sobre la base de amenazas y sanciones económicas".Sin embargo, "este sur global se articula sobre un modelo económico más productivo, que se evidencia en el sudeste asiático".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el anuncio del Tribunal Superior Electoral de Brasil sobre la fecha del 22 de junio para la declaración del expresidente Jair Bolsonaro en el juicio en su contra.Al mandatario entre 2018 y 2023 se lo señala por incurrir en un presunto delito de abuso de poder, al atacar el sistema electoral.Si el Tribunal apoya la postura de la Fiscalía, Bolsonaro podría ser inhabilitado para presentarse a cualquier proceso electoral durante los próximos ocho años.Conversamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.En otro orden, Rusia abrió una causa penal por terrorismo a raíz de la destrucción de la represa de Kajovka.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

