¿Sigue siendo una traba la cuestión ambiental para el acuerdo UE-Mercosur?

¿Sigue siendo una traba la cuestión ambiental para el acuerdo UE-Mercosur?

Tras más de dos décadas de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) las exigencias medioambientales europeas se interponen... 07.06.2023, Sputnik Mundo

Las exigencias adicionales que la Unión Europea impuso en materia ambiental para ratificar el acuerdo comercial con el Mercosur, firmado el 28 de junio de 2019, y hacerlo efectivo generan preocupación en Brasil debido a que considera desmedidos dichos requerimientos.Tras una reunión entre las delegaciones de ambos bloques, el pasado 5 de junio en Bruselas, Celso Russomanno, vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), cuestionó las demandas europeas que aspiran a una política de "tala cero" para evitar la deforestación.El parlamentario explicó que "aquellos que viven de la tierra deben obtener de ella su sustento" y agregó que "si talan es para poder plantar y cultivar" por lo que "no es tan fácil decir tala cero".En la misma línea, el presidente del Parlamento del Amazónico, Nelsinho Trad, consideró que sería "muy importante" que acuda una delegación de trabajo del bloque europeo a la región para observar la situación en el lugar, ya que la tala cero "es uno de los puntos que salen a relucir, una y otra vez".Por su parte, para el parlamentario Arlindo Chinaglia, Brasil tiene que "salir de la burbuja" debido a que las concesiones para la agricultura brasileña que promueve el acuerdo "son modestas en relación con su potencial".Chinaglia denunció que la aceptación de los términos por parte de Brasil implicaría la posibilidad de exponerse a sanciones económicas por posibles incumplimientos medioambientales y laborales. "No es razonable hacer este tipo de propuestas tan duras", apuntó el parlamentario brasileño y aseguró que el complemento agregado por la UE aborda de manera diferente los requerimientos medioambientales en relación con el texto anterior.Desde el Gobierno de Brasil se ha advertido que el texto adicional abriría la posibilidad de sanciones basada en una legislación ambiental europea "extremadamente rígida", con "perjuicios enormes" para el Mercosur.El propio presidente Luiz Inacio Lula Da Silva sostuvo, durante su visita oficial a España a finales de abril, que el acuerdo entre ambos bloques regionales aún era "imposible de aceptar" y aseguró que el Gobierno presentaría propuestas con esperanzas de tener avances a fines de 2023.Si bien en 2019 parecía que solo faltaban los detalles finales del acuerdo, varios países europeos se negaron a firmarlo debido al aumento de la deforestación bajo las políticas de medioambiente de la administración de Jair Bolsonaro (2019-2023).Francia alegó en octubre de 2019 que su negativa se debía a que "Brasil no respeta la Amazonía" ni el Acuerdo de París —por el cual el país suramericano se comprometía a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero—. Posteriormente, el Parlamento Europeo optó por no ratificar el texto negociado.

