https://sputniknews.lat/20230609/culpando-a-los-demas-la-propia-europa-socava-sus-sanciones-antirrusas-1140385937.html

Culpando a los demás, la propia Europa "socava" sus sanciones antirrusas

Culpando a los demás, la propia Europa "socava" sus sanciones antirrusas

La ineficacia de las sanciones impuestas sobre la economía rusa por Occidente surge cada vez más en la agenda mundial. Introduciendo las primeras... 09.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-09T16:23+0000

2023-06-09T16:23+0000

2023-06-09T16:23+0000

economía

occidente

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

sanciones

🌍 europa

unión europea

otan

rusia

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/09/1140387046_0:1186:2049:2338_1920x0_80_0_0_1dfe4d059cd6116844f70dcfc7ad43e8.jpg

De acuerdo con la visión de los países occidentales, las sanciones tuvieron que servir de señal de graves consecuencias en caso de no obedecer a sus órdenes, socavar la capacidad de la industria militar rusa e impedirle recibir ingresos altos. No obstante, como se deriva de un artículo de Al Jazeera, la economía rusa se ha mostrado más resistente de lo esperado, las mercancías bajo sanciones están presentes en el mercado nacional y el Ejército ruso obtiene equipos modernizados y nuevos de su industria para la operación militar.Mientras tanto, Occidente, especialmente la Unión Europea (UE), sigue en búsqueda de tales medidas contra Rusia, que cumplirían con lo prometido hace más de un año. "Si las medidas punitivas no funcionan como deberían es porque los propios europeos las socavan activamente", subraya el artículo.La publicación cita un informe de la empresa de consultoría noruega Coruisk que, al analizar datos de 12 países de la UE, Noruega, el Reino Unido y EEUU, reveló que el propio negocio occidental eludía las sanciones a la exportación a Rusia, alcanzando un importe de 8.000 millones de euros (unos 8.500 millones de dólares). Alemania, para quien Rusia durante años era un socio crucial, lidera en este resultado de operaciones comerciales con el país sancionado, mientras Lituania, conocida por su postura muy adversa, ocupa el segundo lugar.No se puede ignorar el hecho de que las exportaciones directas al país euroasiático han disminuido considerablemente. No obstante, al igual que Rusia reorienta hoy sus flujos de exportaciones, los europeos tienen que también buscar nuevos compradores para recompensar la caída de ingresos. Como resultado, Occidente incrementa su cooperación económica con los Estados que rodean Rusia y en algunos casos las cifras "crecen de forma exponencial".La publicación afirma que ese cambio drástico se debe al mecanismo de exportaciones dobles, como las mercancías, al ser obtenidos por Estados vecinos de Rusia, finalmente llegan ahí. El medio recuerda que Lituania multiplicó por 10 las ventas de coches a Bielorrusia entre mayo y septiembre del año pasado y, al respeto, cree, que la demanda bielorrusa de automóviles ha aumentado para ser reexportado en Rusia.Varios dirigentes europeos ya han comentado que las sanciones son ineficientes no por algún fallo intrínseco de la medida, sino porque terceros países se niegan a seguir la estrategia de presiones, promovida por Occidente, y romper lazos con Moscú. En este sentido, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó al periódico Financial Times que las refinerías de la India compran grandes volúmenes del crudo ruso que, tras su procesado se vende en Europa. El oficial insistió en que la UE debe tomar medidas para impedirlo tras estimar que el negocio indio constituye para Rusia una forma de eludir sanciones europeas. Sin embargo, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramaniam Jaishankar, le respondió a Borrell, aconsejándole consultar las propias normativas del espacio europeo.Conviene señalar que, hace poco, los países de la UE no consiguieron de nuevo acordar sanciones contra Rusia y los países que, de acuerdo con su punto de vista, ayudan a Rusia a eludirlas. La cuestión es que las restricciones contra partes no implicadas en el conflicto ucraniano de ninguna manera y que, a diferencia de Occidente, no suministran ningún tipo de armamento a las partes en conflicto, destruirían los lazos bilaterales del espacio europeo con Estados que potencialmente pueden ser castigados.Como consecuencia, la publicación nota que "corresponde a los países que han introducido estas sanciones" contra Rusia "hacerlas cumplir".Desde el 24 de febrero de 2022 Rusia lleva a cabo la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación fue definido por el presidente Vladímir Putin como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.Según el mandatario ruso, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada en aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

https://sputniknews.lat/20230603/la-nueva-moneda-brics-puede-evitar-la-imposicion-de-leyes-estadounidenses-en-otros-paises-1140169108.html

https://sputniknews.lat/20230601/la-ue-puede-desaparecer-como-actor-economico-mundial-por-el-alto-costo-de-la-energia-1140123535.html

occidente

unión europea

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

occidente, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, sanciones, 🌍 europa, unión europea, otan, rusia, eeuu