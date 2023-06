https://sputniknews.lat/20230609/maximo-general-de-eeuu-cada-vez-es-mas-claro-que-realmente-estamos-en-un-mundo-multipolar-1140372206.html

Máximo General de EEUU: "Cada vez es más claro que realmente estamos en un mundo multipolar"

Máximo General de EEUU: "Cada vez es más claro que realmente estamos en un mundo multipolar"

El jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, Mark Milley, dijo durante un discurso el pasado miércoles 7 de junio que el nuevo mundo mutipolar está... 09.06.2023

"La situación geopolítica está cambiando de maneras muy fundamentales", afirmó Milley durante un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Defensa Nacional. El jefe militar más alto de EEUU agregó que cuanto más multipolar se vuelve el mundo, más desafíos representarán Rusia y China para Washington.Pese a que Milley aseguró durante el mismo discurso que el conflicto entre Estados Unidos y China no es inminente ni inevitable, las palabras del presidente del Estado Mayor Conjunto llegan en uno de los peores momentos de la relación bilateral de las últimas décadas, debido a la creciente retórica y políticas antichinas impulsadas por los últimos gobiernos estadounidenses.Durante la Administración de Donald Trump, el gigante asiático fue caracterizado como el principal enemigo económico de EEUU, pese al robusto intercambio comercial entre los dos países en años recientes.El presidente republicano, quien impulsaba una agenda proteccionista y ultranacionalista que dio en llamar "America first" (EEUU primero), estableció una serie de aranceles a miles de productos procedentes de China, provocando que Pekín respondiera imponiendo nuevos impuestos a las importaciones norteamericanas.Pese al cambio de administración, la guerra comercial contra China continuó durante el Gobierno de Joe Biden, quien ha redoblado el antagonismo con el gigante asiático, impulsando restringir a China en la fabricación de chips para semiconductores con el objetivo de detener el crecimiento tecnológico y económico del país.La hostilidad de EEUU, quien busca mantener su hegemonía en el tablero mundial, ha afectado las relaciones comerciales y las de su compañías con China al punto que ya se habla de un inminente "desacoplamiento" entre los dos países, lo que ya está provocando fenómenos como el llamado nearshoring, que consiste en la relocalizacion de cientos de grandes empresas y fabricantes de EEUU a países más cercanos, como México.Además, el gobierno de Biden ha aumentado su presencia militar en la región Indo-Pacífico, lo que llevó al diario británico Financial Times a preguntarse recientemente si EEUU buscaba convertir la zona en su nuevo "patio trasero", y hasta provocó una crisis diplomática con Pekín a comienzos de año al derribar sobre aguas territoriales estadounidenses, en el océano Atlántico, un globo aerostático chino que se habría desviado por culpa del clima.Con respecto a Rusia, el otro país que Milley mencionó que "desafiaba" a EEUU junto a China, el Gobierno de Biden ha lanzado desde el año pasado una guerra económica contra Moscú y los ciudadanos rusos a través de sanciones, con el argumento de rechazar la operación militar especial lanzada por el presidente Vladímir Putin con el objetivo de desnazificar Ucrania.Además, el Gobierno estadounidense se ha convertido en el principal impulsor y financista de la escalada bélica ucraniana, enviando al régimen de Kiev miles de millones de dólares en ayudas económicas y armamento militar.

