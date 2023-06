https://sputniknews.lat/20230613/el-gobierno-de-boric-se-juega-su-ultima-carta-para-avanzar-con-la-reforma-tributaria-en-chile-1140478279.html

El Gobierno de Boric se juega su última carta para avanzar con la reforma tributaria en Chile

El Gobierno de Boric se juega su última carta para avanzar con la reforma tributaria en Chile

La reforma tributaria del Gobierno fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 8 de marzo. La idea de legislar obtuvo 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Si bien hubo un número mayor de votos favorables, no superaron la sumatoria de los negativos y las abstenciones, como exige el reglamento.La iniciativa presentada por el Ejecutivo proponía modificaciones al Código Tributario y al Impuesto a la Renta, además de un nuevo impuesto a la riqueza, entre otras normas. Con esto, el Gobierno de Boric pretendía aumentar la recaudación tributaria en 3,6 puntos porcentuales del PIB en un plazo de cuatro años, lo que le permitiría financiar proyectos sociales.Luego de tres meses del fracaso en el Congreso, el mandatario Gabriel Boric señaló que insistirán en el Senado con la reforma tributaria, donde necesitan dos tercios del cuórum para que sea aprobada.El analista político Camilo Godoy, en diálogo con Sputnik, sostuvo que "Boric dejó en claro que el Poder Ejecutivo está dando un mensaje de escasez o ausencia de recursos y frente a ello la reforma tributaria aparece como una oportunidad o incluso una necesidad".De acuerdo con el experto, las propuestas programáticas de Boric para su Administración fueron redactadas en un momento de contracción económica y, a pesar de ello, se prometieron cuestiones como la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) o una nueva política de cuidados."En el programa de gobierno inicial ambas cuestiones —la mayor recaudación tributaria y la inversión pública en educación, por ejemplo— se planteaban como medidas conjuntas, y ahora se condicionan la una a la otra", agregó Godoy.Por su parte, el analista político Rodrigo Karmy, doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, señaló a Sputnik que "es probable que proyectos emblemáticos, como la reforma tributaria, no se aprueben porque el Parlamento es contrario a las iniciativas del Gobierno"."Uno podría pensar que habría algo así como un pacto tácito de, precisamente, no aprobar una reforma tributaria. El Gobierno perdería esa aprobación, pero ganaría moralmente. Es como una especie de táctica; perder para ganar", agregó el doctor en Filosofía.Boric condiciona la condonación del CAE a la reforma tributariaUna de las principales propuestas del programa de Gobierno de Gabriel Boric era perdonar la deuda de los préstamos estudiantiles. De acuerdo con datos oficiales, a diciembre de 2022, alrededor de 818.000 deudores esperan que el Gobierno cumpla su promesa.El mandatario indicó en su primera cuenta pública, el 1 de junio, que "como país tenemos otra deuda que saldar: la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior"."Terminar con el CAE, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo", aseguró el presidente."Me comprometí a ingresar un proyecto en la medida que seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto de un nuevo pacto fiscal. Ese compromiso sigue en pie", asumió Boric en su discurso.Godoy explicó que condicionar una propuesta de campaña a la aprobación de una reforma tributaria que ya fue rechazada, es peligroso para quienes creyeron en el presidente y sus promesas iniciales."La Cuenta Pública fue, en ese sentido, una exposición de temas sensibles para la ciudadanía y el mensaje del presidente de que el espacio de decisiones principal no está en él: hay que pedirle cuentas a otros", agregó.Karmy explicó que el Gobierno es "incapaz de sostener su palabra" y eso le impide articular un relato que sea plausible. Además, sigue "parlamentarizando las decisiones y no toma las riendas para gobernar por decreto".El doctor en Filosofía de la Universidad de Chile comentó que la parlamentarización del Ejecutivo se arrastra desde hace varios años. Comenzó en los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), pero el punto culminé fue en la segunda administración de Piñera (2010-2014 y 2018-2022) cuando inició el estallido social de octubre de 2019.La oposición ya dijo que noEl presidente de la Unión Demócrata Independiente (derecha), el senador Javier Macaya, descartó apoyar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, puesto que, considera, tiene "características bien parecidas" a la que se rechazó en marzo.En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario señaló sobre el proyecto que "habla de características bien parecidas a lo que se rechazó y, por las razones que en ese momento rechazamos, no tenemos argumentos para pensar que va a ser bueno nuevamente".Para Godoy, lo señalado por el presidente de la UDI está dentro de su lógica y es coherente y consecuente con sus principios."Que el Gobierno tenga como interlocutor principal en estos momentos al empresariado en vez de la oposición, indica la compleja relación entre ambos sectores y la negación de la derecha a la realización de cualquier cambio impositivo, considerando incluso que la actual propuesta de reforma tributaria es más mesurada que la presentada en marzo", agregó.En conversación con Sputnik, la diputada independiente Mercedes Bulnes señaló que "los beneficios de la aprobación no son solo para el programa de Gabriel Boric, sino que son políticas de Estado a las que todos debemos contribuir".La congresista explicó que no se trata de que el Gobierno se aproveche de la reforma tributaria, sino que es el país quien la aprovecha. "El Estado requiere mayores recursos si se quiere avanzar a un país más justo y que atienda las necesidades de todos los chilenos y chilenas".

