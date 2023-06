https://sputniknews.lat/20230616/tras-entrenamientos-de-ensueno-en-eeuu-un-piloto-ucraniano-muere-en-los-primeros-combates-aereos-1140634876.html

Tras entrenamientos de "ensueño" en EEUU, un piloto ucraniano muere en los primeros combates aéreos

El piloto ucraniano, Vladislav Savéliev, regresó a su país natal tras dos años de entrenamientos en EEUU, y fue derribado por las FFAA de Rusia en uno de sus... 16.06.2023, Sputnik Mundo

A pesar de la experiencia profunda en el pilotaje en uno de los principales cazas con que contaba Ucrania antes de la operación militar, por una razón no especificada en la publicación de Politico, el piloto fue seleccionado por EEUU para el curso selectivo de formación. El programa comprendía dos años de duración y fue impartido por el Ejército estadounidense en una base de las Fuerzas Aéreas de Misisipi.Savéliev completó todo el entrenamiento, aunque le quedaba un año más de formación cuando comenzó la operación militar. "Para la mayoría de los pilotos extranjeros, se trata de un sueño hecho realidad: formación lingüística y escuela de vuelo financiadas por Estados Unidos", cita el medio al coronel retirado estadounidense Jeffrey Fischer.El objetivo de este programa, que entró en vigor desde 1995, es "formar a militares prometedores de países que no disponen de los recursos necesarios para ello". En el transcruso de estos cursos se realizan entrenamientos en simuladores de aeronaves, vuelos en los aviones T-6 Texan reales, y se llevan a cabo programas de familiarización con la cultura e instituciones estadounidenses. En este sentido, constituye un foco de interés que Savéliev fuera seleccionado para el programa estadounidense, aunque ya tenía experiencia en el pilotaje de aviones de combate, que se remonta a la escuela profesional de la URSS, con larga historia, conservada en los países postsoviéticos. El medio destaca que Savéliev estaba formado para pilotar los cazas MiG-29 de fabricación soviética, uno de los únicos tipos de aviones que dispone Ucrania hasta el momento. Cabe señalar, que una cantidad adicional de cazas fue suministrada por los aliados occidentales, especialmente Polonia y Eslovaquia, durante los últimos meses como parte de la ayuda militar ante la pérdida por Kiev de la mayoría de su patrimonio aeronáutico de la Unión Soviética.Los cursos que pasó el piloto ucraniano se consideran entre los mejores de EEUU. Sus "graduados pasan a convertirse en líderes de las fuerzas armadas de su país", afirma el texto.Al terminar los entrenamientos en marzo de 2023 y regresar a Ucrania, Savéliev murió en una de las primeras misiones de combate, según informó Fischer. La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó la información en sus redes sociales el 2 de junio.Cabe destacar que esta formación no tiene relación alguna a los cursos anunciados de capacitación para los pilotos ucranianos que deberían pilotar los cazas F-16 eventualmente.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Anterorimente, Estados Unidos anunció que permitiría el entrenamiento de ucranianos para pilotar aviones de combate de cuarta generación como los F-16, pero que aún no había tomado una decisión de cuándo, quién y de qué manera se suministrarían estas aeronaves al Ejército de Volodímir Zelenski. Se afirma que los pilotos ucranianos realizarán la primera fase de entrenamiento para los F-16 en el Reino Unido, que no dispone realmente de aeronaves de este tipo en sus Fuerzas Aéreas.

