Una gira por Asia: el millonario negocio de la selección argentina de fútbol

Luego de la histórica consagración de la selección argentina al conquistar su tercer campeonato mundial de fútbol, la cotización de los vigentes campeones para disputar encuentros amistosos ante otros seleccionados ha subido de forma considerable.Actualmente, la Albiceleste está de gira por Asia. Este 15 de junio los sudamericanos derrotaron al combinado australiano en Pekín por 2 a 0, y luego emprendieron viaje desde China hacia Yakarta, donde enfrentarán a la selección de Indonesia el 19 de junio.Argentina, con el plus de contar con la figura de Messi, se llevará de su actual gira por Asia 6,5 millones de dólares, consignaron medios de prensa argentinos.Las federaciones asiáticas han dejado claro su interés por contar con la selección argentina en sus tierras, como lo reflejó también el alto costo de las entradas para ver Argentina vs. Australia en la capital china, que alcanzaron hasta los 4.800 yuanes (680 dólares), informó Página 12.Desde AFA fijaron un piso de cinco millones de dólares al iniciar las conversaciones para emprender una gira. Pero además del caché que el ente rector del fútbol argentino cobrará por los amistosos, se suman los ingresos por derechos de televisación, porcentaje de la venta de entradas, y merchandising, entre otros rubros.Otra de las motivaciones de la actual gira, indican medios argentinos, responde a la intensificación de los vínculos comerciales entre la AFA y sus patrocinadores asiáticos. La albiceleste tiene actualmente siete sponsors chinos —Wanda Sports, Yili, Gac Mitsubishi, Pan Pan Food, Lingxi Games Inc., Macro y Netease—, siempre con la figura de Messi como gancho en cada negociación."AFA es líder en China y con amplia diferencia entre las diversas propiedades deportivas del mercado", afirmaron desde la entidad futbolística argentina a El Cronista.Para ello ha sido importante "el trabajo de presencia de marca, sumado a redes sociales destinadas al público específico, más las diversas experiencias que ofrece AFA para la interacción con los usuarios y consumidores de marcas chinas", destacaron desde la federación argentina.

