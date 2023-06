https://sputniknews.lat/20230617/virus-respiratorios-causan-una-crisis-sanitaria-en-chile-los-recursos-no-son-suficientes-1140670159.html

Virus respiratorios causan una crisis sanitaria en Chile: "Los recursos no son suficientes"

Virus respiratorios causan una crisis sanitaria en Chile: "Los recursos no son suficientes"

17.06.2023

Con la llegada de las bajas temperaturas producto del invierno en el hemisferio sur, se configura un panorama propicio para la proliferación de enfermedades respiratorias, principalmente el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), una de las principales causas de infección aguda de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños en todo el mundo. Este virus cuenta con una carga importante de morbilidad y mortalidad.Según los últimos datos del Instituto de Salud Pública en lo que va de 2023, se han registrado 21.581 casos positivos de virus respiratorios, la cifra más alta desde que se tiene registros. Sin ir más lejos, hasta el 16 de junio seis menores de edad han fallecido producto del VRS.Uno de los casos más notorios es el de Mía Olivares, lactante de dos meses que falleció por VRS el pasado 13 de junio, mientras aguardaba un traslado desde un recinto hospitalario en San Antonio hasta Arica, localidades ubicadas a 113 y a 2.035 kilómetros al norte de Santiago respectivamente. Además, la niña esperó durante cuatro días una cama para ser atendida.Producto de la fallida gestión de camas pediátricas, el presidente Gabriel Boric aceptó, el 13 de junio, la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, por su gestión de la crisis desatada por el virus sincicial y el fallecimiento de Mía Olivares.La ministra de Salud, Ximena Aguilera, en una sesión especial del Congreso Nacional para conocer las medidas adoptadas por el Gobierno ante el alza en los casos del virus respiratorio, sostuvo que tras la muerte de Mía se instruyeron diversas medidas especiales, así como investigaciones sumariales. También se ha procurado el reforzamiento de la gestión de camas y de especialistas pediátricos, entre otras acciones."Estamos enfrentando uno de los brotes de sincicial más grande de los últimos años. Esto debido a que durante los años de pandemia hubo baja circulación de este virus, lo que produjo una gran cantidad susceptible. A esto se suma que es un virus para el cual no hay vacuna aún", declaró Aguilera.Las medidas del EjecutivoAnte el Congreso Nacional, la ministra de Salud dio cuenta de la estrategia desarrollada por la cartera para aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial, ante el alza en la demanda de consultas y hospitalizaciones por problemas respiratorios."Hay un presupuesto de más de 250.000 millones [de pesos, unos 315 millones de dólares] para responder a la emergencia", expresó Aguilera, así como "1.173 camas pediátricas disponibles; (...) casi un 59% de aumento de las camas críticas; (...) 2,4 millones de atenciones de urgencia; (...) 209 traslados de niños por cuadros críticos; (...) 7.800 cargos a honorarios retenidos para asegurar la atención en el sistema público", enumeró la autoridad sanitaria.Asimismo, se decidió en coordinación con el Ministerio de Salud la obligatoriedad del uso de la mascarilla en establecimientos escolares para mayores de 5 años en espacios cerrados, mientras dure la alerta sanitaria por virus respiratorios, que se extiende hasta el 31 de agosto.Flores explicó que las regiones más afectadas por el VRS son la Región de Coquimbo (norte), Metropolitana (centro) y Biobío y La Araucanía (sur).La dirigente gremial comentó que el Ejecutivo ha insistido en que entregará más recursos a los centros hospitalarios. Sin embargo, aún no "sabemos cuánto, pero nos preocupa, el recurso humano en las comunas porque siguen siendo los mismos funcionarios con turnos extenuantes, donde lo están dando todo para poder ayudar a la población que lo requiere, tanto de los menores como de los adultos mayores".Finalmente, Flores comentó que le parece adecuado que se haya decretado la utilización de la mascarilla en la educación básica y media. No obstante, el Gobierno "debería preocuparse de que se use mascarilla en lugares cerrados y en la locomoción colectiva. Y así protegeríamos mejor a la población que hoy día tanto lo requiere".Chile no es un caso aislado en la regiónLa Organización Panamericana de la Salud (OPS), ante el aumento de los virus respiratorios a niveles prepandémicos y las hospitalizaciones asociadas, predominantemente, entre niños menores de 2 años, recomendaron a los Estados miembros a fortalecer e integrar la vigilancia de la influenza, el VRS y el COVID-19. Solicitaron asimismo adoptar las medidas necesarias para la prevención y el control de los casos graves.El último informe entregado por la OPS dio a conocer el panorama de las infecciones respiratorias agudas graves hasta el 6 de junio en la región:Teniendo en cuenta el aumento de la actividad y las hospitalizaciones causadas por la influenza estacional, el VRS y del SARS-CoV-2 en la región, la OPS reiteró sus recomendaciones a los Estados con relación a la vigilancia, la prevención, la inmunización contra la influenza y el COVID-19.Además, el organismo aconsejó sobre la importancia del manejo clínico de los pacientes, la adecuada organización de los servicios de salud, la implementación de medidas de control y prevención de infecciones en los servicios sanitarios y la comunicación con el público sobre las medidas preventivas.

