https://sputniknews.lat/20230621/por-que-2023-es-el-ano-record-de-muertes-por-accidentes-de-carretera-en-mexico-1140747869.html

¿Por qué 2023 es el año récord de muertes por accidentes de carretera en México?

¿Por qué 2023 es el año récord de muertes por accidentes de carretera en México?

En el primer cuatrimestre del año fallecieron 5.322 personas debido a siniestros en estas vías que son controladas y vigiladas por el Gobierno federal... 21.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-21T03:32+0000

2023-06-21T03:32+0000

2023-06-21T03:32+0000

américa latina

méxico

seguridad

eeuu

💬 opinión y análisis

sociedad

accidentes

accidentes de tránsito

drogas

automóviles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/04/1134307678_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_989beda5898c2cd830d84a25a3e33c00.jpg

La cifras son concluyentes: los primeros cuatros meses del 2023 han sido los más peligrosos para viajar en las carreteras de México desde que se tiene registro, de acuerdo a los datos dados a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).El número, que representa un promedio de casi 45 muertes diarias por accidentes en carreteras en 2023, confirma una alarmante tendencia al alza que se viene registrando en el país latinoamericano desde 2020, cuando cada año ha sobrepasado al anterior en cantidad de decesos viales.Según cifras del mismo organismo, en los cuatros primeros meses del 2020, durante el primer año de la pandemia, las víctimas fatales en las carreteras mexicanas se contabilizaron en 4.343. En el 2021, este número creció hasta los 4.983, mientras que el 2022 trepó hasta los 5.192.El registro correspondiente al primer cuatrimestre del 2023, de 5.322 fallecidos, representa un aumento del 2,5% de mortalidad en las carreteras mexicanas con respecto al año anterior. Si bien este número está lejos del salto de fatalidades que se dio entre el 2020 y el 2021, cuando el aumento de las víctimas fue del 14,7% en un periodo de apenas 12 meses, deja a las claras que la siniestralidad vial en México es una crisis que no todavía no ha encontrado su techo.¿Pero cuáles son los motivos de este dramático fenómeno, que no solo destruye decenas de vidas y familias todos los días, sino que podría amenazar los buenos augurios que las autoridades mexicanas proyectan para el país gracias a lo que esperan sea una estampida de empresas extranjeras siguiendo el ejemplo de Tesla y relocalizando sus plantas en el territorio nacional?Para Daniel Palencia, especialista en movilidad urbana graduado en la UNAM y con un máster del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), se trata de una situación motivada por numerosos factores, algunos vinculados a circunstancias locales y otros que se replican en todo el mundo.Los números respaldan su afirmación sobre la cada vez mayor necesidad de mano de obra para trasladar productos. Sumado al fuerte crecimiento de la compra por internet en México a partir de la pandemia del coronavirus, el comercio en autotransporte en Estados Unidos en el último año ha marcado un récord en la historia del intercambio terrestre entre los dos países.En el 2022, las empresas de carga mexicanas movilizaron a través de carreteras nacionales hacia Estados Unidos un total de 535,951 millones de dólares, el mayor número registrado por la Oficina de Estadísticas de Transporte del Gobierno estadounidense.Esta cifra marca un imponente aumento del 16,3% con respecto a las mercaderías trasladadas al país norteamericano en el 2021, lo que se traslada en mayor número de camiones de carga en las carreteras.Palencia también señala el aumento, tanto internacional como a nivel local, del turismo en México en los últimos años, que ha hecho crecer la cantidad de vehículos circulando en las carreteras. Vinculado a este punto, el experto pone énfasis en la falta de infraestructura ferroviariaria que hace que las personas estén obligadas a trasladarse en auto si quieren evitar los problemas o gastos de viajar en avión.Palencia también identifica otro problema causando este crecimiento en la peligrosidad de las carreteras: el incremento del tamaño promedio de los autos, que además son cada vez más rápidos y poderosos."La gente, y esto es algo de todo el mundo, no solo México, compra cada vez más camionetas, que son vehículos más peligrosos. No para el conductor, porque ellos están rodeados de más metal, pero sí para quien choque contra ellos, aumentando el riesgo de muerte en una coalición con un vehículo", explica.El especialista propone imponer una mayor política regulatoria, que vaya desde limitar o prohibir sistemas de entretenimiento y pantallas dentro del vehículo, para evitar la distracción del conductor, como también exigir que, desde la fábrica, los camiones de carga no puedan superar máximos de velocidad, en tándem con lo establecido por la Ley de Movilidad y Seguridad Vial."En países como Canadá se han implementado limitadores de velocidad obligatorios para los camiones, entonces estos ya no pueden ir por encima del límite de velocidad establecido ya por diseño”, observa.Más inseguridad Los accidentes están lejos de ser el único problema que se registra en la actualidad en las carreteras mexicanas. Además de ser escenario de protestas de todo tipo, desde trabajadores y activistas hasta familiares de víctimas, causando regularmente el bloqueo de grandes arterias de transporte a lo largo del país, el robo a transportes de cargas no ha parado de subir.En los primeros cinco meses del 2023, también según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han abierto 3.947 carpetas de investigación por denuncias de robo a camiones de transporte, unas 404 más que las registradas en el mismo periodo el pasado año.Por este motivo, los líderes de la organización Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) anunciaron para el próximo 29 de agosto una jornada de movilización en los 32 estados mexicanos reclamando mayor seguridad en las carreteras.Y añadió: "Levantaremos la voz de todos los compañeros de la región para llegar a un arreglo con las autoridades de seguridad, movilidad y municipal".Plata advirtió que, de no establecer un acercamiento con las autoridades el día previo al 29 de agosto, planean llevar la protesta hasta el Zócalo de la Ciudad de México, trasladando centenares de camiones de transporte.

https://sputniknews.lat/20230602/luego-de-tesla-mexico-busca-seguir-atrayendo-a-fabricantes-de-automoviles-1140138011.html

https://sputniknews.lat/20221130/mexico-la-nueva-china-de-america-latina-gracias-al-nearshoring--1133021770.html

https://sputniknews.lat/20230518/nuevo-secuestro-de-migrantes-vuelve-a-poner-el-foco-en-la-carretera-57-la-mas-peligrosa-de-mexico-1139577907.html

https://sputniknews.lat/20220615/mexico-recupera-ocho-de-16-contenedores-con-oro-y-plato-robados-en-colima-1126814758.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/13/1135982652_0:83:960:1043_100x100_80_0_0_97b465dca1e915c24a16795b299b7118.jpg

méxico, seguridad, eeuu, 💬 opinión y análisis, sociedad, accidentes, accidentes de tránsito, drogas, automóviles