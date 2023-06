https://sputniknews.lat/20230622/bolsonaro-en-la-mira-de-la-justicia-enfrenta-una-inhabilitacion-por-anos-1140852117.html

Bolsonaro, en la mira de la Justicia, enfrenta una inhabilitación por años

El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició el juicio por presunto abuso de poder al mandatario de 2019 a 2023, quien además avizora más procesos judiciales en su contra. En otro orden, Guatemala se prepara para sus presidenciales. Estas y más noticias en 'En órbita'.

La consecuencia más importante del actual proceso, en caso de que el exmandatario Jair Bolsonaro resulte culpable, es la posibilidad de inhabilitación política por ocho años.Esto afectaría sus intenciones ser aspirante presidencial en 2026 e incluso en 2030.Bolsonaro es juzgado por sus ataques contra el sistema de votación electrónica nacional. La demanda fue interpuesta por el Partido Democrático Laborista (PDT).En julio de 2022, tres meses antes de las elecciones, el político aseguró ante 40 embajadores extranjeros que el resultado de las urnas electrónicas no podía ser auditado. Además, difundió noticias falsas sobre el proceso de votación.De acuerdo con el entrevistado, la defensa del expresidente busca "trazar una estrategia de apelación, a través de embargos declaratorios, en caso de que el fallo en contra del acusado no sea unánime"."Pero este supuesto plan de los abogados solo debería posponer el inicio de la suspensión de los derechos políticos de Bolsonaro por lo menos por los próximos ocho años", agregó Raimundo.El exjefe de Estado, quien pidió a los jueces "liderar un juicio justo", anunció este miércoles 21 que no comparecería ante la corte.Han sido reservadas dos sesiones judiciales más para el caso, el 28 y 29 de junio, comunicó el tribunal. En tanto, cualquiera de los jueces podrá solicitar más información del caso, lo que podría extender el proceso por meses.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la previa a las elecciones en Guatemala. Este domingo 25 se elige presidente y 160 diputados al Congreso.Serán los décimos comicios desde el retorno de la democracia al país, en 1996; nunca en ese lapso la Presidencia se ganó en primera vuelta.Analizamos los diferentes candidatos y escenarios de cara a la instancia, en diálogo con Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal (USAC) y columnista de Plaza Pública.En otro orden, la empresa dueña del submarino Titan, Ocean Gate, confirmó que los cinco pasajeros están muertos.En la nave viajaban el multimillonario británico Hamish Harding y el piloto francés de sumergibles Paul Henry Nargeole.Junto con el director ejecutivo y fundador de OceanGate, Stockton Rush, el empresario pakistaní Shahzada Dawood, y su hijo Suleman.El sumergible turístico, desaparecido el domingo 18 de junio en el océano Atlántico, se había quedado sin oxígeno este jueves 22.Las personas a bordo de la nave eran parte de una expedición para ver los restos del barco Titanic, hundido en 1912.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

