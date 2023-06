Los cuerpos gravemente dañados de los pasajeros del Titan probablemente "nunca se recuperen"

https://sputniknews.lat/20230624/los-cuerpos-gravemente-danados-de-los-pasajeros-del-titan-probablemente-nunca-se-recuperen-1140920303.html

Es probable que "nunca se recuperen los cuerpos" de las cinco personas que se encontraban en el malogrado sumergible que se cree que implosionó por una "catastrófica pérdida de presión" durante una inmersión en aguas profundas hasta los restos del Titanic, según afirma un antiguo cirujano de la marina, Dale Molé, citado por un informe de los medios de comunicación.Tras una muerte casi instantánea, los cuerpos habrían quedado muy dañados por la fuerza de la implosión del sumergible, afirmó el antiguo médico de la Marina.Afortunadamente, las cinco personas que descendían hacia los restos del Titanic no habrían sufrido, ya que el casco del sumergible se habría roto tan rápidamente que la muerte habría sido casi instantánea, indicó el experto, añadiendo que no habrían tenido tiempo de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. "Básicamente, vivos un segundo y muertos al siguiente", añadió el capitán retirado de la Marina.Cuando se le preguntó cuál era la causa de la muerte de los que estaban dentro del sumergible si se rompía el casco, el médico sugirió un traumatismo masivo."La presión en el exterior del casco habría sido de unos 420 kilos por centímetro cuadrado mientras que la presión en el interior del habitáculo era la presión atmosférica normal o aproximadamente un kilo por centímetro cuadrado. Así que cuando el casco implosionó lo hizo instantáneamente y con una fuerza masiva. Fue esencialmente como una explosión, pero la onda de choque se dirigió hacia dentro en lugar de hacia fuera".El submarino turístico Titan desapareció el 18 de junio, al bajar al lugar donde se encuentran los restos del Titanic, naufragado en 1912, a una profundidad de 3,8 kilómetros. El objetivo de la expedición era realizar una crónica del deterioro del Titanic y del ecosistema que lo rodea. Sin embargo, se perdió el contacto con el sumergible una hora y 45 minutos después de iniciarse el descenso, lo que desencadenó una operación de búsqueda y rescate.En ese batiscafo perteneciente a la compañía estadounidense OceanGate Expeditions se encontraban su fundador Stockton Rush, el veterano francés del estudio de aguas profundas Paul-Henry Nargeolet, el multimillonario y turista espacial británico Hamish Harding y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto con su hijo, Suleman.Rush había fundado OceanGate en 2009, y había estado supervisando el desarrollo de sumergibles capaces de viajar hasta 6.000 metros bajo la superficie del océano.La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el 22 de junio que los equipos de búsqueda que utilizaban vehículos operados por control remoto habían encontrado restos compatibles con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. A continuación hallaron el cono del morro del Titan separado del casco de presión y un segundo campo de escombros más pequeño que rodeaba el otro extremo del casco de presión. Las cinco personas a bordo del Titan han muerto.Las autoridades no han comentado si se intentará recuperar los restos de los cinco pasajeros.

