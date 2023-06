https://sputniknews.lat/20230624/una-situacion-critica-muchos-estados-occidentales-estan-al-borde-por-su-elevada-deuda-publica-1140925507.html

"Una situación crítica": muchos estados occidentales están al borde por su elevada deuda pública

Muchos países occidentales se encuentran en una situación crítica debido a sus altos niveles de deuda pública, declaró a Sputnik el director ejecutivo del FMI... 24.06.2023, Sputnik Mundo

"Tras el COVID, se produjo una gran recesión en la economía; los déficits presupuestarios aumentaron y tuvieron que financiarse con una deuda pública cada vez mayor. Muchos países se encontraron en una situación crítica en términos de deuda pública, incluidos los países occidentales", apuntó el especialista del Fondo Monetario Internacional (FMI).En sus palabras, años de "política presupuestaria y monetaria irresponsable", incluido el bombeo de dinero a la economía para reactivarla, son la causa de la actual crisis de la deuda.Mozhin señaló que el ejemplo de Japón demuestra que es posible evitar el impago durante mucho tiempo, pero en ese caso se alcanzó el objetivo a costa de que la economía del archipiélago no crezca durante 30 años. Este es el caso de otras economías también, como la italiana, que no ha crecido durante 20 años, añadió.Casi todos los países europeos se enfrentan ahora a niveles significativos de deuda, incluidos Reino Unido, Francia, España, Portugal y, especialmente, Grecia e Italia, señaló el ejecutivo del FMI, caracterizando la situación como "simplemente horrible".Al mismo tiempo, según Mozhin, "las economías enfermas deben experimentar dolor para mejorar, ya que no hay otra forma de tratarlas". En sus palabras, deben subir los tipos de interés para reducir la inflación, pero eso reduce considerablemente el crecimiento económico y aumenta el coste de los préstamos. Los países del Occidente colectivo no pueden hacer frente a estos retos debido al "populismo imperante" en ellos, enfatizó.Mozhin señaló que los Estados que se encuentran en una situación crítica por su elevado endeudamiento pueden evitar el impago inmediato emitiendo nuevos bonos. Como consecuencia, Europa se convertirá gradualmente en una región con un nivel de vida medio, enfatizó. "Esto es una tragedia, pero no veo la voluntad de las autoridades para aplicar medidas dolorosas".El FMI ya ha cambiado tres veces las normas de concesión de préstamos a UcraniaEl Fondo Monetario Internacional ya ha cambiado tres veces las normas de préstamos a Ucrania, declaró el director ejecutivo del ente financiero para Rusia.Hablando sobre el paquete financiero para Ucrania, Mozhin indicó que dentro de la cantidad total de préstamos de 15.600 millones de dólares, la mayoría de los fondos están destinados a pagar la deuda de Kiev con el FMI por préstamos anteriores.Occidente trata de impedir que los Estados paguen su deuda a ChinaEl Occidente colectivo está haciendo todo lo posible para impedir que China reciba lo que le deben los países en desarrollo fuertemente endeudados, declaró, además, Alexéi Mozhin.China se ha convertido en el principal acreedor de todos los países en desarrollo, señaló el ejecutivo, quien añadió que la estructura de las obligaciones de deuda ha cambiado mucho con la disminución de la cuota de los países occidentales miembros del Club de París de acreedores y el crecimiento de la cuota de China. Al mismo tiempo, esa nación asiática se opone a que el Club de París dicte a Pekín las condiciones de condonación de la deuda y que el FMI defina las condiciones de reestructuración de la deuda, mencionó el ejecutivo.El economista explicó que China se opone a las condonaciones de deuda hasta que los acreedores comerciales den un paso similar, pero "se sientan y no hacen nada"."Hay un enorme elemento de estafa en todo. Los tenedores de bonos del Estado financian el déficit presupuestario con intereses enormes y completamente usurarios. Y no está claro cómo tratar con ellos", concluyó el especialista financiero.

