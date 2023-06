https://sputniknews.lat/20230626/argentina-luego-de-confirmarse-las-formulas-arranco-la-campana-para-las-internas-1140973706.html

Argentina: luego de confirmarse las fórmulas, arrancó la campaña para las internas

El precandidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, compartió un acto junto con la líder Cristina Fernández. En tanto, el vice de la fórmula, Agustín Rossi, dijo que el objetivo del binomio es "impedir el avance de la derecha". Esta y otras noticias en 'En órbita'.

Este lunes 26 la vicemandataria Cristina Fernández, la líder más popular del peronismo, compartió un acto político junto a Sergio Massa, precandidato presidencial por el oficialista Unión por la Patria (ex Frente de Todos).Ambos encabezaron la ceremonia por la recuperación del avión Skyvan PA-51, que la última dictadura cívico-militar (1976-1983) utilizó para los vuelos de la muerte.Fue la primera vez que Fernández y Massa se mostraron juntos tras los anuncios de las precandidaturas presidenciales del último fin de semana.En tanto, Agustín Rossi, precandidato a vice en la fórmula de Massa, fijó la prioridad del oficialismo: "impedir el avance de la derecha".El actual jefe de Gabinete del Ejecutivo de Alberto Fernández indicó a radio AM 750 que la fórmula es "de síntesis", lo que fue "bienvenido en términos generales en nuestro espacio político".En la noche del viernes 23 el oficialismo sorprendió con el binomio Massa-Rossi, luego de que el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, anunciaran sus precandidaturas. Finalmente, los políticos se bajaron de la carrera.El entrevistado recordó que Massa es ministro en un momento delicado del país, con "una inflación que supera el 100%, con una escasez de dólares a raíz de la sequía y con la negociación de la deuda con el FMI. Cualquier descalabro económico sería letal para su candidatura".D'Arrigo añadió que la fórmula con Rossi, "un político con ADN kirchnerista, pero hoy cercano a Alberto Fernández", es un intento de contener a los principales espacios del peronismo para evitar fracturas."El peronismo está muy fragmentado, con un déficit de liderazgo fuerte. Más allá que Cristina sigue siendo gravitante, no es hegemónica. Ella perdió el monopolio de la decisión política dentro del peronismo. Esta fórmula deja a los espacios del peronismo contenidos", señaló el entrevistado.Por otro lado, la fórmula oficialista genera un "interrogante" en la oposición, "más cómoda" en la competición con un joven candidato kirchnerista como De Pedro.Las principales fórmulas de la opositora Juntos por el Cambio son los binomios Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales (hoy jefe de Gobierno porteño y gobernador de Jujuy, respectivamente), y el de Patricia Bullrich acompañada por el radical Luis Petri.El domingo 13 de agosto son las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los ganadores competirán en las elecciones nacionales, previstas para el 22 de octubre.En tanto, el presidente argentino, Alberto Fernández, visitó Brasil, invitado por su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.El viaje de este lunes 26 se concretó en el marco de las actividades previstas por el 200 aniversario de las relaciones bilaterales.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, tras el fallido intento de motín armado por parte de la empresa militar privada Wagner, el último fin de semana."Cualquier chantaje y sedición están condenados al fracaso", aseguró.El mandatario explicó que dio instrucciones para evitar el derramamiento de sangre, y resaltó el papel de los ciudadanos en el freno de la rebelión.El presidente además agradeció a los combatientes del Grupo Wagner que se detuvieron para evitar la violencia.En otro orden, en Guatemala habrá balotaje presidencial, a celebrarse el 20 de agosto. Se enfrentarán el izquierdista Bernardo Arévalo, (Semilla) y la socialdemócrata Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza).Conversamos con Luis Mack, profesor de la Universidad estatal USAC y columnista de Plaza Pública.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

